ETV Bharat / offbeat

నీళ్లకు లేని కోపం, పాలకు మాత్రమే ఎందుకు? - ఇవి పొంగడం వెనుక ఉన్న అసలు 'సీక్రెట్' ఇదే!

మరిగించేటప్పుడు 'పాలు' ఎందుకు పొంగుతాయి? - నీళ్లెందుకు పొంగవో మీకు తెలుసా?

Why Milk Overflows on Boiling
Why Milk Overflows on Boiling (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Why Milk Overflows on Boiling : నిత్య జీవితంలో మన చుట్టుపక్కల ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు జరుగుతుంటాయి. వాటిని మనం రోజూ చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ, వాటి వెనుక దాగి ఉన్న అసలు కారణాలను పెద్దగా పట్టించుకోం. అలాంటి వాటిలో పాలు పొంగడం కూడా ఒకటి. ఎప్పుడైనా ఇంట్లో అమ్మ పాలు వేడి చేస్తుంటే గమనించారా? మనం స్టవ్ దగ్గరే ఉన్నా సరే, కాస్త పక్కకు తిరిగి ఇటు చూసేలోపు క్షణంలో పొంగిపోతుంటాయి కదా! అదే నీళ్ల విషయానికొస్తే ఎంత మరిగించినా, బుడగలు వస్తూ మరుగుతాయే తప్ప అస్సలు పొంగవు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి మరిగించినప్పుడు పాలు మాత్రమే ఎందుకు పొంగిపోతాయి? నీళ్లేందుకు పొంగవు? అనే సందేహం వస్తుంటుంది. మీకూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది కదా! ఇంతకీ, పాలు మరిగిస్తే వెంటనే పొంగడం, నీళ్లు ఎంత మరిగించినా పొంగకపోవడం వెనుక దాగి ఉన్న కారణాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పాలు పొంగడం వెనుక సీక్రెట్ రీజన్ ఇదే!

'అమ్మా, పాలు పొంగితున్నాయి చూడు!' ఈ డైలాగ్ ప్రతి ఇంట్లో రోజూ ఉదయాన్నే ఎక్కువగా వినిపిస్తుంటుంది. కొందరైతే పాలు స్టవ్ మీద పెట్టి వేరే పనులు చూసుకుంటుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లోనూ పాలు పొంగి స్టవ్ మీద దొర్లుతుంటాయి. పాలు ఇలా పొంగడం వెనుక ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ దాగి ఉందంటున్నారు నిపుణులు.

నార్మల్​గా పాలలో 13శాతం వరకు ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, కొవ్వులు, మినరల్స్, లాక్టోజ్‌ అనే చక్కెర పదార్థాలుంటాయి. అందులో ఉండే 87శాతం నీటిలో అవన్నీ సమంగా కలిసిపోతాయి. అయితే, పాలు వేడి చేస్తున్నప్పుడు అందులోని రసాయన నిర్మాణం మెల్లగా మారడం మొదలవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. పాలలో తేలియాడే కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు పైభాగానికి చేరి ఒక సన్నని పొర వంటి ఏర్పడుతుంది. మనం దాన్నే 'మీగడ' అని అంటుంటాం. దాని కింద పాలు ఇంకా వేడెక్కుతున్నప్పుడు, అందులోని నీటి ఆవిరి పైకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుందంటున్నారు. కానీ అప్పటికే పాల పైభాగంలో ఏర్పడిన మీగడ పొర అనేది దాన్ని ఆపేస్తుంది. దాంతో వాటి మధ్య ఒత్తిడి జరుగుతుందంటున్నారు. పాల నుంచి వచ్చే ఆవిరి మీగడను మీదకు నెట్టే కొద్దీ, గిన్నె అడుగు భాగంలో బుడగలు ఏర్పడతాయి. అప్పుడు ఒత్తిడి మరింత పెరిగి, పాలు పొంగిపోతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఖరీదైన 'రూమ్‌ ఫ్రెష్‌నర్స్‌' వద్దు! - ఈ సింపుల్​ ​టిప్స్​తో వంటింటి దుర్వాసనకు చెక్!

నీళ్లు ఎందుకు పొంగిపోవంటే?

ఇక నీళ్లు ఎంత మరిగించినా ఎందుకు పొంగిపోవో ఇప్పుడు చూద్దాం. వాటర్​లో కొవ్వులు, ప్రొటీన్లు అనేవి ఉండవు. కాబట్టి, నీళ్లను వేడి చేస్తున్నప్పుడు వాటి ఉపరితలం మీద ఎలాంటి పొరలు కూడా ఏర్పడవు. దాంతో నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు వచ్చే ఆవిరి, ఏ అడ్డంకులు లేకుండా పైకి నేరుగా వెళ్లిపోతుందంటున్నారు. వాటర్ వేడి చేస్తున్నప్పుడు గిన్నె అడుగు భాగంలో బుడగలు ఏర్పడినప్పటికీ, పైకి రాగానే పగిలిపోయి ఆవిరిలో కలుస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇక చివరగా మీరు గమనించినట్లయితే నీళ్లు, పాల నిర్మాణంలోనే తేడా ఉంది. అందుకే పాలు పొంగుతాయి, నీళ్లు ఆవిరి అవుతాయి!

షాపింగ్ టైమ్​లో మీ జేబును కాపాడే 'డోంట్‌ బై లిస్ట్‌'! - సమయం ఆదాతో పాటు మరెన్నో ప్రయోజనాలు!

తిన్నాక మాంసం బొక్కలు పారేయకండి! - మొక్కలకు బలాన్నిచ్చే 'ఆర్గానిక్ ఎరువు' రెడీ చేసుకోండిలా!

TAGGED:

REASONS BEHIND MILK BOILING OVER
WHY MILK BOILS OVER BUT NOT WATER
MILK BOILING VS WATER BOILING
పాలు ఎందుకు పొంగుతాయి
WHY MILK OVERFLOWS ON BOILING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.