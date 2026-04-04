కుక్కలు దాడి చేసే అవకాశం ఇపుడే ఎక్కువ! - ఎందుకో తెలుసా?

వేసవిలో కుక్కలు దాడి చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ - దాడిచేసే కుక్కలను ఎలా గమనించాలంటే!

Published : April 4, 2026 at 11:56 AM IST

why dogs attack in summer : వేసవి పెరుగుతోంది. ఎండలు ముదురుతున్నాయి. వీధిల్లో కుక్కలైనా, ఇంట్లో ముద్దుగా పెంచుకునే పప్పీలైనా సరే వేడికి తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతాయి. అందుకే ఈ కాలంతో కుక్కల విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. వేసవిలోకుక్క కాట్లు గణమీయంగా పెరుగుతున్నాయని అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి. పబ్​మెడ్ సంట్రల్ (పీఎంసీ) 2025లో ప్రచురించిన జర్నల్​లోనూ ఇదే ప్రస్తావించింది. ఈ సమయంలో కుక్క కాట్లు పెరగడం యాదృచ్ఛికం కాదని, ఇది శారీరక ఒత్తిడి, పర్యావరణ కారకాలతో ముడిపడి ఉందని పశువైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు.

భారతీయ చిత్రకారుడి ఘనత - "రూ.167కోట్లు పలికిన పెయింటింగ్"

ఎండలు మండుతుంటే వేడికి శరీరం అల్లాడిపోతుంది. చెమట, దురద తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. సరిగ్గా ఇదే పరిస్థితి కుక్కలకు కూడా ఉంటుంది. పైగా వాటికి స్వేద గ్రంధులు లేకపోవడంతో ఆ బాధ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో ఎండాకలంలో కుక్కలు విపరీత ధోరణి ప్రదర్శించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ వేసవిలో కుక్కల్లో ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. మండే ఎండలకు తోడు, తాగు నీరు అందకపోవడం, ఆహారం కొరత కారణంగా చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాటి దగ్గరకు వెళ్తేనే కాదు, సమీపంలో ఉన్నా దాడి చేస్తుంటాయి.

కుక్కలు కొన్ని ప్రదేశాలను తమ స్థావరాలుగా బావిస్తుంటాయి. వేసవిలో ఆహారం, నీటి లభ్యత అధికంగా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఒక ప్రాంతంలోని కుక్కలు మరో ప్రాంతంలోకి వెళ్తే అక్కడున్నవి వాటిపై తిరగబడతాయి. దీనిని వైద్య పరిభాషలో టెరిటోరియల్ వార్ అని పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో కుక్కలు దూకుడుగా దాడి చేస్తాయి. మనుషులు అటువైపుగా వేస్తే వారిపై దాడి చేసేందుకు వెనుకాడవు. గుంపులో ఒక కుక్క బెదిరింపును గ్రహించి మిగిలినవి కూడా దాన్ని అనుసరిస్తాయి. దీన్నే సోషల్ ఫెసిలిటేషన్ అంటారు. వేడి, ఆకలి, భయం వంటి అధిక ఒత్తిడి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రవర్తన మరింత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఒంటరి కుక్కలైతే అరవడం లేదా వెనక్కి తగ్గడం వరకు ఉంటుంది.

కుక్కలు ఎదురైతే నేరుగా కళ్లలోకి చూడొద్దు. అలా చూడడం వల్ల బెదిరిస్తున్నట్లుగా భావించి వెంబడిస్తాయి. చేతులతో అదిలించడం, రాళ్లతో దాడి చేయాలని ప్రయత్నించడం చేయొద్దు. కుక్కలు దగ్గరికి వస్తుంటే పరిగెత్తే ప్రయత్నం చేయొద్దు. కుక్కలు దాడిచేసుకుంటున్న సమయంలో దూరంగా ఉండాలి. పెంపుడు కుక్కలను తలపై కాకుండా వీపుపైనే నెమరడం మంచిది.

కుక్క కాట్లు ఏటా లక్షల్లో

  • ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏటా 4లక్షల కుక్క కాట్లు నమోదవుతున్నాయని అధికారిక గణాంకాలు చెప్తున్నాయి.
  • తెలంగాణలో గతేడాది 3.33లక్షల కుక్క కాట్లు నమోదయ్యాయి.
  • ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రేబిస్ మరణాల్లో భారతదేశంలో 36శాతం మేర ఉండొచ్చని అంచనా.

వాతావరణ మార్పు, డీ హైడ్రేషన్, సమ్మర్ స్ట్రెస్​తో కుక్కలు బాగా ప్రభావితమవుతాయి. వ్యాక్సిన్ చేయించని కుక్కలు కరిస్తే రేబిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. రేబిస్ బారిన పడిన కుక్క తొలి కాటు ప్రభావం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. - డాక్టర్ కె.సురేశ్, ఎన్​టీఆర్ పశువైద్య కళాశాల క్లినికల్ కాంప్లెక్స్ విభాగాధిపతి

సాధారణంగా కుక్కలు సంవత్సరంలో రెండు సార్లు అంటే సెప్టెంబర్, అక్టోబర్​ లేదా ఫిబ్రవరి, మార్చిలో ఎదకు వస్తుంటాయి. ఆ సమయంలో ఆడ, మగ కుక్కల మధ్య పోట్లాట అధికంగా ఉంటుంది. మనుషులు అటువైపు వెళ్లినా, వాటిని బెదిరించే ప్రయత్నం చేసినా మీదికొస్తాయి. అని ఎన్​టీఆర్ పశువైద్య సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ సాయి గోపాల్ వెల్లడించారు.

IRCTC "దివ్య దక్షిణ యాత్ర" - ఒకే ట్రిప్​లో అరుణాచలం, రామేశ్వరం సహా ఎన్నో క్షేత్రాల దర్శనం!

"హైదరాబాద్​-అరకు టూర్" - IRCTC బంపర్ ఆఫర్!

