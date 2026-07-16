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ఏదైనా పని చెప్తే "బద్ధకంగా" అనిపిస్తోందా? - అందుకు మీరు చెప్పే ఈ "సాకులే" కారణమట!

మీలో బద్ధకానికి ఈ సాకులే కారణం! - ఇలా చేస్తే దాని నుంచి బయటపడొచ్చంటున్న నిపుణులు!

Reasons Behind Laziness
Reasons Behind Laziness (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 12:48 PM IST

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Reasons Behind Laziness : మనం ఏదైనా ఒక పనిని ఎంత నిబద్ధతగా చేస్తున్నా, ఏదో ఒక సందర్భంలో బద్ధకం ఆవహించడం సహజం. కొందరికైతే ఈ సమస్య రోజుల తరబడి కొనసాగుతుంది. అలాగని చేస్తున్న పని ఆలస్యం చేస్తూ పోతే మరుసటి రోజుకి అది తడిసి మోపెడవుతుంది. ఈ వాయిదా వేసే అలవాటు వల్ల టైమ్ వేస్ట్ అవ్వడమే కాకుండా, చివరకు మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. బద్ధకాన్ని తగ్గించుకోకపోతే వ్యక్తిగత జీవితం ఇబ్బందుల్లో పడుతుందంటున్నారు. అయితే, చాలా మంది బద్ధకస్థులుగా మారిపోవడానికి వారు చెప్పే సాకులే అసలు కారణమని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ సాకులేంటి? వాటిని ఎలా అధిగమించాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏం చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు :

ఏదైనా పనిని అప్పగించినప్పుడు లేదా ఇతర సందర్భాల్లో చాలా మంది నుంచి 'ఏం చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు' అనే మాట ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. అయితే, ఇలా అనుకుంటూ కూర్చుంటే అసలేమి కూడా తెలియదు. ఏదైనా ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. మొదట సులభంగా ఉండే అడుగు వేస్తే, ఆ తర్వాత అడుగులు అవే పడతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. దాంతో బద్ధకం మీ దరిచేరకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.

నేను చేయలేనేమో?

ఇది కూడా ఎక్కువ మంది నుంచి వినిపించే మాటల్లో ఒకటి. అయితే, అందరికీ అన్ని సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ, ప్రయత్నించడంలో తప్పు లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఏదైనా చిన్న టాస్క్ పూర్తి చేయండి. విజయం సాధిస్తే, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. దాంతో అప్పగించిన పనిని త్వరగా పూర్తి చేయాలనే సంకల్పం మీలో పెరుగుతుందంటున్నారు.

అందులో రాణించగలనా?

తొలి అడుగులోనే ఎవరూ నిపుణులు కాలేరు. పనిచేస్తూ ఉంటే అనుభవం వస్తుంది. దానికి తోడు అవసరమైన నైపుణ్యాలు పెంచుకుంటే ఆకాశమే హద్దుగా ఎదగొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

సమయం మించి పోయింది :

సమయం కాదు, మన నిర్ణయమే భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇప్పటికైనా ఒక లక్ష్యంతో ముందడుగు వేస్తే, రేపు విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

ఆసక్తి లేదు :

పనిపై ఆసక్తి లేదని ఆగిపోతే ఎలా? కొత్త విషయాలు ప్రయత్నించాలి. వాటిలో మీకు దేనిపై ఆసక్తి ఉందో సమీక్షించి తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే, నచ్చిన పనిని ఇష్టంగా చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం.

చాలా పనులు ఉన్నాయి :

పనులు ఉన్నాయని భయపడుతూ కూర్చుంటే అవి ఎప్పటికీ పూర్తికావు. ఏదో ఒక పనిని ముందుగా ప్రారంభించాలి. ప్రాధాన్యం గుర్తించి ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చేస్తూ పోవాలి.

ఇవాళ కాదు, రేపు చేస్తా :

ఇది కూడా చాలా మంది చెప్పే సాకులలో ఒకటి. అయితే, వాయిదా వేసే ప్రతి రోజు మీ లక్ష్యాన్ని ఒక అడుగు దూరం చేస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. సమయం కోసం ఎదురు చూడొద్దు. 5 నిమిషాలైనా పనిని ఈ రోజే మొదలుపెట్టేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.

ఇక్కడే సౌకర్యంగా ఉంది :

సౌకర్యంగా ఉందని అక్కడే ఉండిపోతే ఎదుగుదల ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వస్తేనే అవకాశాలు, అభివృద్ధి ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు. ధైర్యంగా ముందడుగు వేయాలి.

మొబైల్​లో చూస్తా :

ఏదైనా విషయం తెలుసుకోవడానికి మొబైల్ చూడటంలో తప్పు లేదు. కానీ, పని పూర్తయ్యాక కూడా అందులోనే మునిగిపోతే పనులు ఆలస్యమవుతాయి. అందుకే, మొబైల్ వాడకం తగ్గించి చేసే పనిపై దృష్టి మళ్లించాలి.

నాకు బద్ధకం ఎక్కువ :

అలా అనుకోవడం అపోహే. అది బద్ధకం కాదు, పని మొదలుపెట్టలేదు అంతే. ఒక్కసారి సంకల్పించి పని మొదలుపెట్టి చూడండి. అప్పుడు మీ సత్తా ఏంటో మీకే తెలుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

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WHAT ARE THE REASONS OF LAZINESS
HOW TO OVERCOME LAZINESS
REASONS FOR LAZINESS
బద్ధకాన్ని ఎలా వదిలించుకోవాలంటే
REASONS BEHIND LAZINESS

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