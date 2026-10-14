ఇవి సాధారణ 'పెంపుడు కుక్కలు' కాదు - వేటాడటంలో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ!
చూడటానికి సన్నని దేహంతో చిన్నగా కనిపిస్తాయి - విజిల్ కూతతో ఏ జంతువునైనా ఇట్టే చంపేస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:04 PM IST
Dhole Dogs Interesting Facts : పెద్దపులి కాదు, బలమైన పంజాలు లేవు. భయపెట్టించే ఆకారమూ కాదు. చిన్న శరీరం, పొడవాటి కాళ్లు, సన్నని దేహం, గుబురుగా ఉండే తోక. అయినా సరే ఇది వేట మొదలుపెడితే ప్రత్యర్థి జంతువు ఏదైనా సరే ప్రాణభయంతో పరుగు తీయాల్సిందే. అయినా సరే వాటిని వదిలిపెట్టవు. పరుగెత్తించి, పరుగెత్తించి అలసిపోయాక చుట్టుముట్టి వేటను ముగిస్తాయి. ఇంతకీ ఈ భయంకరమైన జంతువు ఏంటి? వేటాడంలో వీటికున్న ప్రత్యేకతలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇవి చూడటానికి పెంపుడు శునకాల్లా కనిపిస్తాయి. కానీ, వేట మొదలెడితే చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, పెద్దపులి, అడవి బర్రె, అడవి దున్న ఇలా ఎంతటి బలమైన జంతువునైనా మట్టికరిపిస్తాయి. అవే 'రేచుకుక్కలు'. పెద్దపులి వేటకు పంజా బలమైతే, ఇవి వేగం, సమన్వయం, గుంపు బలంతో వేటలో విజయం సాధిస్తాయి. అంతేకాదు, వీటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన మరెన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి.
పగలే వేట :
- రేచుకుక్కని హిందీలో 'ధోల్' అంటారు. వీటి శాస్త్రీయ నామం వచ్చేసి క్యూయోన్ ఆల్పినస్. వీటి జీవిత కాలం 10-12 ఏళ్లు.
- వీటి ముఖం పొడవుగా, మూతి, ముక్కు ముందుకు పొడుచుకువచ్చినట్లు ఉంటుంది. ఛాతీ కండరాలు బలంగా, కాళ్లలో కొవ్వు లేకుండా మొత్తం నరాలతో కూడి వేగంగా ఎక్కువదూరం పరుగెత్తేలా శరీర నిర్మాణం ఉంటుంది.
- పెద్దపులి వేటాడే జంతువుకు సమీపంలో నక్కి దానిపై దాడి చేస్తే, రేచుకుక్కలు అలా కాదు వేట స్టార్ట్ చేస్తే ముగిసేదాక 5 నుంచి 10 కి.మీ. దూరమైనా ఒకే స్పీడ్తో పరుగెత్తగలవు.
- పులి ఒక్క దెబ్బతో వేటాడే జంతువును చంపేందుకు ప్రయత్నిస్తే, రేచుకుక్క ఎక్కువ సమయం వేటాడే వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తుంది.
- పెద్దపులి, చిరుత వంటి జంతువులు రాత్రివేళ చురుగ్గా ఉంటే, రేచుకుక్కలు పగలే వేటాడుతాయి.
జంతు ప్రపంచంలో ఈ 4 జీవులు ఎంతో ప్రత్యేకం - అవేంటో తెలుసా?
సమాచార మార్పిడి ఆసక్తికరం :
రేచుకుక్కల సమాచార మార్పిడి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇవి ముక్కును నేలకు దగ్గరగా ఉంచి నడుస్తుంటాయి. ఏదైనా జంతువు పాదముద్రలు కనిపించినా, వాసనను గుర్తించినా ఆ దిశలో వేగంగా కదులుతూ విజిల్ వంటి శబ్దం చేస్తాయి. వెంటనే చుట్టుపక్కల ఉన్న రేచుకుక్కలు అప్రమత్తమై వేటాడే జంతువును అన్ని దిక్కుల నుంచి చుట్టుముడతాయి. వేటలో ఇవి ఎక్కువదూరం పరుగెత్తడం వల్ల శరీరం వేడెక్కుతుంది. అందుకే వేట ముగిశాక నీటి కుంటల్లోకి వెళ్లి శరీరాన్ని సాధారణ స్థితిలోకి తెచ్చుకుంటాయి.
ఉమ్మడిగా షికార్ :
రేచుకుక్కలు అడవుల్లోనే ఎక్కువగా నివసిస్తాయి. ఒంటరిగా కాకుండా గుంపులుగా కలిసి సంచరిస్తుంటాయి. ఒక్కో బృందంలో 10 నుంచి 30 రేచుకుక్కలుంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా దుప్పి, సాంబార్, అడవి పంది, కృష్ణజింక వంటి వాటిని వేటాడుతుంటాయి. వేట జంతువు ఎంతదూరం పరుగెత్తినా అది బలహీనమయ్యేదాకా వెంటాడుతూనే వేటను ముగిస్తాయి. ఒకటి బలహీనంగా కనిపించినా గుంపు మొత్తం సమన్వయంతో వ్యూహాత్మకంగా వేటాడుతాయి. సింహాలు, పులులు, చిరుతలు వేట ముగిశాక మాంసాన్ని తీసుకెళ్లి దాచుకుని తింటుంటాయి. కానీ, ఇవి మాత్రం వేటాడినచోటే పూర్తిగా ఆరగిస్తాయి. నార్మల్గా ఇవి పెద్దపులులు, ఎలుగుబంట్ల జోలికి వెళ్లవు. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం గుంపుగా చుట్టుముట్టి గాయపరుస్తాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ?
ఏపీ : నాగార్జునసాగర్- శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వు, పాపికొండలు, తిరుపతి అడవులు, నర్సీపట్నం, మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతాలు.
తెలంగాణ : కవ్వాల్, అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులతో పాటు కిన్నెరసాని, ఏటూరునాగారం, పాకాల, పోచారం అభయారణ్యాలు.
పులి కంటే ప్రమాదకరం :
'రేచుకుక్కలు పెద్దపులి కంటే ప్రమాదకరమైనవి. గుంపుగా వేటాడటం వీటి స్పెషాలిటీ. గుంపులో సభ్యుల మధ్య మంచి సమన్వయం ఉంటుంది. అందుకే వేటలో అత్యంత సమర్థవంతమైన అటవీ జంతువులుగా ఇవి పేరొందాయి. అడవుల విస్తీర్ణం, సహజ ఆవాసాలు తగ్గిపోవడంతో ఇవి అంతరించిపోయే జంతువుల జాబితాలో ఉన్నాయి.' - చంద్రశేఖర్, అచ్చంపేట ఎఫ్డీఓ, అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్
మన భాష కుక్కలకు అర్థం అవుతుందా? - ఎలా అర్థం చేసుకుంటాయో తేల్చిన పరిశోధనలు!
కోళ్ల ప్రపంచంలో 'లంబోర్గిని' - 'కడక్నాథ్' కంటే ఖరీదైన నల్లకోడి!