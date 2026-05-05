బైకులు, స్కూటర్లకు "టోల్ ఫీజు" ఎందుకు ఉండదు? - దాని వెనుక ఉన్న కారణాలు ఇవే!
Published : May 5, 2026 at 7:16 PM IST
Why No Toll Fee for Two Wheelers : జాతీయ రహాదారులపై నిత్యం వేల సంఖ్యలో వాహనాలు ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే రోడ్ల నిర్మాణం, నిర్వహణ కోసం అయ్యే ఖర్చును వాహనదారుల నుంచి కొంతమేర వసూలు చేస్తుంటారు. దీన్నే 'టోల్ ఫీజు' అంటారు. అయితే, నార్మల్గా మనందరం జాతీయ రహదారిపై వెళ్తున్నప్పుడు కారు, జీపు, బస్సులు, ట్రక్కులు వంటివి టోల్ ప్లాజాల వద్ద క్యూలో నిలబడి ఉండటాన్ని చూసే ఉంటాం. అదే, ద్విచక్రవాహనాల విషయానికొస్తే బైక్, స్కూటీ వంటివి వాటికి కేటాయించిన మార్గాల్లో ఎలాంటి వెయిటింగ్ లేకుండా రయ్ రయ్ మంటూ దూసుకెళ్లిపోతుంటాయి. ఇదే సమయంలో చాలా మందికి టూ వీలర్స్కు ఎందుకు టోల్ ఫీజు వసూలు చేయరు? అనే సందేహం వస్తుంది. మీరూ ఎప్పుడైనా అలా ఆలోచించారా? అయితే, ద్విచక్రవాహనాలకు టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్యాక్స్ ఎందుకు ఉండదో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
భారతదేశంలో టూ వీలర్స్కు టోల్ ట్యాక్స్ నుంచి పూర్తి మినహాయింపు ఉంది. దీని వెనుక ఒక చట్టపరమైన నిబంధనతో పాటు మరికొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో కొన్నింటిని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చట్టపరంగా ట్యాక్స్ మినహాయింపు :
నేషనల్ హైవే టోల్ రూల్స్ 2008 నియమం 4 ప్రకారం(National Highway Fee(Determination of Rates and Collection) Rules 2008) టూ వీలర్స్ టోల్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ నిబంధన ప్రకారం జాతీయ రహదారులపై బైక్, స్కూటర్లు, ఇతర ద్విచక్రవాహనాలకు చట్టబద్ధంగా టోల్ ఫీజు నుంచి పూర్తి మినహాయింపు లభిస్తుంది.
రోడ్ల డ్యామేజ్ తక్కువే :
సాధారణంగా రోడ్ల నిర్మాణం, మరమ్మత్తు, మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుల నిర్వహణ కోసం టోల్ ఫీజు వసూలు చేస్తుంటారు. అయితే, కార్లు, ట్రక్కులు, బస్సులు, ఇతర హెవీ వెహికల్స్తో పోల్చి చూసుకుంటే బైక్స్ లేదా స్కూటీల కారణంగా రోడ్లు అనేవి అంతగా డ్యామేజ్ అవ్వవు. అలాగే, ఇవి తక్కువ పరిమాణంలో ఉండి స్థలాన్ని కూడా అంతగా ఆక్రమించవు. ముఖ్యంగా భారీ వాహనాలతో పోల్చితే టూ వీలర్స్ రోడ్డుకు దాదాపుగా నష్టం కలిగించవు. అందుకే, గవర్నమెంట్ కూడా వాటి నుంచి టోల్ తీసుకోవడం లేదని అంటున్నారు.
ట్రాఫిక్ పెరిగే ఛాన్స్ :
టోల్ ప్లాజాల దగ్గర టూ వీలర్స్కు కూడా ట్యాక్స్ ఉన్నట్లయితే ప్రతి ద్విచక్రవాహనాదారుడు టోల్ బూత్ దగ్గర ఆగి డబ్బు చెల్లించవలసి వస్తే ఏమవుతుందో ఆలోచించండి. ముఖ్యంగా నేషనల్ హైవేలపై పెద్ద సంఖ్యలో టూ వీలర్స్ క్యూలైన్లో ఉండే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దాంతో ట్రాఫిక్ భారీగా పెరిగి టోల్ గేట్ల దగ్గర రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఇది కూడా టూ వీలర్స్ నుంచి టోల్ వసూలు చేయకపోయడానికి ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
నిర్వహణ ఖర్చు ఎక్కువ!
సాధారణంగా ద్విచక్రవాహనం తీసుకునేటప్పుడు వాహన రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలోనే రోడ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తాం. ఈ ట్యాక్స్నే పరోక్షంగా రోడ్లు, హైవేల వినియోగానికి అయ్యే ఖర్చు కోసం యూజ్ చేస్తుంటారు. టూ వీలర్స్కు టోల్ ట్యాక్స్ వసూలు చేయకపోవడం వెనుక మరో ముఖ్యమైన కారణం ఉంది. అదేంటంటే, ద్విచక్రవాహనాల నుంచి టోల్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడం, దాని ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కంటే కూడా ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పెద్ద సంఖ్యలో బైక్ల నుంచి చిన్న టోల్ మొత్తాలను వసూలు చేయడానికి అవసరమైన మ్యాన్పవర్, మౌలిక సదుపాయాలు, సమయం ఈ ఖర్చును మెయింటెనెన్స్ చేయలేవు!
ఇవి మాత్రమే కాకుండా మరో కారణం ఉంది. అదేంటంటే, ఇండియాలో మధ్య, దిగువ ఆదాయ వర్గాల ప్రజలందరూ రవాణా కోసం ద్విచక్రవాహనాలనే ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. వీటిపై టోల్ వసూలు చేయడం వల్ల లక్షలాది మంది రోజువారీ ప్రయాణికులపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతుందనే భావన ఉంది. ఇలా అనేక కారణాలు బైకులు, స్కూటీ ఇతర టూ వీలర్స్పై టోల్ వసూలు చేయడం వెనుక ఉన్న కారణాలుగా భావించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
