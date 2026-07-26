"ఉప్పు"తో ఉపయోగాలెన్నో! - టీ, కాఫీ మరకల నుంచి చీమలను పోగొట్టే వరకు!
వంటల రుచిని పెంచే "ఉప్పు"తో బోలెడు ప్రయోజనాలు! - తెలిస్తే మీరూ ట్రై చేస్తారంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 2:51 PM IST
Salt Benefits in Telugu : మనం ఎలాంటి వంటకం చేసినా దానిలో ఉప్పు, కారం సరైన మోతాదులో ఉంటేనే అసలైన రుచి. అలాగని మోతాదుకు మించి తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి ముప్పు. అయితే, మనందరికీ ఉప్పు అనగానే వంటల్లో మాత్రమే వేసుకుంటామని తెలుసు. కానీ, మీకు తెలుసా? సాల్ట్ ఆహార పదార్థాల టేస్ట్ను పెంచడం ఒక్కటే కాదు దానితో చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. మాడిపోయిన గిన్నెల క్లీనింగ్ నుంచి ఇంట్లో చీమలను తరిమికొట్టే వరకు అనేక రకాలుగా ఉప్పును వినియోగించవచ్చంటున్నారు. మరి, ఉప్పుతో పొందే ఆ ప్రయోజనాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గిన్నెల మరకలు ఈజీగా క్లీన్!
ఉప్పు శక్తిమంతమైన క్లీనర్గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కిచెన్లోని జిడ్డు మరకలను పోగొట్టడంలో సాల్ట్ చాలా బాగా సహాయపడుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, మాడిపోయిన గిన్నెలు లేదా బాణలిపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి, నిమ్మకాయ చెక్కతో బాగా రుద్దితే ఆ నల్లటి మరకలు ఈజీగా వదిలిపోతాయంటున్నారు. సింక్ డ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే బ్యాడ్ స్మెల్ను అరికట్టడానికి, పైపుల్లో పేరుకుపోయిన మురికిని వదిలించడానికి బాగా కాచిన వేడి నీటిలో చిక్కటి ఉప్పు ద్రావణాన్ని కలిపి పోస్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు. చెడు వాసన సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
టీ, కాఫీ మరకలు మాయం :
కొన్నిసార్లు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా దుస్తులపై నూనె, టీ లేదా కాఫీ మరకలు పడుతుంటాయి. అప్పుడు చాలా మంది వీటిని పోగొట్టడానికి ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఈసారి బట్టలపై ఆయిల్, టీ లేదా కాఫీ మరకలు పడినప్పుడు వెంటనే ఆ భాగాన్ని ఉప్పు నీళ్లలో నానబెట్టి, ఉతకండి. మరకలు తేలికగా వదిలిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా, కొత్త డ్రెస్లు వాష్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు చేర్చడం వల్ల దుస్తుల రంగులు వెలిసిపోకుండా ఉంటాయంటున్నారు.
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రాగి పాత్రలు మెరిపించొచ్చు!
చాలా మంది ఇళ్లలో ఇత్తడి, రాగి పాత్రలు ఉండాయి. అయితే, ఇవి కొన్ని రోజులు వాడకపోయేసరికి వాటిపై మచ్చలు ఏర్పడుతుంటాయి. అప్పుడు ఆ పాత్రలపై ఉన్న మచ్చలను వదిలించడానికి ఉప్పు, వెనిగర్ కలిపిన మిశ్రమాన్ని ఉపయోగిస్తే మళ్లీ కొత్తవాటిలా మెరిపించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, అద్దాలు, గాజు గ్లాసులపై ఏర్పడే నీటి చారలను కూడా ఉప్పు నీటితో తుడిచి శుభ్రం చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
చీమలను తరిమికొడుతుంది!
వర్షాకాలంలో ఇంట్లో తేమ శాతం పెరిగి ఒక విధమైన బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంటుంది. అలాంటి టైమ్లో ఉప్పుతో ఇలా చేస్తే ఆ స్మెల్కు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు. ఇందుకోసం ఒక చిన్న బౌల్లో కొద్దిగా ఉప్పు తీసుకుని దాన్ని గది మూలన ఉంచాలి. అది గాలిలోని తేమను పీల్చుకుని వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదకరంగా మారుస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఇంట్లో చీమల ఎక్కువగా తిరిగే మార్గాల్లో కొద్దిగా ఉప్పు చల్లితే అవి దూరంగా పోతాయంటున్నారు.
ఉప్పుతో పైన చెప్పిన ఉపయోగాలే కాకుండా శరీరానికి మేలు చేసే కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఒక పెద్ద బౌల్లో గోరువెచ్చని వాటర్లో కొద్దిగా దొడ్డు ఉప్పు వేసి కొద్దిసేపు పాదాల్ని అందులో ఉంచితే, రోజంతా పడ్డ అలసట మాయమై పాదాల నొప్పులు, వాపులు త్వరగా తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు.
అలాగే, ఉప్పును మెత్తగా నూరి కొబ్బరి, ఆలివ్ ఆయిల్తో కలిపి చర్మంపై రుద్దితే సహజమైన బాడీ స్క్రబ్లానూ పనిచేస్తుందంటున్నారు. మృతకణాలను తొలగించి, రంధ్రాలను శుభ్రపరిచి చర్మాన్ని కోమలంగా మారుస్తుందని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా, గోరువెచ్చని ఉప్పు నీటితో నోరు పుక్కిలించడం వల్ల చిగుళ్ల సమస్యలు, నోటి దుర్వాసన తగ్గుతాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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