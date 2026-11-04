'దీపావళి హోమ్ డెకరేషన్' - ఈ చిట్కాలతో మీ ఇల్లు బంగారమే!
సంప్రదాయ మట్టి దీపాల నుంచి కళాత్మక పాత్రల వరకు - కొత్త రూపంలో పండుగ అలంకరణలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:08 PM IST
Diwali 2026 : దీపాల వెలుగులు, రంగురంగుల రంగవల్లులు, పూల గుబాళింపులతో వచ్చే దీపావళి పండుగ వేళ ఇంటిని అలంకరించుకోవడంలో మట్టి వస్తువుల పాత్ర ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. చేతితో తయారు చేసిన మట్టి ప్రమిదలు, రంగుల కుండలు, పర్యావరణ స్పృహతో కూడిన ఆలోచనలు ఈ దీపావళికి సంప్రదాయానికి ఆధునిక కళాత్మకతను జోడించి ఇంటికి సరికొత్త అందాన్ని తెస్తున్నాయి. తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న కుమ్మరి వృత్తి నైపుణ్యానికి నేటి తరం ఆధునిక హంగులు తోడవడంతో పండుగ కళ మరింత ఉట్టిపడుతోంది.
ప్రమిదలకు కళాత్మక మెరుగులు
దీపావళిలో మట్టి ప్రమిదలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రస్తుతం సాధారణ మట్టి ప్రమిదలతో పాటు అక్రిలిక్ రంగులు, కుందన్లు, ముత్యాలు, అద్దాలు, జరీ పూసలతో తీర్చిదిద్దిన డిజైనర్ ప్రమిదలు మార్కెట్లో సందడి చేస్తున్నాయి. నెమలి, తామర పూవు, ఆకు వంటి విభిన్న ఆకృతులలో లభిస్తున్న ఈ ప్రమిదలు ఇంటి గుమ్మం వద్ద, బాల్కనీలో, రంగవల్లి చుట్టూ లేదా పూజా మందిరంలో అమర్చుకోవడానికి చక్కగా సరిపోతాయి.
మట్టి కుండల బహుళ వినియోగం
ఒకప్పుడు కేవలం నీటి నిల్వకే పరిమితమైన మట్టి కుండలు ఇప్పుడు గృహాలంకరణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. చేతితో రంగులు వేసిన కుండలను పూల కుండీలుగా, డైనింగ్ టేబుల్పై అలంకార వస్తువులుగా వాడుతున్నారు. పెద్ద మట్టి పాత్రల్లో పూలు, ఆకులు అమర్చి ఇంటి ప్రవేశద్వారం వద్ద ఉంచితే రాయల్ లుక్ వస్తుంది. అయితే ఆహారం, నీరు లేదా మొక్కల కోసం ఉపయోగించే పాత్రలకు వేసే రంగులు పర్యావరణహితమైనవో కాదో గమనించడం ముఖ్యం.
వినూత్న శైలి - ఆరిపోని వెలుగులు
మారుతున్న ట్రెండ్కు అనుగుణంగా దీపాలంకరణలో ఎన్నో వినూత్న మార్పులు వచ్చాయి. నూనె, వత్తుల శ్రమ లేకుండా కేవలం కొన్ని చుక్కల నీరు పోయగానే ఆటోమేటిక్గా వెలిగే 'వాటర్-యాక్టివేటెడ్ ఎల్ఈడీ ప్రమిదలు' గాలికి ఆరిపోవు కాబట్టి బాల్కనీలకు ఉత్తమ ఎంపికగా మారాయి. వీటితో పాటు గోడలకు వేలాడదీసే 'టెర్రకోట హ్యాంగింగ్ లాంతర్లు', గాజు లేదా ఇత్తడి పాత్రలలో నీరు పోసి పూల రేకుల మధ్య ఉంచే 'ఫ్లోటింగ్ ప్రమిదలు', వాడకానికి సులువైన 'రెడీమేడ్ వ్యాక్స్ ప్రమిదలు', ఇల్లంతా సువాసనలు వెదజల్లే 'సెంటెడ్ క్యాండిల్స్' ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
హోమ్ డెకర్ చిట్కాలు
- ప్రవేశ ద్వారం వద్ద బంతిపూల మాలలతో పాటు ఎల్ఈడీ లైట్ల తీగలను అల్లి వేలాడదీయాలి. ముగ్గుల బోర్డర్ల వెంట రంగుల మట్టి ప్రమిదలను ఉంచాలి.
- లివింగ్ రూమ్ మధ్యలో ఉరులి పాత్రలో నీరు పోసి, గులాబీ రేకులు చల్లి, వాటిపై ఫ్లోటింగ్ కొవ్వొత్తులను తేలియాడిస్తే! వచ్చే అతిథులకు వినూత్న అనుభూతి కలుగుతుంది.
- పూజా గదిలో సంప్రదాయ ప్రమిదలతో పాటు ఇల్లంతా ప్రశాంతమైన సువాసనలు వెదజల్లే సెంటెడ్ క్యాండిల్స్ వెలిగించి, గోడలకు టెర్రకోట లాంతర్లను అమర్చాలి.
కుమ్మరి కళకు ప్రోత్సాహం
ప్లాస్టిక్ ఆధారిత అలంకరణలను పక్కన పెట్టి, మన స్థానిక కళాకారుల వద్ద నేరుగా వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వారి జీవనోపాధికి తోడ్పడటమే కాకుండా సంప్రదాయ హస్తకళలకు కూడా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. మట్టి పరిమళం, చేతివృత్తి అందం, దీపాల వెలుగులు కలిసినప్పుడే ఈ దీపావళి అలంకరణకు సంప్రదాయమే సరికొత్త చిరునామా అవుతుంది.