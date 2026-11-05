అయోధ్యలో రాముడు, ఇక్కడ కృష్ణుడు! - పండుగ ఒక్కటే కానీ, సంప్రదాయాలు అనేకం!
దీపావళి ప్రాంతానికో ప్రత్యేకత! - భాయ్ దూజ్, బందీ ఛోర్ దివస్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:42 AM IST
Diwali Celebrations in India : రాముడి రాక నుంచి కాళీపూజ వరకు నరకాసుర వధ నుంచి బందీ ఛోర్ దివస్ దాకా దేశమంతటా భిన్న ఆచారాలు, విశిష్ట విశ్వాసాలు దేశమంతటా ఘనంగా జరుపుకునే దీపాల పండుగ. దీపావళి అంటే కేవలం చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక మాత్రమే కాదు! భారతదేశంలోని విభిన్న మతాలు, ప్రాంతాలు, సంస్కృతులను అనుసంధానించే అపురూపమైన పండుగ కూడా. ఉత్తరాదిలో శ్రీరాముడి అయోధ్యా పునరాగమనానికి గుర్తుగా దీపాలు వెలిగిస్తే దక్షిణాదిలో నరకాసుర సంహారాన్ని స్మరిస్తారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో కాళీపూజకు ప్రాధాన్యమిస్తే, గోవాలో నరకాసురుడి భారీ ప్రతిమలను దహనం చేస్తారు. సిక్కులు బందీ ఛోర్ దివస్గా, జైనులు మహావీరుడి నిర్వాణ దినంగా ఈ పర్వదినాన్ని స్మరించుకుంటారు. ఇలా ఒకే పండుగ ప్రాంతానికో ప్రత్యేకత, సంప్రదాయానికో ప్రత్యేక అర్థంతో దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరుపుకొంటారు.
ధనత్రయోదశి శుభారంభానికి సంకేతం
ధనత్రయోదశితో అనేక ప్రాంతాల్లో దీపావళి సంబరాలు ప్రారంభమవుతాయి. బంగారం, వెండి, కొత్త పాత్రలు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. పురాణ కథనాల ప్రకారం పాలసముద్రాన్ని మథించినప్పుడు అమృత కలశంతో ధన్వంతరి ఆవిర్భవించారు. ఆయుర్వేదానికి ఆదిదేవుడిగా భావించే ధన్వంతరిని ఈ రోజున పూజిస్తారు.
మరో కథనం ప్రకారం, ధనత్రయోదశి రోజున దీపాలు వెలిగించడం వల్ల యమధర్మరాజు నుంచి అపమృత్యు భయం తొలగుతుందని విశ్వసిస్తారు. అందుకే ఈ పర్వదినాన్ని ధన్వంతరి పూజ, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యానికి ప్రతీకగా భావిస్తూ బంగారం, వెండి, కొత్త పాత్రలు కొనుగోలు చేయడం, దీపాలు వెలిగించడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. మహారాష్ట్రలో వసు బారస్, గుజరాత్లో వాఘ్ బారస్తో వేడుకలు ముందుగానే మొదలవుతాయి.
నరకాసుర సంహారానికి గుర్తుగా నరక చతుర్దశి
శ్రీకృష్ణుడు నరకాసురుడిని సంహరించిన విజయానికి గుర్తుగా నరక చతుర్దశి జరుపుకొంటారు. తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో తెల్లవారుజామున అభ్యంగన స్నానం చేసి, కొత్త దుస్తులు ధరించడం, పిండివంటలు చేసుకోవడం సంప్రదాయం. గోవాలో మాత్రం నరకాసురుడి భారీ ప్రతిమలను తయారు చేసి, వీధుల్లో ఊరేగించిన అనంతరం దహనం చేస్తారు. ఇలా ఒకే పురాణగాథకు ప్రాంతాలను బట్టి భిన్న ఆచారాలు కనిపిస్తాయి.
