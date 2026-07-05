"కాఫీ" పొడి పారేస్తున్నట్లయితే చాలా లాస్ అవుతున్నట్లే! - మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!
కాఫీ పొడితో అనేక ఉపయోగాలు! - 'పాత్రల జిడ్డు తొలగింపు, మొక్కల ఎరువుగా' ఎన్నో ఉపయోగాలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 5:28 AM IST
Home Remedies with Coffee Powder : మనలో చాలా మందికి మార్నింగ్ లేవగానే కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది ఒక మంచి మూడ్ సెట్టర్, స్ట్రెస్ బస్టర్గా పని చేస్తుంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఒత్తిడికి చెక్ పెట్టి, ఉత్సాహాన్ని రెట్టించే ఒక టానిక్గా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే, ఉదయాన్నే ఒక కప్పు కాఫీ తాగితే ఆ రోజంతా యాక్టివ్గా ఉండొచ్చని ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా మంది. అయితే, మీరందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తాగే కాఫీ కేవలం ఎనర్జీ ఇవ్వడానికే కాదు దీని వ్యర్థాలు మరెన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వంట పాత్రలకు పట్టిన జిడ్డును వదిలించడం నుంచి మొక్కలకు సహజ ఎరువు వరకు కాఫీ పొడి ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేస్తుందంటున్నారు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మరకలు ఇట్టే మాయం :
వంటింట్లో గిన్నెలు, పాత్రలు తళతళ మెరిసిపోవాలని చాలా మంది వాటిని బాగా రుద్ది మరీ కడుగుతుంటారు. అయినా కానీ, కొన్నిసార్లు వంట పాత్రలకు పట్టిన మొండి జిడ్డు మరకలు అంత ఈజీగా తొలగిపోవు. అలాగే పాత్రల అడుగుభాగంలో పేరుకుపోయిన మాడుని వదిలించడం కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్లో కాఫీ పొడిని వాడి చూడండి. ఈ పొడి కాస్త గరుకుగా ఉండటం వల్ల మంచి స్క్రబర్లా పని చేసి మొండి మరకలను ఇట్టే తొలగిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడకుండానే పాత్రలకు పట్టిన జిడ్డు కొద్దిగా కాఫీ పొడి వేసి రుద్ది, కడగడం ద్వారా ఈజీగా వదిలిపోతుందని చెబుతున్నారు.
దుర్వాసనకు చెక్ :
కొన్నిసార్లు ఫ్రిడ్జ్లో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు స్టోర్ చేయడం వల్ల ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంటుంది. అలాంటి టైమ్లో ఒక చిన్న బౌల్లో కాస్త కాఫీ పొడిని వేసి రిఫ్రిజిరేటర్ ఒక మూలన పెడితే సరి. కాఫీ పొడిలో ఉండే గుణాలు ఫ్రిడ్జ్లో చెడు వాసనలను పీల్చేసుకుని మంచి స్మెల్ను వెదజల్లుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
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సింక్/ షూ రాక్ల్లో స్మెల్కు..
ఈ కాఫీ పొడి చిట్కా సింక్ కింద లేదా షూ రాక్ల్లో వచ్చే బ్యాడ్ స్మెల్కు చెక్ పెట్టడంలోనూ చాలా బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. అలాగే, మనం నాన్వెజ్(చేపలు, చికెన్) వంటకాలు చేసినప్పుడు లేదా ఆనియన్స్, వెల్లుల్లి కట్ చేసినప్పుడు చేతులకు పట్టే వాసన అంత ఈజీగా పోదు. అలాంటప్పుడు కూడా కొద్దిగా కాఫీ పొడిని చేతుల్లో వేసుకుని వాటర్తో బాగా రుద్ది కడుక్కోండి. ఆ వాసన మాయమై చేతులు తాజాగా మారతాయని చెబుతున్నారు.
చీమల సమస్యను తగ్గిస్తుంది :
చాలా మంది ఇళ్లలో చీమల సమస్య ఉంటుంది. అలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నవారు ఇంట్లో చీమలు ఎక్కుగా తిరిగే ప్లేస్లో లేదా కిటికీల దగ్గర కాస్త కాఫీ పొడి చల్లడం ద్వారా మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఎందుకంటే కాఫీలో ఉండే కెఫీన్ స్మెల్ చీమలకు, కొన్ని రకాల కీటకాలకు అస్సలు పడదు. దాంతో అవి ఆ ప్లేస్కు రాకుండా దూరంగా వెళ్లిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు.
సహజ ఎరువు :
కాఫీ పొడిలో నైట్రోజన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే, దీన్ని మొక్కలకు సహజ ఎరువుగా ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. మొక్కల మొదట్లో కాఫీ చేయగా మిగిలిన పొడిని(వ్యర్థాలను) ఎరువుగా వేయడం ద్వారా అవి ఏపుగా పెరగడంతో పాటు మంచి దిగుబడినీ ఇస్తాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గులాబీ, టమాటా వంటి మొక్కలకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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