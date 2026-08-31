తాజావో కాదో గిల్లి, గిచ్చి చెక్ చేస్తున్నారా? - పండ్లు, కూరగాయల క్వాలిటీ చెప్పేసే కోడ్స్ ఇవే!
పండ్లు, కూరగాయల నాణ్యత చెప్పే 'పీఎల్యూ కోడ్' - ఏ నంబర్ ఏం చెబుతుందో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 12:18 PM IST
How to Buy Fresh Fruits : 'పండ్లు' ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిల్లో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే, వైద్యులు కూడా ఆరోగ్య సంరక్షణలో భాగంగా రోజూ ఒక పండు తినాలని చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ పండ్లు, కూరగాయలు వంటివి కొనుగోలు చేయడానికి సూపర్ మార్కెట్కో, బజారుకో వెళ్లినప్పుడు అవి ఎంత తాజాగా ఉన్నాయో చూస్తారు. కొంతమంది నాణ్యత విషయంలో వాటిని గిల్లి, గిచ్చి మరీ పరీక్షిస్తారు. కానీ, వాటిపై ఉన్న స్టికర్ను, అందులో ఉండే పీఎల్యూ కోడ్ను మాత్రం పట్టించుకోరు. అయితే, మీరు కేవలం స్టిక్కర్ అని లైట్ తీసుకునే అదే ఆ పండు నాణ్యతను చెబుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ 'పీఎల్యూ కోడ్'? దాని ద్వారా పండు నాణ్యతను ఎలా గుర్తించవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నేటి రోజుల్లో సూపర్ మార్కెట్స్ దగ్గర నుంచి తోపుడు బండ్ల వరకు అన్ని చోట్ల స్టిక్కర్లు ఉన్న పండ్లే కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, చాలా మంది పండ్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మచ్చలు, పుచ్చులు లేకుండా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయా, లేదా అని చూసి తీసుకుంటుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అవి మాత్రమే కాదు వాటిపై ఉండే స్టిక్కర్ను, అందులో ఉండే పీఎల్యూ(ప్రైజ్ లుక్ అప్) కోడ్నూ తప్పనిసరిగా పరిశీలించి తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. స్టిక్కర్పై ఉండే ఈ సీక్రెట్ కోడ్ ద్వారా ఆ పండును పండించిన విధానం, నాణ్యత సింపుల్గా తెలిసిపోతుందంటున్నారు. వాస్తవానికి స్టిక్కర్లపై ఉండే పీఎల్యూ కోడ్ అనేది ఆయా పండ్లు, కూరగాయల సాగు విధానాన్ని గుర్తించేందుకు ఉపయోగించే అంతర్జాతీయ ప్రమాణం. ఆ కోడ్ ఆధారంగా అనేక వివరాలను తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు.
స్టిక్కర్లు వేటి మీద ఉంటాయంటే?
నార్మల్గా అన్ని రకాల పండ్లపై స్టిక్కర్లు కనిపించవు. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకొనే యాపిల్స్, కివీ, పియర్స్, అవకాడో, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, బ్రాకలీ, క్యాప్సికమ్ తదితరాల మీద పీఎల్యూ కోడ్ ఉన్న స్టిక్కర్లు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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9తో మొదలయ్యే కోడ్ ఏం చెబుతుందంటే?
కొన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలపై 9తో మొదలయ్యే ఐదు అంకెల కోడ్ ఉంటుంది. 9తో కోడ్ ప్రారంభమైతే అలాంటి పండ్లు, కూరగాయలు పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతిలో ప్రకృతి సిద్ధంగా పండించారని అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు 94011 అని కోడ్ ఉంటుంది. ఇక ఇవి పురుగుమందులు, రసాయనాలు వాడకుండా పండించినవి కావడంతో ధర కూడా కాస్త ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు. సహజంగా పండించినవి కావడంతో ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
8తో మొదలైతే :
కొన్ని పండ్ల మీద స్టిక్కర్లపై కోడ్ 8తో స్టార్ట్ అయ్యే ఐదు అంకెల సంఖ్యలు ఉంటాయి. ఇలా 8తో మొదలయ్యే ఐదు నంబర్ల కోడ్ ఉంటే అవి జన్యుమార్పిడి పంటగా అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు 80115, 86532 వంటి కోడ్స్ ఉండొచ్చు. ఇలాంటివి సహజమైనవి కాకపోయినా రసాయనాలు వాడిన వాటి కంటే కాస్త బెటర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు.
3, 4తో ప్రారంభమైతే ఆలోచించాల్సిందే :
సూపర్ మార్కెట్స్, బండ్లపై అమ్మే పండ్లు, కూరగాయల మీద 4 అంకెలతో ఉండి 4, 3తో పీయూఎల్ కోడ్ ప్రారంభమైతే, తీసుకునేముందు కాస్త ఆలోచించాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఇలాంటి కోడ్ ఉన్నవి పూర్తిగా రసాయనాలు, పురుగు మందులతో పండించారని అర్థం. మార్కెట్లో మనం చూసే చాలా పండ్లు, కూరగాయలు ఈ కోవకు చెందినవే కనిపిస్తాయంటున్నారు. ఉదాహరణకు కోడ్ అనేది 4173, 3035 ఇలా ఉండొచ్చు. మీరు తీసుకునే పండ్లు, కూరగాయలపై ఇలాంటి కోడ్ ఉంటే అవి పురుగు మందులతో పండించినవి కాబట్టి తక్కువ నాణ్యత కలిగి ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి. పైగా ఇవి తక్కువ ధరకు లభించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, పండ్లు, కూరగాయలు కొనేముందు వాటిపై ఉండే కోడ్ పరిశీలించి క్వాలిటీ ఉన్న వాటిని తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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