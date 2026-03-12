పెళ్లిళ్లు, టూర్ల కోసం "రైలు, కోచ్లు" బుక్ చేసుకోవచ్చు! - ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్!
- శుభకార్యాలకు వెళ్లడానికి బంధుమిత్రులు ఎక్కువ మంది ఉంటే "ట్రైన్" కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు!
Published : March 12, 2026 at 12:02 PM IST
Book Full Train for Marriage : సమ్మర్లో చాలా మంది సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న దేవాలయాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించడం కోసం ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు, లాంగ్ టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం ఐదారు కుటుంబాలు కలిసి ఏదైనా ప్రైవేట్ బస్సులు బుక్ చేసుకోవడం లేదంటే సొంత కార్లలో వెళ్లి రావడం చేస్తుంటారు. అలాగే, వివాహాలు, శుభకార్యాల సమయాల్లో ఎక్కువ మంది ఒకే వాహనంలో వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు ఆర్టీసీ లేదా ప్రైవేట్ బస్సులు బుక్ చేసుకోవడం మనం చూస్తుంటాం. కానీ, మీకు తెలుసా? పెళ్లి లేదా ఏదైనా తీర్థయాత్రకు పదుల సంఖ్యలో కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులు కలిసి వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు బస్సుల మాదిరిగానే రైలు బోగీని బుక్ చేసుకోవచ్చు! అంతేకాదు, కావాలంటే ట్రైన్ మొత్తం కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చని తెలుసా? మరి, ఇంతకీ ఎక్కడ బుక్ చేసుకోవాలి? ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మీ ప్రయాణ అవసరాల రీత్యా కోచ్ లేదా ట్రైన్ మొత్తాన్ని బుక్ చేసుకోవడాన్ని ఫుల్ టారిఫ్ రేట్(FTR) బుకింగ్ అంటారు. ఇందుకోసం "IRCTC ఎఫ్టీఆర్" వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. బోగీలు మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాల్సి వస్తే, ఒక రైలులో గరిష్ఠంగా రెండు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ట్రైన్ మొత్తం బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి కనిష్ఠంగా 18 కోచ్లు, గరిష్ఠంగా 24 కోచ్లను(బోగీలు) బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తారు. ఒకటి, లేదా రెండు బోగీలను మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ బోగీలను యాడ్ చేయడానికి, తొలగించడానికి వీలుగా 10 నిమిషాలు అంతకంటే ఎక్కువ సేపు ఆగే రైల్వేస్టేషన్ల నుంచే బుకింగ్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు.
ఎన్ని రోజుల ముందు బుక్ చేసుకోవాలి?
మీ ప్రయాణ అవసరాలను బట్టి కోచ్ను గానీ, రైలును గానీ మీరు ఎప్పుడు వెళ్లాలనుకుంటున్నారో ఆ తేదీకి గరిష్ఠంగా ఆరు నెలల ముందు గానీ, కనిష్ఠంగా 30 రోజుల ముందు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక జర్నీ వివరాలు, రూట్లు, ఇతర వివరాలు అన్నీ నమోదు చేశాక ఆన్లైన్లో సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కింద కొంత డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం ఒక్కో కోచ్కు రూ.50,000 డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాకాకుండా 10, 12 కోచ్లు అవసరమైతే 18 కోచ్ల సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ మొత్తం అంటే రూ.9 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఇందులో మీరు ఎంచుకున్న కోచ్లు, ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి ధరను నిర్ణయిస్తారు రైల్వే అధికారులు. మీరు ట్రైన్ బుక్ చేసుకున్నప్పడు 18 కోచ్లలో మొత్తం ప్రయాణికులకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఆ మొత్తాన్ని మినహాయించి మిగిలిన డబ్బును పనివేళలున్న 10 రోజుల్లో మీకు తిరిగి చెల్లిస్తారు. అలాకాకుండా ఒకటి, రెండు కోచ్లలో మాత్రమే ప్రయాణించినట్లయితే మీ నుంచి అందుకయ్యే డబ్బులను మాత్రమే వసూలు చేస్తారు. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా చెల్లించిన డబ్బులను మీ జర్నీ కంప్లీట్ అయ్యాక తిరిగి మళ్లీ చెల్లిస్తారు. అంతేకాకుండా, మీకు కావాలంటే కోచ్ లేదా రైలు మొత్తానికి ఆహార సదుపాయం కూడా అందిస్తుంది ఐఆర్సీటీసీ.
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే?
- ఇందుకోసం ముందుగా గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఎఫ్టీఆర్ ఐఆర్సీటీసీ అని టైప్ చేయండి. అప్పుడు IRCTC వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- నెక్ట్స్ అక్కడ అడిగిన మీ సమాచారాన్ని ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
- రిజిస్టర్ అయ్యాక మీకు కోచ్ కావాలా? ట్రైన్ మొత్తం కావాలా? అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి.
- అప్పుడు మీరు కోచ్ కావాలంటే కోచ్ను, రైలు కావాలంటే ట్రైన్ పక్కన క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ రైలులోని అన్ని కోచ్లు కావాలంటే కనిష్ఠంగా 18, గరిష్ఠంగా 24 కోచ్లను ఎంచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీరు ఏ పర్పస్ కింద బుక్ చేసుకుంటున్నారో(ఉదాహారణకు మ్యారేజ్, ఆఫీషియల్ టూర్) దాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ టైప్ ఆఫ్ కోచ్ (స్లీపర్/ఏసీ-3 టైర్/ఏసీ-2 టైర్/ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్)లను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఏ స్టేషన్లో ఎక్కుతారో, ఏ స్టేషన్లో దిగుతారో అందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత జర్నీ డేట్ను మెన్షన్ చేయాలి.
- మీరు జర్నీ డేట్కు కనీసం 30 రోజుల ముందుగానే మీరు రైలు లేదా బోగీలను రిజర్వు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- జర్నీ డేట్ నమోదు చేశాక ట్రైన్ను మెన్షన్ చేసి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కట్టిన తర్వాత వారం రోజుల్లోపు మీకు కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అలా కన్ఫర్మేషన్ వస్తేనే మీ కోచ్ లేదా ట్రైన్ బుకింగ్ కన్ఫార్మ్ అయినట్లు తెలుసుకోవాలి!
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఎఫ్టీఆర్ బుకింగ్ చేసేటప్పుడు సాంకేతిక ఇబ్బందులు దృష్టిలో పెట్టుకుని కోచ్ లేదా ట్రైన్ కేటాయిస్తారు రైల్వే అధికారులు.
- అలాగే, కోచ్ లేదా ట్రైన్ బుకింగ్కు సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యలు, ఫిర్యాదులు ఉంటే జోనల్ స్థాయిలో ఉన్న అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు.
