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"కుక్కలు" బైక్స్, కార్ల వెంట ఎందుకు పడతాయో తెలుసా? - వాటి క్యారెక్టరే అందుకు కారణమట!

"కుక్కలు" అంటే భయపడుతున్నారా? - వాటి మానసిక ప్రవర్తన తెలుసుకుంటే "నో" టెన్షన్ అంటున్న పరిశోధకులు!

Reasons Behind Dogs Chase Motorcycles
Reasons Behind Dogs Chase Motorcycles (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 1:12 PM IST

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Reasons Behind Dogs Chase Motorcycles : కుక్కలంటే చాలా మంది భయపడుతుంటారు. ఇక రాత్రిళ్లు రోడ్లపై అవి ఉన్నాయంటే, నడుచుకుంటూ వెళ్లడానికీ భయమేస్తుంది. అలాగే, కొన్నిసార్లు బైక్​పైనో లేదా కారులోనే వెళ్తున్నప్పుడు కూడా రోడ్డు మీద ఉన్న శునకాలు మనల్ని వెంబడిస్తాయి. ముఖ్యంగా బైక్ మీద వెళ్లేవారికి తరచూ ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. ఆ సమయం​లో భయపడి మరింత వేగంగా వెళ్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, వాటి మానసిక ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకుంటే అనవసరంగా భయపడకుండా, పరిస్థితిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, మనం సైకిల్, బైక్​, కారులో వెళ్తున్నప్పుడు కుక్కలు ఎందుకు వెంటపడుతాయి? దాని వెనుకున్న కారణాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఎందుకు వెంటపడతాయంటే?

వేగంగా కదిలే వస్తువులను వెంబడించడం అనేది కుక్కల సహజ లక్షణం. బైక్‌లు, కార్ల వేగం అడవిలోని వేట జంతువుల కదలికల మాదిరిగానే ఉంటుంది. అది శునకాలు అప్రయత్నంగానే వెంబడించేలా ప్రేరేపిస్తుందంటున్నారు జంతు పరిశోధకులు. ముఖ్యంగా వీధి కుక్కలు కొన్ని వీధులు, కొన్ని పరిసర ప్రదేశాలను తమ భూభాగంగా భావిస్తాయిట. సో ఏదైనా పెద్దగా శబ్దం చేసే ఇంజిన్, పరిచయం లేని కదిలే వెహికల్​ ఆ ప్రాంతంలోకి వస్తే అవి చొరబాటుదారుగా భావిస్తాయి. దాంతో కుక్కలు ఆ వాహనం తమ సరిహద్దులను దాటి వెళ్లేంత వరకు వెంటపడి తరుముతాయని చెబుతున్నార.

ఇదేకాకుండా, శునకాలు వాహనాలను వెంబడించడానికి మరో కారణం ఉందంటున్నారు. అదేంటంటే, కుక్క స్పీడ్​గా వెళ్లే ఒక వెహికల్​ను వెంబడించినా, మామూలుగానే ఆ వాహనం వెళ్లిపోతుంది. కానీ, దాని మనసులో తాను వెంటపడటం, అరవడంతోనే విజయవంతంగా ఆ వెహికల్​ను భయపెట్టి తరిమినట్లు భావిస్తుందట. ఈ ప్రభావం దాని ప్రవర్తనను మరింతగా బలపరుస్తుందంటున్నారు. దాంతో మళ్లీ మళ్లీ వెంటాడే అలవాటు పెరుగుతుందంటున్నారు జంతు పరిశోధకులు.

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ఇది కూడా కారణం కావొచ్చు!

శునకాలకు వాసన గ్రహించే శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనుషుల వద్దకు వెళ్లినా లేదా వెహికల్స్ వద్దకు వెళ్లినా అవి వాసన చూడటాన్ని మనం గమనించొచ్చు. ఇతర శునకాలనూ ఇలా వాసన గ్రహించి, గుర్తు పెట్టుకుంటాయట. అయితే, ఎక్కడైనా మనం కారు లేదా బైక్‌ పార్క్ చేసినప్పుడు, వాహనాల టైర్లపై కుక్కలు మూత్రవిసర్జన చేస్తుంటాయి. ఆ వెహికల్​పై మనం వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి కుక్కలు దూరం నుంచే ఈ స్మెల్ పసిగడతాయట. దాంతో వేరే ప్లేస్​కు చెందిన శునకాలు తమ ప్రదేశానికి వస్తున్నాయని భావిస్తాయట. అందుకే, ఆ వెహికల్ వెంట ఆరుస్తూ పరుగులు తీస్తాయని చెబుతున్నారు జంతు పరిశోధకులు.

ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే, కొన్ని వీధి కుక్కలకు వెహికల్స్​తో చెడు అనుభవాలు ఎదురై ఉండవచ్చు. గతంలో వాహన ప్రమాదాలను చూసి ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు కూడా శునకాలు ఆత్మరక్షణ కోసమో, భయంతోనో వెహికల్స్ వెంటపడతాయన్నమాట. ఇలా కుక్కలు తమ సహజమైన వేటాడే ప్రవృత్తి, తమ ప్రాంతంపై అధికారం చలాయించే స్వభావం, పాత అనుభవాల కారణంగానే బైక్‌లు, కార్లను వెంబడిస్తాయని చెబుతున్నారు జంతు పరిశోధకులు. ముఖ్యంగా వేగంగా వెళ్లే వాహనం కదలికలు, పెద్ద శబ్దాలు కుక్కల్లో రక్షణ ప్రతిచర్యలను ప్రేరేపించి, అవి ప్రతిస్పందించేలా చేస్తాయంటున్నారు. అంతేకానీ, కుక్కలు పగబట్టి మరీ వెంటపడటం వంటిదేమీ ఉండదంటున్నారు.

మీరేం చేస్తారంటే?

ఏ సందర్భంలోనైనా కుక్కలు వెంటపడినప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండటం అన్నింటికంటే ముఖ్యం అంటున్నారు జంతు పరిశోధకులు. అంతేకానీ, వెహికల్ స్పీడ్​ను పెంచకూడదు. ఎందుకంటే వేగవంతమైన కదలిక కుక్కను మరింతగా ప్రోత్సహించే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. అదే, వాహనం వేగం తగ్గడం, కదలడం ఆగితే శునకాలకు వెంటపడాలనే ఆసక్తి కూడా తగ్గిపోతుందంటున్నారు.

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WHY DO DOGS CHASE MOVING VEHICLES
కుక్కలు వాహనాల వెంట ఎందుకు పడతాయి
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