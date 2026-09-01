ఆఫ్ట్రాల్ 'అల్లం పొట్టు' అని తీసిపారేయకండి! - ఈ ఉపయోగాలు తెలిస్తే మీరు ట్రై చేస్తారు!
అల్లం పొట్టు గీరి బయట పడేస్తున్నారా? - అయితే, ఈ ఉపయోగాలు మిస్ అవుతున్నట్లే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 1:13 PM IST
Uses of Ginger Peel : అల్లంలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది వంటకాలకు మంచి రుచిని ఇస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది వెల్లుల్లితో కలిపి అల్లం పేస్ట్ను రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, అల్లం పేస్ట్ తయారుచేసుకునే క్రమంలో చాలా మంది అల్లంపై పొట్టును గీరి బయటపడేస్తుంటారు. కొంతమంది మాత్రమే ఈ పొట్టును టీ తయారీలో వినియోగిస్తుంటారు. అయితే, కేవలం చాయ్ తయారీలోనే కాకుండా అల్లం పొట్టును చాలా రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ ఉపయోగాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఎరువుగా వాడొచ్చు!
మన పెరట్లో లేదా కుండీల్లో పెంచుకునే మొక్కలకు వివిధ రకాల సేంద్రియ ఎరువులు వాడుతుంటాం. ఇందుకోసం కొందరు వంటింటి వ్యర్థాలతో కంపోస్ట్ సిద్ధం చేస్తుంటారు. అయితే దీని తయారీలో అల్లం పొట్టును కూడా చేర్చవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. దీనిలో పుష్కలంగా ఉండే ఫాస్ఫరస్ మొక్కల ఎదుగుదలను ప్రేరేపించి క్రిమికీటకాల బారి నుంచి కాపాడుతుందంటున్నారు.
ఇవి ఉడికించేటప్పుడు :
కొందరికి క్యాలీఫ్లవర్, బ్రకోలీ, క్యాబేజీ వంటివి కాయగూరల్ని పచ్చివాసన పోతుందని వండే ముందు ఉడికించే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే, ఈసారి వాటిని ఉడికించేటప్పుడు కొద్దిగా అల్లం పొట్టును వేసి చూడండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఒక రకమైన సువాసన వెదజల్లుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇక కొన్ని వంటకాలను ఆవిరి మీద ఉడికిస్తుంటాం. అలాంటి సందర్భాల్లో ఆయా పదార్థాలపై కొద్దిగా అల్లం పొట్టును చల్లి ఉడికిస్తే, వాటికి కాస్త ఘాటుదనం వచ్చి టేస్ట్ కూడా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
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వీటిలో వేస్తే మంచి రుచి!
మనలో కొద్దిమందికి సూప్స్, గ్రేవీ కర్రీస్, ఇతర వంటకాల్లోకి కాయగూరలతో ప్రిపేర్ చేసిన స్టాక్/ బ్రాత్ను వాడుతుంటారు. దీంతో కూరకు చిక్కదనంతో పాటు టేస్ట్ కూడా వస్తుంది. అయితే ఈ బ్రాత్ను కాయగూరలతోనే కాకుండా అల్లం పొట్టుతోనూ రెడీ చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం ఆరు కప్పుల వాటర్లో అరకప్పు అల్లం పొట్టు వేసి 30 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత వడకట్టుకొని నిల్వ చేసుకోండి. అవసరమైనప్పుడు ఈ అల్లం స్టాక్ను సూప్స్, గ్రేవీస్, ఇతర కూరల్లోకి వాడుకోవచ్చు అని చెబుతున్నారు.
టేస్ట్తో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
మనం కర్రీలు ప్రిపేర్ చేసే టైమ్లో టేస్ట్ను పెంచడానికి పుదీనా, కొత్తిమీర, వెనిగర్, నిమ్మరసం వంటి పదార్థాల్ని యూజ్ చేస్తుంటాం. వాటి స్థానంలో అల్లం పొట్టును కూడా ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కూర ఉడికేటప్పుడు చిటికెడు అల్లం పొట్టును వేయడం వల్ల కాస్త ఘాటుదనంతో పాటు టేస్ట్ కూడా రెట్టింపు అవుతుందంటున్నారు.
దగ్గు, జలుబు నుంచి ఉపశమనం!
అసలే వర్షాకాలం. ఈ సీజన్లో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలు తరుచూ వేధిస్తుంటాయి. వీటి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఎక్కువ మంది టీ తయారీలో అల్లం వినియోగిస్తుంటారు. అయితే, ఈసారి అల్లానికి బదులుగా అల్లం పొట్టు, ఒకట్రెండు లవంగాలు, యాలకులు వేసి మరిగించి, టీ రెడీ చేసుకోండి. ఇది తాగడం ద్వారా దగ్గు, జలుబు నుంచి తక్షణ ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే, అల్లం పొట్టును ఎండబెట్టి పొడి చేసుకుని, టీస్పూన్ తేనె కలుపుకొని తీసుకున్నా ఈ సమస్యల నుంచి మంచి రిలీఫ్ లభిస్తుందంటున్నారు.
అయితే, అల్లం పొట్టుని వంటకాలు, టీలో ఉపయోగించే ముందు దానిని మంచి నీళ్లతో చక్కగా శుభ్రం చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. వీలైతే ఆర్గానిక్ అల్లం పొట్టుని వినియోగించడం మరీ మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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