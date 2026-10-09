లోదుస్తులే కదా! అని ఏడాదైనా మార్చకపోతే ఎలా? - 'ఒకరోజు కంటే ఎక్కువ సేపు ధరించొద్దు!'
పై దుస్తులపై చూపించే శ్రద్ధ లోదుస్తులపై కరవు - అండర్గార్మెంట్స్ నిర్వహణ ప్రతి ఒక్కరికీ తెలియాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 2:50 PM IST
Undergarments Usage : ఎంత హుందాగా దుస్తులు ధరించినా, లోదుస్తులు సౌకర్యవంతంగా లేకపోతే ఏ పనీతోచదు. చాలా మందికి పైకి కనిపించే దుస్తులపై చూపించే శ్రద్ధ, లోపలి దుస్తుల పరిశుభ్రతపై పెట్టరు. వాటి నిర్వహణను సరిగా చాపించరు. తడిసినవి వేసుకోవడం, ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉతక్కుండా ధరించడం, అన్ని దుస్తులతో కలిపి ఉతకడం చేస్తుంటారు. ఫలితంగా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడుతుంటారు. అయితే, లో దుస్తుల నిర్వహణలోనూ తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఆరోగ్యపరంగానూ వీటి పరిశుభ్రత పాటించడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
- ఒకటి కంటే ఎక్కువ రోజులు లోదుస్తులను ధరించకూడదు. ఉతికినవే వేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే పరిశుభ్రతతో పాటు, ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి.
- వేడి నీటిలో ఉతకొద్దు. ఎలాస్టిక్ ఫైబర్ ఊడిపోవడం, దుస్తులు వదులుగా మారడం, చిల్లులు పడి త్వరగా పాడైపోతాయి.
- ఉతికేందుకు సున్నితమైన డిటర్జెంట్లు వాడాలి. ఘాటైన డిటర్జెంట్లు వాడటం వల్ల చర్మంపై దుష్ప్రభావం చూపే ప్రమాదముంది.
- ఫ్యాబ్రిక్ కూడా ముఖ్యమే. కాటన్వి చెమటను పీల్చి చికాకు కలిగించకుండా ఉంటాయి. ఒకవేళ సింథటిక్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అయితే నాణ్యత బాగుండాలి.
- బిగుతుగా ఉండేవి అస్సలు ధరించొద్దు. వీటి వల్ల రోజంతా ఇబ్బంది పడాల్సి రావడమే కాకుండా లోపలి భాగాల చుట్టూ ఇంటర్ ట్రిగోకు దారితీయొచ్చు.
- కొందరు ఏళ్లపాటు లోదుస్తులను మార్చ కుండా ఉపయోగిస్తుంటారు. కనీసం ఆరు నెలల నుంచి ఏడాదిలోపు తప్పకుండా మార్చాలన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పిల్లలకు సున్నితమైనవే ఎంచుకోవాలి. ఎలాస్టిక్ ఉపయోగించొద్దు. వీటితో నడుం చుట్టూ దద్దుర్లు వచ్చే ప్రమాదముంటుంది.
- ఇతర దుస్తులతో కలిపి కాకుండా వీటిని ప్రత్యేకంగా నానబెట్టి ఉతకాలి. వాషింగ్మె షిన్లో వేస్తే మెష్ లాండ్రీ బ్యాగుల్లో వేయడం మంచిది.
- సరైన గాలి ప్రసరణ ఉన్నచోట, ఒత్తిడి లేని పొడి ప్రదేశంలో లోదుస్తులను భద్రపర్చాలి.
- రాత్రివేళ పడుకునే ముందు వదులుగా ఉండే దుస్తులను ధరించాలి. వీలైనంత వరకు లోదుస్తులు ధరించకుండా పడుకుంటేనే గాలి ప్రసరణ మెరుగ్గా ఉంటుంది.
లోదుస్తులను సరైన పద్దతిలో ఉపయోగించడం, ఉతకడం, ఆరబెట్టడం చేయాలి. ఇలాచేస్తే, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇంటర్గో, ఫాలిక్యులైటిస్, కాండిడియా సిస్, బ్యాక్టీరియా పెరుగుదల, దుర్వాసన, చర్మంపై మంట వంటి సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఎక్కువగా చెమట పట్టినప్పుడు, వ్యాయామం చేసిన తర్వాత, వర్షంలో పూర్తిగా తడిసినప్పుడు వెంటనే లోదుస్తులను మార్చుకోవాలి. వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్లకు కారణమయ్యే డెర్మటో ఫైటు లోదుస్తులు, టవల్స్, బెడ్షీట్స్ ద్వారా పరోక్షం వ్యాపించొచ్చు. కాబట్టి ఇతరులతో వీటిని పంచుకోవద్దు. పరిశుభ్రత పాటించినప్పటికీ చర్మంపై ఎర్రదనం, పొలుసులు, మంట, దుర్వాసన వల ఉంటే చర్మవ్యాధి వైద్యులను సంప్రదించాలి.
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