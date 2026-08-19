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కళ్ల ముందే ఉన్నా కనిపించని 'ముక్కు' - దీని వెనుక దాగి ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఇదే!

మన 'ముక్కు' మనకెందుకు కనిపించదు? - అందుకు గల కారణాలను వివరిస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు!

Why is Our Nose Invisible
Why is Our Nose Invisible (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 1:26 PM IST

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Why is Our Nose Invisible : మన బాడీలో ఉండే ప్రతి అవయవానికీ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఒక్కో అవయం వాటి విధులను సక్రమంగా, సమన్వయంతో నిర్వహిస్తేనే ఆరోగ్యంగా ఉండగలం. ఏ ఒక్క అవయంలో చిన్న లోపం వచ్చినా, అది మొత్తం శరీర వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. శరీరంలో ఉండే అలాంటి ముఖ్యమైన అవయవాల్లో ముక్కు ఒకటి. ఇది రెండు కళ్ల మధ్యలో ఉంటూ అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. అయితే, చూడడానికి గంభీరంగా కనిపించినా ఇది అత్యంత సున్నితమైనది. దీనితోనే శ్వాస తీసుకుంటాం, వాసనలు పసిగడతాం. కేవలం ఈ రెండు పనులు మాత్రమే కాదు మనిషి ఆరోగ్యం తీరుతెన్నులనూ తెలియజేస్తుంది.

అయితే, ముక్కు మన కళ్ల ముందే ఉంటుంది. కానీ, సరిగా కనిపించదు. ఈ క్రమంలోనే మీకు ఎప్పుడైనా ఎవరి ముక్కు వారికి ఎందుకు కనిపించదు అనే సందేహం వచ్చిందా? ప్రపంచంలోని ప్రతి చిన్న చిన్న వస్తువులను కూడా స్పష్టంగా చూసే కళ్లు, సరిగ్గా వాటి ముందే ఉన్న ముక్కును ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాయి? మన ముక్కు మనకు ఎందుకు కనిపించదు? దాని వెనుక దాగి ఉన్న సైంటిఫిక్ కారణాలేంటి? ఈ విషయంపై శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెబుతున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ముక్కుపై ఏదైనా మచ్చ ఏర్పడితే అద్దంలో చూసి తెలుసుకుంటాం. కానీ, మన కళ్లతో మనం చూసి తెలుసుకోలేం. ఎందుకంటే, మన ముక్కు మనకు సరిగా కనిపించదు. అలా కనిపించకపోవడం వెనుక ఉన్న కారణాలు మన కంట్లో కన్నా మెదడులోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ముక్కు ఎలాంటి కదలిక లేకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది. అందువల్ల చూపు విషయంలో మన మెదడు దాన్ని 'అనవసర అంశం'గా పరిగణిస్తుందంటున్నారు. స్పృహతో కూడిన దృష్టిపథం నుంచి అవయవాన్ని ఆటోమేటిగ్గా ఎడిట్ చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇందుకు 'న్యూరల్ అడాప్టేషన్' అనే ప్రక్రియ దోహదపడుతుంది. దీనికి పలు కారణాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. రెండు కళ్లూ ప్రపంచాన్ని భిన్న కోణాల నుంచి చూస్తాయి. విడిగా చూసినప్పుడు ఒక కంటి దృక్కోణానికి ముక్కు పాక్షికంగా అడ్డు తగులుతుందంటున్నారు. కానీ మన మెదడు సారూపత్యలు కలిగిన రెండు చిత్రాలను కలిపేసి 'అంతరాన్ని' పూరిస్తుందని చెబుతున్నారు.

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శరీరంలో మార్పులేని అంశాలను నిరంతరం ప్రాసెసింగ్ చేయడం వల్ల మానసిక వనరులపై భారం పడుతుందంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మనుగడకు దోహదపడేలా పరిసరాల్లోని ఆకస్మిక కదలికలను పసిగట్టడానికి బ్రెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తోంది. అందువల్ల గుండె చప్పుడు, శ్వాస, ముక్కు వంటి అనవసర, హానిరహిత అనుభూతులను వడకట్టేసే గుణాన్ని అలవర్చుకుందని చెబుతున్నారు. ఇదే రీతిలో కంట్లోని రక్తనాళాలను కూడా మనకు కనపడకుండా చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

కళ్లకు సంబంధించిన కనిష్ట ఫోకసింగ్ దూరంలోనే మన ముక్కు ఉంటుంది. అందువల్ల మన కళ్లలోని లెన్స్ భౌతికంగా దానిపై ఫోకస్ చేయలేవు. ఫలితంగా ముక్కు అస్పష్ట ఆకృతిలా మనకు కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఈ నేపథ్యంలో మెదడు దీనిని విస్మరించడం సులువవుతుందంటున్నారు.

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REASONS WHY THE NOSE IS NOT VISIBLE
WHY BRAIN BLOCKS NOSE VIEW
CAN WE SEE OUR NOSE
ముక్కు ఎందుకు కనిపించదు
WHY IS OUR NOSE INVISIBLE

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