పండక్కి పెద్ద కష్టపడకుండా - సేమియాతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని "స్వీట్"!
సేమియాతో పాయసం రొటీన్ - వెరైటీగా ఇలా "బర్ఫీ" చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!
Published : October 15, 2025 at 2:25 PM IST
Diwali Special Sweet Recipe : చీకట్లు పారదోలి వెలుగులు విరజిమ్మే దీపావళి మరికొద్ది రోజుల్లో రానుంది. అయితే, దివాళీకి టపాసులతో పాటు వాటికి జోడీగా మిఠాయిలు ఉంటేనే కదా పండక్కి నిండుదనం. అంతేకాకుండా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీపావళి రోజున తీపిని అందరికీ పంచుకునే సాంప్రదాయం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పండక్కి ఐదారు రోజుల ముందు నుంచే ఇంట్లో రకరకాల తీపి వంటకాలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే, ఈ దివాళీ వేళ ఎప్పటిలా స్వీట్లను బయటినుంచి కొనకుండా మీకోసం ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే ఒక సూపర్ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే టేస్టీ "సేమియా బర్ఫీ".
ఇది చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది. రుచి కూడా రెగ్యులర్ స్వీట్స్తో పోలిస్తే సరికొత్తగా ఉంటుంది. సేమియాతో చేసే ఈ స్వీట్ను పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ సేమియా బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - సేమియా
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కొబ్బరితురుము
- ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు - డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు
- పావుచెంచా - యాలకులపొడి
- ముప్పావుకప్పు - కండెన్స్డ్మిల్క్
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ తయారీ కోసం ముందుగా సేమియాను చేతితో చిన్నచిన్న ముక్కల్లా చేసుకోవాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ పచ్చికొబ్బరి లేనట్లయితే ఎండుకొబ్బరిని అయినా తీసుకోవచ్చు.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక సేమియా వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- సేమియా మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము, మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, సన్నగా తరుక్కున్న డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు(బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా వంటివి) వేసుకుని అన్నింటినీ మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగిన అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కండెన్స్డ్మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా కలపాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో- ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈ గ్యాప్లో ఒక వెడల్పాటి స్టీల్ ప్లేట్ తీసుకుని దానికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని పక్కనుంచాలి.
- సేమియా మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి దగ్గరపడిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసి దాన్ని నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న ప్లేట్లో వేసి గరిటెతో అంతా సమానంగా పరచాలి.
- తర్వాత ఆ ప్లేట్ను అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. అనంతరం బయటకు తీసి మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే సరి. అంతే, సరికొత్త రుచితో నోరూరించే "సేమియా బర్ఫీ" స్వీట్స్ రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ సేమియాతో ఎప్పుడు చేసుకునే పాయసం వంటి రొటీన్ రెసిపీలు కాకుండా పండగ వేళ ఈ వెరైటీ స్వీట్ను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ అద్భుతమైన టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
