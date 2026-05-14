ఆఖరి రైలు బోగీ వెనుక "X" గుర్తు ఎందుకు ఉంటుంది? - మీకు తెలుసా!

- ఈ గుర్తునే ప్రత్యేకంగా ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి? - ఇది రైల్వే భద్రతకు చాలా కీలకం అంటున్న నిపుణులు

Meaning of X Symbol on Train Last Coach
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 4:24 PM IST

Meaning of X Symbol on Train Last Coach : దేశంలో నిత్యం ఎంతో మంది రైళ్లలో రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఇక సుదూర ప్రయాణాలు, పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు వెళ్లేవారైతే కొన్ని నెలల ముందుగానే రైలు టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటారు. సమయం ఆదా, ఖర్చు తక్కువ వంటి కారణాలతో ఎక్కువ మంది ట్రైన్ జర్నీకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు రైలులో ప్రయాణించే ఉంటారు. అయితే, దాదాపుగా అందరూ ట్రైన్ ఎక్కామా? దిగామా? అనుకుంటారు తప్ప, ట్రైన్ మీద ఉండే నేమ్ బోర్డులు, సింబల్స్ గురించి అంతగా పట్టించుకోరు.

కానీ, మీరు గమనించినట్లయితే పలురకాల కోడ్స్, అక్షరాలు రైలు పెట్టెల మీద కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి "X". రైలు చివరి బోగీ వెనుక పెద్దగా ఈ గుర్తు కనిపిస్తుంది. ఇది మీకు జస్ట్ సింబల్ లేదా ఆంగ్ల అక్షరం లాగానే అనిపించవచ్చు. కానీ, దీని వెనుక చాలా ముఖ్యమైన అర్థం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చివరి కోచ్​పై కనిపించే "X" అనేది రైల్వే భద్రతకు సంబంధించిన చాలా ముఖ్యమైన సంకేతాలలో ఒకటని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఇంతకీ అదేంటి?

రైలు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి అసాధారణ సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి. కొన్ని బోగీలు లింక్ తెగిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఇదే జరిగితే ఆ మార్గంలో వచ్చే మరో రైలు ఢీకొనే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే, ఒక రైలు బోగీలన్నీ ఇంజిన్ తో పాటే వెళ్లిపోయిందనడానికి సూచిక ఈ X గుర్తు! రైల్వే స్టేషన్లలో ఉండే సిబ్బంది, ట్రాక్ పక్కన విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఉద్యోగులు తప్పనిసరిగా ఈ లాస్ట్ కోచ్​ను గమనిస్తారు. చివరి కోచ్​పై "X" సింబల్​ను చూసే ఆ రైలు పూర్తిగా వెళ్లిపోయిందని నిర్ధారించుకుంటారు. ఒకవేళ చివరి బోగీపై ఈ సింబల్ లేదంటే.. బోగీలు విడిపోయాయని భావిస్తారు. వెంటనే స్టేషన్​కు సమాచారం ఇచ్చి, అలర్ట్ చేస్తారు. ఇంత ముఖ్యమైన ఈ గుర్తు ఎక్కువ దూరం నుంచి కూడా కనిపించేలా రేడియం స్టిక్కర్​తో అతికిస్తారు. ఇది ఎవరైనా చెరిపేయాలనుకున్నా కూడా తొలగిపోదు. శాశ్వతంగా ఉంటుంది.

చిన్న బోర్డు కూడా..

ట్రైన్ వెనుక భాగంలో "X" మాత్రమే కాకుండా "LV" అనే ఆంగ్ల అక్షరాలు రాసిన చిన్న బోర్డు తగిలించి ఉండటాన్ని మీరు గమనించొచ్చు. LV అంటే అదే లాస్ట్‌ వెహికల్‌ (Last vehicle) అని అర్థం. ఈ బోర్డ్​ను బోగీకి రైల్వే గార్డు తగిలిస్తారు. ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ట్రైన్ నిల్చున్నప్పుడు ఇతర రైళ్ల లోకో పైలట్లు ఈ "LV" బోర్డును తప్పకుండా గమనిస్తారు.

ఇక రాత్రి సమయాల్లో ట్రైన్ వెనుక తగిలించే 'LV' అక్షరాల బోర్డ్ కనిపించకపోవచ్చు. అందుకే, నైట్ టైమ్​లో ఒక ఎర్రని లైట్ వెలుగుతూ.. ఆరిపోతూ ఉంటుంది. దాంతో లోకోపైలట్ తన ముందు ఆగి ఉన్న లేదా వెళ్తున్న ట్రైన్ దూరాన్ని అంచనా వేయడానికి వీలు ఉంటుందంటున్నారు రైల్వే అధికారులు.

X మాత్రమే ఎందుకు?

ఆంగ్ల అక్షరాలు 26 ఉండగా, రైల్వే అధికారులు "X"ను మాత్రమే ఎందుకు పెట్టారు? అనే సందేహం మీకు రావొచ్చు. అయితే, రైల్వే దృష్టిలో "X" అనేది అక్షరం కాదు. దూరం నుంచి కూడా కనిపించడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్న ఒక సింబల్ మాత్రమే! దీన్ని సులువుగా ఎంత పెద్దగానైనా రాసుకోవచ్చు, చూసేవారికి ఈజీగా కనిపిస్తుంది. అర్థమవుతుంది. అందుకే దీన్ని ఎంచుకున్నారు.

