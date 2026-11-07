Eco friendly Crackers : దీపావళి బాణసంచా ఫ్రీ - పైసా ఖర్చులేకుండా కాల్చేయండి!
పర్యావరణ హిత దీపావళి - పండుగ వేళ బాణసంచా కాల్చే అనుభూతి కోసం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:42 AM IST
Crackers Online : పండుగ సమయంలో బాణసంచా కాల్చడం సంప్రదాయం. దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఎంతో కొంత వాటి కోసం ఖర్చు చేస్తుంటారు. కానీ, మూలధన వ్యయాలు, తయారీ ఖర్చులు పెరగడంతో విక్రయదారులు క్రాకర్స్ ధరలను అమాంతం పెంచేశారు. ఫలితంగా బాణసంచా బడ్జెట్ భారీగా పెరిగిపోయింది. ఇలాంటి సమయంలో పైసా ఖర్చు లేకుండా బాణసంచా కాల్చడం, పేల్చే అవకాశం వస్తే? మీరు కోరిన క్రాకర్స్ పూర్తి ఉచితంగా లభిస్తే?! పండగ వేళ అంతకు మించిన ఆనందం ఇంకేముంటుంది! మీరు కోరిన బాణసంచా పేల్చిన అనుభూతి, సరిగ్గా అవే శబ్దాలతో గూగుల్లో కొన్ని సైట్లు పూర్తి ఉచితంగా లభిస్తున్నాయి. కొన్ని యాప్స్, గూగుల్ ట్రిక్స్ ఉపయోగించి క్రాకర్స్ కాల్చే అనుభూతి పొందొచ్చు.
డిజిటల్గా బాణసంచా కోసం వీటిని చెక్ చేయండి. గూగుల్ సెర్చ్ ట్రిక్ కోసం ముందుగా మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ బ్రౌజర్లో గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి.
సెర్చ్ బార్లో "Diwali" లేదా "దివాళి" అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి.
స్క్రీన్ పై కనిపించే ప్రమిద గుర్తుపై క్లిక్ చేసి చూడండి. వెంటనే స్క్రీన్ మొత్తం రంగురంగుల బాణసంచా వెలుగులతో, శబ్దాలతో నిండిపోతుంది.
వర్చువల్ క్రాకర్స్ వెబ్సైట్లు (Virtual Crackers Websites)
- ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ప్రత్యేక వెబ్సైట్లు బాణసంచా కాల్చే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. మౌస్ క్లిక్ లేదా స్క్రీన్ టచ్ ద్వారా క్రాకర్స్ కాల్చి నిజంగా కాల్చిన అనుభూతిని పొందవచ్చు.
- దీపావళి సమయంలో వర్చువల్గా దీపాలు వెలిగించడమే కాకుండా క్రాకర్స్ కాల్చడానికి మరికొన్ని సైట్లు ఉపయోగపడతాయి.
- గూగుల్లో 'Fireworks Simulator Online' అని సెర్చ్ చేస్తే చాలా ఉచిత సైట్లు, యాప్స్ ఉంటాయి. వాటిలో మీకు నచ్చిన బాణసంచా ఎంచుకుని చిచ్చుబుడ్లు, తారాజువ్వలు స్క్రీన్పైనే కాల్చవచ్చు.
- మొబైల్ యాప్స్ ఫోన్లో క్రాకర్స్ కాల్చే అనుభూతి కోసం ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ లో "Fireworks Simulator" లేదా "Diwali Crackers Game" అని సెర్చ్ చేస్తే చాలు! చాలా యాప్స్ కనిపిస్తాయి. అందులో ఎక్కువ రేటింగ్ కలిగిన యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని రకరకాల బాణసంచా కాల్చవచ్చు. శబ్దాలు మాత్రమే కాదు దృశ్యాలనూ ఆస్వాదించవచ్చు.
- ఆన్లైన్లో బాణసంచా కాల్చడం వల్ల కాలుష్యం మాటే ఉండదు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడు పెద్ద ఎత్తున డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది. ఇది పూర్తిగా సురక్షితం కూడా.
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