ఉత్తరాదిలో రాముడి రాక, అయోధ్యలో దీపాల వెలుగు
ఉత్తర భారతదేశంలో దీపావళి శ్రీరాముడి అయోధ్యా పునరాగమనంతో ముడిపడి ఉంది. రావణుడిపై విజయం సాధించి, సీతాదేవి, లక్ష్మణుడితో కలిసి శ్రీరాముడు అరణ్యవాసం ముగించుకుని అయోధ్యకు చేరుకున్న సందర్భాన్ని స్మరిస్తారు. ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతూ ప్రజలు దీపాలు వెలిగించారన్న విశ్వాసం ఈ వేడుకలకు ప్రధాన ఆధారం.
ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఇళ్లను శుభ్రం చేసి, రంగవల్లులతో అలంకరిస్తారు. లక్ష్మీగణేశ పూజలు నిర్వహించి, బంధుమిత్రులకు మిఠాయిలు పంచుకుంటారు. అయోధ్యలో దీపావళి వేడుకలు విశేష ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
బెంగాల్లో కాళీమాత ఆరాధన
పశ్చిమ బెంగాల్లో దీపావళి రాత్రి కాళీపూజకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అస్సాంలోనూ కాళీమాతను ఆరాధిస్తూ దీపాలు వెలిగిస్తారు. ఒడిశాలో ‘కౌరియా కాఠి’ సంప్రదాయంలో జనపనార కర్రలను వెలిగించి పూర్వీకులను స్మరించుకుంటారు. ఇలా తూర్పు భారతంలో దీపావళి దైవారాధనతో పాటు పితృస్మరణకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది
గుజరాత్లో దీపావళితోనే కొత్త ఏడాది
గుజరాత్లో దీపావళి తర్వాతి రోజు 'బెస్టు వారస్' లేదా 'నూతన వర్ష్' పేరుతో గుజరాతీ నూతన సంవత్సరాన్ని జరుపుకొంటారు. ఇళ్లతో పాటు వ్యాపార సంస్థలను శుభ్రం చేసి అలంకరిస్తారు. లక్ష్మీదేవికి స్వాగతం పలుకుతూ గుమ్మాల వద్ద రంగవల్లులు, పాదముద్రలు వేస్తారు. వ్యాపారులు తమ ఖాతా పుస్తకాలకు పూజలు చేసి కొత్త వ్యాపార సంవత్సరానికి శ్రీకారం చుడతారు. బంధుమిత్రులను కలుసుకోవడం, మిఠాయిలు పంచుకోవడం ద్వారా కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతారు. ఇక్కడ దీపావళి ఆధ్యాత్మిక వేడుకగానే కాకుండా ఆర్థిక, సామాజిక జీవితంలోనూ కీలక ఘట్టంగా నిలుస్తుంది.
మహారాష్ట్రలో కుటుంబ బంధాల పండుగ
మహారాష్ట్రలో దీపావళి పర్వదినాలు పలు ప్రత్యేక ఆచారాలతో సాగుతాయి. వసు బారస్, ధనత్రయోదశి, నరక చతుర్దశి అనంతరం ప్రధాన దీపావళి పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాతి రోజు బలిపాడ్యమి లేదా పాడ్వాగా జరుపుకొంటారు. బలిచక్రవర్తికి సంబంధించిన పురాణ సంప్రదాయాలు ఈ రోజుతో ముడిపడి ఉన్నాయి. దంపతులు పరస్పరం కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం, శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోవడం కూడా ఆనవాయితీ.
సోదరసోదరీమణుల అనుబంధానికి ప్రతీకగా భాయీ బీజ్ నిర్వహిస్తారు. దీపావళి సందర్భంగా చక్లీ, చివ్డా, లడ్డూలు, కరణ్జీల వంటి పిండివంటలను తయారు చేసి బంధుమిత్రులతో పంచుకుంటారు. వీటిని సమష్టిగా 'ఫరాల్' అని పిలుస్తారు. కుటుంబ బంధాలు, ఆతిథ్యం, ఆహార సంప్రదాయాలకు ఈ వేడుకలు అద్దం పడతాయి.
