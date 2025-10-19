దీపావళికి సీతాఫలంతో నోరూరించే "స్వీట్" - అతి తక్కువ ఐటమ్స్తో ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ స్వీట్ - రుచి అద్భుతమే!
Published : October 19, 2025 at 11:16 AM IST
Custard Apple Sweet Recipe : చీకట్లు పారదోలి వెలుగులు నింపే పర్వదినమే దీపావళి. ఈ శుభవేళ ఇల్లంతా దీపాలు వెలిగించి సిరిసంపదలు ప్రసాదించే లక్ష్మీదేవిని ఇంట్లోకి ఆహ్వానిస్తుంటారు. టపాసులు కాలుస్తూ బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఇదే క్రమంలో నోటిని తీపి చేసుకోవడం కోసం రకరకాల స్వీట్ రెసిపీలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ దివాళీకి ఎప్పుడు చేసుకునేవి కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ కావాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ స్వీట్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, నోరూరించే "సీతాఫల్ రబ్డీ".
ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి సీతాఫలాల రాక మొదలైంది. ఈ సీజనల్ ఫ్రూట్ను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందరూ నచ్చే ఆ పండును నేరుగా తినడమే కాకుండా దీపావళి వేళ ఇలా "కమ్మని స్వీట్" చేసుకుని ఆరగించండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. పైగా ఇది చాలా తక్కువ ఐటమ్స్తో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది. పిల్లలైతే వద్దనకుండా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, నోరూరించే ఈ స్వీట్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - లీటర్
- సీతాఫలాలు - నాలుగు(పెద్ద సైజ్వి)
- చక్కెర - నాలుగైదు టీస్పూన్లు(50 గ్రాములు)
- జీడిపప్పులు - 10
- బాదం - 20
- యాలకులు - ఐదారు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా బాదం, జీడిపప్పులను సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, యాలకులను పొడిలా దంచుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో పాలు(ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్) పోసి వాటర్ వేయకుండా చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలి.
- ఇలా మరిగించుకునే క్రమంలో పాలు వేడయ్యే వరకు హై-ఫ్లేమ్లో ఉంచి, ఆపై లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించాలి.
- పాలు బాగా మరిగి చిక్కబడిన తర్వాత పంచదారను వేసి కలుపుతూ బాయిల్ చేయాలి.
- చక్కెర పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత అందులో దంచి పెట్టుకున్న యాలకుల పొడి, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టి పాల మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం చల్లారేలోపు సీతాఫలాల నుంచి గింజలు, తొక్క వేరు చేసి రెండు కప్పుల పరిమాణంలో గుజ్జును తీసుకోవాలి.
- పాల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత అందులో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న సీతాఫలం గుజ్జును వేసి అది మిశ్రమంలో కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్స్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తియ్య తియ్యగా నోరూరించే "సీతాఫల్ రబ్డీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే దీపావళికి ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా వెరైటీగా ఇలా చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీలోకి చక్కెరను కాస్త తక్కువగానే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే సీతాఫలం స్వీట్గానే ఉంటుంది. కాబట్టి, పంచదారను మీరు తినే తీపిని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగును మీ వీలును బట్టి కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ స్వీట్ను రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే సీతాఫలాలతో పాటు ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
