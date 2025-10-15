ETV Bharat / offbeat

పండక్కి పెద్ద కష్టపడకుండా - సేమియాతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని "స్వీట్"!

సేమియాతో పాయసం రొటీన్ - వెరైటీగా ఇలా "బర్ఫీ" చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

Diwali Special Sweet Recipe
Diwali Special Sweet Recipe (Eenadu)
Diwali Special Sweet Recipe : చీకట్లు పారదోలి వెలుగులు విరజిమ్మే దీపావళి మరికొద్ది రోజుల్లో రానుంది. అయితే, దివాళీకి టపాసులతో పాటు వాటికి జోడీగా మిఠాయిలు ఉంటేనే కదా పండక్కి నిండుదనం. అంతేకాకుండా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీపావళి రోజున తీపిని అందరికీ పంచుకునే సాంప్రదాయం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పండక్కి ఐదారు రోజుల ముందు నుంచే ఇంట్లో రకరకాల తీపి వంటకాలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే, ఈ దివాళీ వేళ ఎప్పటిలా స్వీట్లను బయటినుంచి కొనకుండా మీకోసం ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే ఒక సూపర్ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే టేస్టీ "సేమియా బర్ఫీ".

ఇది చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది. రుచి కూడా రెగ్యులర్ స్వీట్స్​తో పోలిస్తే సరికొత్తగా ఉంటుంది. సేమియాతో చేసే ఈ స్వీట్​ను పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ సేమియా బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Diwali Special Sweet Recipe
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - సేమియా
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నెయ్యి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కొబ్బరితురుము
  • ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు
  • పావుచెంచా - యాలకులపొడి
  • ముప్పావుకప్పు - కండెన్స్​డ్​మిల్క్

Diwali Special Sweet Recipe
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ తయారీ కోసం ముందుగా సేమియాను చేతితో చిన్నచిన్న ముక్కల్లా చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ పచ్చికొబ్బరి లేనట్లయితే ఎండుకొబ్బరిని అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక సేమియా వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
Diwali Special Sweet Recipe
యాలకులు (Getty Images)
  • సేమియా మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము, మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, సన్నగా తరుక్కున్న డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు(బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా వంటివి) వేసుకుని అన్నింటినీ మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగిన అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో కండెన్స్​డ్​మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా కలపాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో- ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ గ్యాప్​లో ఒక వెడల్పాటి స్టీల్ ప్లేట్ తీసుకుని దానికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని పక్కనుంచాలి.
Diwali Special Sweet Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • సేమియా మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి దగ్గరపడిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసి దాన్ని నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న ప్లేట్​లో వేసి గరిటెతో అంతా సమానంగా పరచాలి.
  • తర్వాత ఆ ప్లేట్​ను అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి. అనంతరం బయటకు తీసి మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే సరి. అంతే, సరికొత్త రుచితో నోరూరించే "సేమియా బర్ఫీ" స్వీట్స్ రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ సేమియాతో ఎప్పుడు చేసుకునే పాయసం వంటి రొటీన్ రెసిపీలు కాకుండా పండగ వేళ ఈ వెరైటీ స్వీట్​ను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ అద్భుతమైన టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
Diwali Special Sweet Recipe
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)