పంజాబ్లో బందీ ఛోర్ దివస్
సిక్కు సమాజానికి దీపావళి సమయంలో 'బందీ ఛోర్ దివస్' ప్రత్యేక ప్రాధాన్యాన్ని కలిగి ఉంది. సిక్కుల ఆరవ గురువు గురు హరగోవింద్ సాహిబ్ గ్వాలియర్ కోట నిర్బంధం నుంచి విడుదలై, తనతో పాటు ఇతర రాజులను కూడా విడిపించుకుని అమృత్సర్కు చేరుకున్న సందర్భాన్ని ఈ రోజున స్మరించుకుంటారు. గురుద్వారాలను దీపాలతో అలంకరిస్తారు. గురువాణి ఆలాపనలు, ప్రార్థనలు, సామూహిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అమృత్సర్లోని స్వర్ణ దేవాలయం ఈ వేడుకలకు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలుస్తుంది. దీపాల వెలుగులు, వేడుకలు దీపావళితో పోలిక కలిగివున్నా బందీ ఛోర్ దివస్కు సిక్కు మత చరిత్రలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది.
జైనులకు మహావీరుడి నిర్వాణ దినం
జైనులు దీపావళిని 24వ తీర్థంకరుడైన భగవాన్ మహావీరుడి నిర్వాణ దినంగా భావిస్తారు. బిహార్లోని పవాపురితో ముడిపడిన ఈ ఆధ్యాత్మిక సందర్భాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో స్మరించుకుంటారు. ప్రార్థనలు, ధార్మిక పఠనాలు, ఆత్మపరిశీలనకు ప్రాధాన్యమిస్తారు. జననమరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందడమే లక్ష్యంగా సాగే ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఈ పర్వదినం గుర్తుచేస్తుంది. అందువల్ల జైన సంప్రదాయంలో దీపావళి ప్రాముఖ్యం శ్రీరాముడి అయోధ్యా పునరాగమనం లేదా నరకాసుర సంహార గాథలకంటే భిన్నమైన ఆధ్యాత్మిక అర్థాన్ని కలిగి ఉంది.
గోవర్ధన పూజ ప్రకృతికి కృతజ్ఞత
దీపావళి తర్వాతి రోజు ఉత్తర, పశ్చిమ భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గోవర్ధన పూజ నిర్వహిస్తారు. బ్రజ్ ప్రాంత ప్రజలను భారీ వర్షాల నుంచి రక్షించేందుకు శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడన్న గాథకు ఇది గుర్తు. ప్రకృతి, పశుసంపద, వ్యవసాయ జీవనానికి కృతజ్ఞత తెలియజేసే పండుగగా దీన్ని భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా 'అన్నకూట్' పేరుతో అనేక రకాల వంటకాలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఆలయ సంప్రదాయాలు, ప్రాంతీయ ఆచారాలను బట్టి ఈ వంటకాలలో వైవిధ్యం కనిపిస్తుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గోవర్ధన పూజతో పాటు బలిచక్రవర్తికి సంబంధించిన ఆచారాలూ నిర్వహిస్తారు.
భాయ్ దూజ్ అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీక
దీపావళి వేడుకల్లో భాగంగా భాయ్ దూజ్ను మహారాష్ట్ర, గుజరాత్లలో భాయీ బీజ్గా, బెంగాల్లో భాయ్ ఫొంటాగా జరుపుకొంటారు. పురాణాల ప్రకారం, యమున ఆతిథ్యానికి సంతోషించిన యమధర్మరాజు ఆ రోజున సోదరి చేత తిలకం దిద్దించుకుని, ఆమె ఇంట భోజనం చేసే సోదరులకు ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని వరమిచ్చాడని ప్రతీతి. ఈ సందర్భంగా సోదరీమణులు సోదరుల క్షేమం కోసం ప్రార్థిస్తే, సోదరులు కానుకలు అందించి ప్రేమను చాటుకుంటారు.
విభిన్నతలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా
రాముడి రాకను స్మరించే దీపాలు, కాళీమాత ఆరాధన, నరకాసుర దహనాలు, గురువుల త్యాగాలను గుర్తుచేసే వేడుకలు, మహావీరుడి నిర్వాణ స్మరణ ఇవన్నీ భారతీయ సంస్కృతిలోని బహుముఖ వైవిధ్యాన్ని చాటిచెబుతాయి. ఒకే పండుగకు ఎన్నో అర్థాలు, ఎన్నో ఆచారాలు ఉండటమే దీపావళి విశిష్టత.