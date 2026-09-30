మన భాష కుక్కలకు అర్థం అవుతుందా? - ఎలా అర్థం చేసుకుంటాయో తేల్చిన పరిశోధనలు!
పసివాళ్ల మాదిరిగానే భాష నేర్చుకునే కుక్కలు - '‘కాన్సొనెంట్ బయాస్'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 6:58 PM IST
Dogs Recognize Human Speech : 'భౌ.. భౌ' అంటూ! కుక్కలు చేసే శబ్దాలను మనుషులు పూర్తి స్థాయిలో అర్థం చేసుకోలేరు గానీ, సైగలు మొదలుకుని చిన్న చిన్న మాటలను కూడా కుక్కలు అర్థం చేసుకుంటాయట. నిత్యం మనుషుల మధ్య ఉండే క్షీరద జాతి జంతువుల్లో ఈ లక్షణాలున్నాయట. కుక్కలపై అధ్యయనం చేసిన పరిశోధకులు తాజాగా ఈ విషయాలను గుర్తించారు.
భాషా పరమైన సామర్థ్యాలేవీ అవసరం లేకుండానే, పసివాళ్ల మాదిరిగానే కుక్కలు సైతం మాటల్ని అర్థం చేసుకుంటాయని అధ్యయనం వెల్లడించింది. ‘పసితనం నుంచీ మానవ మేధస్సు కూడా ఇదే విధంగా మాటల్ని గుర్తించడం నేర్చుకుంటుందని, ఈ ప్రక్రియను '‘కాన్సొనెంట్ బయాస్' అంటారని పేర్కొంది. నిత్యం మన మధ్యే ఉంటూ మాటలు వినే పెంపుడు కుక్కల్లో ఈ లక్షణం అధికంగా ఉంటుందని తెలిపింది. మొత్తంగా మాటలను గుర్తించే తత్వం మనుషులకే పరిమిత కాకపోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
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హంగరీ దేశానికి చెందిన ఈఎల్టీఈ ఇయోట్వోస్ లొరాండ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు మనుషులు మాట్లాడే మాటల్ని కుక్కలు గుర్తించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. నిరంతరం మనుషుల మధ్యే ఉంటూ మాటలు వినడానికి అలవాటుపడ్డ క్షీరద తరగతి జంతువుల మెదడులో మార్పులు సంభవిస్తాయని 'సైన్స్' జర్నల్ ప్రచురించిన తాజా నివేదిక తెలియజేస్తోంది. హల్లులపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం ద్వారా పదాలను గుర్తించడం తేలికైన విషయమేనని లొరాండ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు గుర్తించారు. పసితనం నుంచీ మానవ మేధస్సు మాటల్ని గుర్తించి, నేర్చుకునే ప్రక్రియను '‘కాన్సొనెంట్ బయాస్'’ అంటారని కాగ్నిటివ్ న్యూరోసైంటిస్టు అత్తిలా ఆండిక్స్ తెలిపారు.
మాటల్ని గుర్తించడానికి భాషా పరమైన సామర్థ్యం అవసరమా అనే విషయాన్ని ధ్రువీకరించుకునేందుకు పరిశోధకులు మాటల నిరంతర స్రవంతిని విన్న 20 మంది మనుషులు, 20 కుక్కల మెదళ్లలో తలెత్తే స్పందనల్ని నమోదు చేశారు. పరిశోధనలో భాగంగా మనుషులు, కుక్కలకు మూడు అక్షరాలు కలిగిన మాటల ప్రవాహాన్ని వినిపించారు. హల్లులతో కూడిన మాటల్ని ఈ అధ్యయనంలో ఉపయోగించి ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫలోగ్రామ్ (ఈఈజీ) సాయంతో మెదళ్లలో స్పందనల్ని నమోదు చేశారు. హల్లులతో నిర్మించిన మాటలపై కుక్కలు, మనుషుల మెదళ్లలో ఒకే విధమైన స్పందనలే నమోదయ్యాయని అధ్యయనంలో పాల్గొన్న మనస్తత్వ శాస్తవేత్త కింగా జి టోత్ వెల్లడించారు.
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