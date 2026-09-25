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సౌండ్​కే గుండె ఆగిపోతుంది బ్రో! - డీజే శబ్దాలతో గుండె పోటు పెరిగే అవకాశాలు అధికం!

DJ శబ్దాలతో లయ తప్పుతున్న గుండె - వైద్యులు చెప్పే ప్రమాదాలు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

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డీజే కాలుష్యం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 12:08 PM IST

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DJ Sound Effect : హైదరాబాద్ లోని రాంనగర్ లో వినాయకుడి విగ్రహం ఆగమనం సందర్భంగా డీజే సౌండ్ బాక్స్ ముందు ఓ యువకుడు డ్యాన్స్ చేస్తున్న ఓ యువకుడు ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోయాడు. అదీ ఓ స్టెప్పే కావచ్చేమో! అనుకున్నారు అక్కడి వాళ్లు. కానీ, అతడి గుండె ఆగిపోయిందని తెలుసుకునే సరికి ఆలస్యమైపోయింది. డీజే బీట్ వేగానికి అతడి గుండె పట్టేసిందన్న విషయం వైద్యులు చెప్పే దాకా వారికి అర్థం కాలేదు.

పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో కాకర్లమూడి ఏసు అనే వ్యక్తి డీజే శబ్దాల బారిన పడి మృతిచెందాడు. వినాయక నిమజ్జనోత్సవంలో లారీకి కట్టిన కొండంత డీజే బాక్సుల ముందే డ్యాన్స్ చేస్తుండగా విపరీతమైన సౌండ్ ప్రెజర్, శరీరాన్ని ఊపేసే బాస్ తరంగాలు గుండె లయను దెబ్బతీశాయి. అందరూ చూస్తుండగానే ఛాతీపై చేయి వేసుకుని నేలపై పడిపోయారు.

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మితిమీరిన డీజే శబ్దాలు నిశ్శబ్దంగా ప్రాణాలు తీస్తున్నాయని పలు ఘటనలు రుజువు చేస్తున్నాయి. వివాహాల సందర్భంగా వధూవరుల ఊరేగింపు, పండుగలు, ప్రత్యేక వేడుకల సమయంలో డీజే మోత మోగించడం ట్రెండ్ గా మారింది. భారీ శబ్దాలు ఉర్రూతలూగిస్తుంటే మైమరిచి డ్యాన్సులు చేస్తుంటారు.

సహజంగా మన చెవి 60 నుంచి 70 డెసిబెల్స్ శబ్దాన్ని సురక్షితంగా భరించగలదు కానీ, ఈ రాక్షస డీజేలు ఏకంగా 100 నుంచి 120 డీబీల శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. గుండెను ఆపేసే బాస్ వైబ్రేషన్లు నేరుగా ఛాతీపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం ద్వారా గుండె కొట్టుకునే లయను దెబ్బతీస్తాయి. ఈ కారణంగానే ఇటీవల ఉభయ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన గణేశ్ నిజ్జన ఊరేగింపుల్లో విషాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. భారీ శబ్ద తీవ్రతకు కొందరు యువకులు, వృద్ధులు హఠాత్తుగా కుప్పకూలి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

చిన్నారుల్లో త్వరగా రక్తపోటు

డీజేల నుంచి వచ్చే భారీ బాస్ శబ్ద తరంగాలు గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని పెంచుతాయని ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజేశ్​ తెలిపారు. డెసిబెల్స్ తీవ్రత పరిధి పెరిగే కొద్దీ రక్తపీడనం పెరిగిపోయి గుండె లయ తప్పుతుందని వెల్లడించారు. చిన్నారులు, వృద్ధుల్లో వినికిడి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయని, తీవ్రత పెరిగితే చిన్నారుల్లో త్వరగా బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.

గుండె ఆరోగ్యంపై దెబ్బ

శబ్ద తీవ్రతకు, గుండెపోటుకు ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందని యూరోపియన్ సొసైటీ ఆఫ్ కార్డియాలజీ కాంగ్రెస్ నివేదిక స్పష్టం చేసింది. శబ్దం పెరిగితే గుండె జబ్బులు లేదా గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం 25శాతం పెరుగుతుందని వెల్లడించింది. శబ్దం 5డీబీలు పెరిగితే గుండెపోటు, స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని 34శాతం పెంచుతుందని హార్వర్డ్ హెల్త్ స్టడీ పేర్కొంది. విపరీతమైన శబ్దాల వల్ల రక్తపోటు, తలనొప్పి, ఆదుర్దా, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయని వివరించింది.

  • 85 డీబీల శబ్దాన్ని మనిషి గరిష్టంగా 8గంటలు వినగలడు కానీ, 100 డెసిబెల్స్ శబ్దానికి గురైతే కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే చెవిలోని కాక్లియర్ సెనాప్సెస్ దెబ్బతిని శాశ్వత వినికిడి లోపం వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ప్రంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచిస్తోంది.
  • గరిష్ఠ శబ్ద తీవ్రత : నివాస ప్రాంతాల్లో పగటిపూట 55 డీబీలు, రాత్రి వేళల్లో 45 డీబీలు
  • సమయం పరిధి : రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 6గంటల వరకు లౌడ్ స్పీకర్లు, డీజేలు పూర్తిగా నిషేధం
  • స్పీకర్ల సంఖ్య : ఊరేగింపులో కేవలం రెండు సాధారణ సౌండ్ బాక్సులకు మాత్రమే అనుమతి
  • నిషేధిత పరికరాలు : హైపవర్డ్ డీజే సిస్టమ్స్, సౌండ్ వాల్స్, వల్డీ స్పీకర్ సెటప్​లు పూర్తిగా నిషేధం
  • నిశ్శబ్ద ప్రాంతాలు : ఆస్పత్రులు, విద్యాసంస్థలు, కోర్టుల చుట్టూ 100 మీటర్ల పరిధిని సౌలెంట్ జోన్ గా ప్రకటించారు.

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