మీరు కొనే 'వస్తువు' అసలైనదేనా? - ఈ ప్రభుత్వ గుర్తులతో ఈజీగా కనిపెట్టండిలా!
FSSAI, BIS, ISI, AGMARK, FCO మార్క్స్ అర్థమిదే! - వస్తువుల క్వాలిటీ చెక్ చేయండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 2:40 PM IST
Certification Marks in India : మనం ఏదైనా వస్తువు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు దాని క్వాలిటీ, సేఫ్టీ ప్రమాణాలు చెక్ చేయాలంటే సర్టిఫికేషన్ మార్క్ చూడాలి. ఫుడ్స్ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి గోల్డ్ వరకు వివిధ రకాల మార్క్స్ ముద్రిస్తుంటారు. FSSAI, HALLMARK, AGMARK, ISI, FCO అంటూ వివిధ రకాల గుర్తులు ఉంటాయి. అయితే, చాలా మందికి ఆ గుర్తుల అర్థం తెలియదు. మరి, ఇంతకీ ఆ గుర్తుల అర్థమేంటి? వాటితో వస్తువుల క్వాలిటీని ఎలా గుర్తించవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
FSSAI :
ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్పై FSSAI అనే సింబల్ ఉంటుంది. దీన్ని 'ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా' ఇస్తుంది. ఇది ఆహార భద్రత, పరిశుభ్రత ప్రమాణాల గురించి తెలియజేస్తుంది. ప్రతి ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్పై FSSAI లైసెన్స్ నంబర్ కచ్చితంగా ఉండాలి. అంతేకాదు ఫుడ్ బిజినెస్ చేయాలనుకునేవారు ఈ సర్టిఫికేషన్ తీసుకున్న తర్వాతే వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
FPO మార్క్ :
FPO అంటే ఫ్రూట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్డర్. జామ్, జ్యూస్, పికిల్స్, అలాగే ప్రాసెస్డ్ పండ్ల ఉత్పత్తులకు ఈ మార్క్ను ఇస్తుంటారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(FSSAI) నిబంధనల కింద దీన్ని ఇస్తారు. ఈ సింబల్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మేకింగ్లో ఎలాంటి హానికరమైన పదార్థాలు వాడలేదని అర్థం.
మంటను బట్టే 'స్టవ్' సరిగా పనిచేస్తుందో లేదో చెప్పేయొచ్చు! - ఏ రంగు దేనికి సూచికంటే?
HALLMARK అర్థం ఏమిటంటే?
హాల్మార్క్ అనేది బంగారం, వెండి నగల స్వచ్ఛతను నిర్ధరించే మార్క్. దీన్ని బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్స్ ఇస్తుంది. ఈ మార్క్లో BIS లోగో, క్వాలిటీ అంటే 22K, 18K వంటి జ్యూవెలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ వివరాలు ఉంటాయి. గిల్ట్ నగలను ఐడెంటిఫై చేయడంలో హాల్మార్క్ సింబల్ ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
AGMARK ఏం తెలియజేస్తుందంటే?
AGMARK అనేది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్కు ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ మార్క్. పప్పులు, ధాన్యాలు, మసాలాలు, వంటనూనెలు వంటి వ్యవసాయ వస్తువులపై ఈ మార్క్ ఉంటుంది. దీన్ని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఇస్తుంది. AGMARK ఉన్న వస్తువుకు క్వాలిటీ గ్రేడింగ్ పూర్తయిందని అర్థం.
ISI మార్క్ :
ఇండియాలో గుర్తింపు పొందిన మార్క్ల్లో ISI మార్క్ ముఖ్యమైంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ గ్యాడ్జెట్స్, సిమెంట్, ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఎల్పీజీ సిలిండర్లు వంటి పారిశ్రామిక, వినియోగ వస్తువులపై ఉంటుంది. దీన్ని BIS చట్టం కింద బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ జారీ చేస్తుంది. ISI మార్క్ ఉన్న వస్తువుకు, భారత ప్రమాణాలకు తగ్గట్లే క్వాలిటీ అండ్ సేఫ్టీ ఉంటుందని నిర్ధరించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ECO మార్క్ :
ఈ మార్క్ పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తులపై ఉంటుంది. BIS, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిసి ECO మార్క్ను ఇస్తాయి. ఈ మార్క్ ఉంటే ఆ వస్తువు క్వాలిటీ బాగుందనే కాకుండా, దానివల్ల పర్యావరణానికి కూడా ఎలాంటి హాని ఉండదని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయా వస్తువులపై ఉండే ఒక్కొక్క మార్క్ను బట్టి వాటి క్వాలిటీని ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
డ్రైఫ్రూట్స్ పాడైపోయాయని ఎలా గుర్తించాలి? - ఇలా నిల్వ చేస్తే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా!
'చికెన్ 65' ఎక్కడ పుట్టింది? - మంచూరియాను ఎవరు ఛాలెంజ్ చేశారు?