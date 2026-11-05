అమావాస్య వేళ 'ఆకాశ దీపం' ఎందుకు వెలిగిస్తారు? - ప్రతి హిందువూ తెలుసుకోవాల్సిందే!
దీపావళి రోజున ఆకాశదీపం వెలిగించడం సంప్రదాయం - విశేషాలు తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 12:05 PM IST
Deepavali 2026 : దీపావళి రోజున ప్రతి హిందూ బందువూ ఇంటి నిండా దీపాలు వెలిగిస్తారు. కానీ ఆ రోజున ఆకాశ దీపారాధన చేస్తే కలిగే శుభాల గురించి, మానసిక ప్రశాంతత గురించి తెలుసుకుని పాటిద్దాం. ఆకాశ దీపం (ఆకాశ దీపారాధన) అనేది దీపావళి పండుగ, ఆ సమయంలో వచ్చే కార్తిక మాసంలో పాటించే అత్యంత పవిత్రమైన, సంప్రదాయక హిందూ ఆచారం. ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న ముఖ్యమైన విశేషాలు, విశిష్టత ప్రాముఖ్యత ఇదీ.
ఆకాశ దీపం అంటే ఏమిటి?
దీపావళి అమావాస్య నుంచి ప్రారంభించి కార్తిక మాసం పూర్తయ్యే వరకు ఇంటి ప్రాంగణంలో, మేడపైన లేదా ఇంటి ముంగిట ఎత్తైన వెదురు గడ (స్తంభం) లేదా ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఏర్పాటు చేసే దీపాన్ని ఆకాశ దీపం అంటారు. దీపావళి నాటి రాత్రి (నరక చతుర్దశి / పితృ అమావాస్య) పితృ దేవతల నిమిత్తం తొలి ఆకాశ దీపాన్ని వెలిగిస్తారు. కార్తిక మాసమంతా సాయంత్రం వేళల్లో ఈ ఎత్తైన దీపారాధన కొనసాగుతుంది.
ప్రాముఖ్యత, ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థం
దీపావళి అమావాస్య రోజున మన పూర్వీకుల ఆత్మలు భూలోకానికి వస్తారని నమ్ముతారు. వారు తిరిగి పితృ లోకానికి వెళ్లే సమయంలో, చీకటిలో మార్గం సుగమంగా కనిపించడం కోసం, వారికి దారి చూపించే వెలుగుగా ఈ ఆకాశ దీపాన్ని వెలిగిస్తారు. ఆశ్వయుజ, కార్తీక మాసాల్లో సూర్యుడు తులారాశిలో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో ఆకాశ దీపాన్ని వెలిగించి ధ్యానించడం ద్వారా సూర్య, యమ గ్రహ దోషాలు, అపమృత్యు భయాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఎత్తైన దీపం జ్ఞానానికి, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహానికి మరియు ఈశ్వరుని తేజస్సుకు ప్రతీక. ఇది ఇంట్లోని నకారాత్మక శక్తిని తొలగించి, సకల ఐశ్వర్యాలను, ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
ఆకాశ దీపం ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి?
ఇంటి పైకప్పు (టెర్రస్), బాల్కనీ లేదా ముంగిట ఎత్తైన ప్రదేశంలో వెదురు బొంగును గానీ లేదా పొడవాటి స్తంభాన్ని గానీ సిద్ధం చేసుకోవాలి. చిల్లులు ఉన్న చిన్న రంధ్రాల ప్రమిద లేదా గాలికి ఆరిపోకుండా ఉండేలా గాజు/కందువా మూత ఉన్న ప్రమిదను ఉపయోగిస్తారు. నువ్వుల నూనె (తిల తైలం) లేదా ఆవు నెయ్యితో తడిపిన పత్తి వత్తులను ఉపయోగిస్తారు. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో (సూర్యాస్తమయం సమయం) ఈ దీపాన్ని వెలిగించి ఎత్తుకు పెడతారు.
ప్రార్థించే మంత్రం :
ఆకాశ దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని స్మరించాలి.
"దామోదరాయ నభసి తులాయాం లోలయా సహ |
ప్రదీపం తే ప్రయచ్ఛామి నమో అనంతాయ వేధసే ||"
(తులారాశిలో ఉన్న శ్రీహరి/దామోదరునికి, పితృదేవతలకు నమస్కరిస్తూ ఈ ఆకాశ దీపాన్ని సమర్పిస్తున్నాను అని దీని అర్థం).
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