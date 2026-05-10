"సిమ్ కార్డు" ఒక మూల ఎందుకు కట్ చేస్తారో తెలుసా? - దాని వెనుక ఉన్న సీక్రెట్ ఇదే!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 10, 2026 at 1:49 PM IST

SIM Card Cut Secret : ప్రస్తుతం మనుషుల జీవితంలో "మొబైల్" ఒక తప్పనిసరి వస్తువుగా మారిపోయింది. పొద్దున్నే లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు అది చేతిలో ఉండాల్సిందే. అది లేకుంటే జీవితం ముందుకు సాగదు అన్నట్టుగా నేటి పరిస్థితి మారింది. ఒక్కొక్కరు రెండు మూడేసి మొబైల్స్​ కూడా వాడుతున్నారు. వీటితో పొందే అవసరాలూ అలాగే ఉంటున్నాయి! సినిమా టికెట్ బుకింగ్ నుంచి ప్రభుత్వ పథకాల వరకు సమస్త సేవలూ మొబైల్ కేంద్రంగానే సాగుతున్నాయి. అలాగే, ఆధార్ నుంచి పాన్ దాకా ప్రతి గుర్తింపు కార్డుకు ఫోన్ నంబర్ లింక్ చేయాల్సిందే. మరి, సమస్త సేవల్ని అరచేతిలోకి తెచ్చిన మొబైల్ పని చేయాలంటే అందులో "సిమ్ కార్డు" ఉండడం తప్పనిసరి.

చిన్న చిప్ కార్డ్​లా ఉండే సిమ్ మనల్ని మొబైల్ నెట్‌వర్క్‌కు అనుసంధానం చేస్తుంది. కాల్స్, మెసేజెస్, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాన్ని అందించడంలో కీలకంగా పని చేస్తుంది. ఇదే క్రమంలో ఒక్కొక్కరు ఆఫర్లు, ఇతర అవసరాల నిమిత్తం ఒకటికి మించి సిమ్ కార్డ్స్ తీసుకుంటుంటారు. అయితే, సిమ్ కార్డు తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని పరిశీలిస్తే అది ఒక మూలలో చిన్నగా కట్ చేసి ఉంటుంది. మీరు సిమ్ ఏ కంపెనీది తీసుకున్నా షేప్ మాత్రం ఒకేలా కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మందికి సిమ్ కార్డ్ మూలలో ఆ కట్ ఎందుకు ఉంటుంది? అనే సందేహం వస్తుంది. ఇంతకీ, సిమ్ కార్డు డిజైన్ వెనుక దాగి ఉన్న ఆ సీక్రెట్ ఏంటి? దాని వల్ల కలిగే ఉపయోగాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సిమ్ కార్డు ఏ కంపెనీది అయినా షేప్ మాత్రం ఒకేలా కనిపించడం వెనుక చిన్న లాజిక్ దాగి ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే.. సిమ్​ కార్డు ఒక మూలలో కట్ చేసి ఉండే డిజైన్​ను "కీ" అని పిలుస్తారు. ఫోన్​లో సిమ్ ​కార్డును సరైన దిశ​లో ఇన్​సర్ట్ చేసేందుకు దీన్ని ఇలా డిజైన్ చేస్తారంటున్నారు. సిమ్ కార్డును సులభంగా, సరైన దిశలో ఇన్‌సర్ట్ చేయడమే దాని డిజైన్ వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశమని చెబుతున్నారు.

అదే, సిమ్ కార్డు ఒక మూలలో కట్ చేసినట్లుగా కాకుండా నాలుగు మూలలు ఒకేలా ఉంటే ఫోన్​లో ఎలా ఇన్​సర్ట్ చేయాలో అర్థం చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది. దీనివల్ల సిమ్​తో పాటు మొబైల్​లోని ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ కూడా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అలా జరగకుండా ఈ "కీ" డిజైన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.

అంతేకాకుండా, ఈ కీ డిజైన్ వల్ల సిమ్ కార్డ్​పై ఉన్న మెటాలిక్ కాంటాక్ట్స్, సిమ్ ట్రే లోపల ఉన్న పిన్స్​తో సెట్ అవుతాయి. దీంతో డివైజ్​కు, నెట్​వర్క్​కి మధ్య కమ్యూనికేషన్​ ఈజీ అవుతుంది. సిమ్ కార్డు ఈ కీ డిజైన్ అనేది ఏ ఒక్క దేశానికో పరిమితం కాదు. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని ఫోన్​లకు, సిమ్​ కార్డులకు ఇదే రూల్ వర్తిస్తుంది. అంతేకాదు, స్టాండర్డ్ సిమ్, మైక్రో సిమ్, నానో సిమ్ ఇలా దేనికైనా ఈ 'కీ' ఉండాల్సిందే.

వాడుకలోనూ ఉపయోగకరం :

సిమ్ కార్డు డిజైన్​ వినియోగదారులకు మార్గదర్శకంగానూ పని చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫోన్​లోకి సిమ్​ను చొప్పించినప్పుడు కట్ చేసి ఉండే మూల దానిని లోపల ఎలా పెట్టాలో ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది. ఫలితంగా సమయం ఆదా అవుతుంది. సిమ్​ను తప్పుగా చొప్పించే అవకాశాలు తగ్గుతాయి. అలాగే, మీ డివైజ్, నెట్​వర్క్, భద్రతను కూడా నిర్ధారించడంలో సిమ్ కార్డ్ కట్ ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

