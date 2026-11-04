Diwali 2026 : మెహందీ మెరుపులు - కుందన్ డిజైన్లతో చేతులకే నగల కళ!
పేరుతో పర్సనల్ టచ్ - మినిమల్ డిజైన్లు, సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:54 PM IST
SIMPLE MEHNDI DESIGN : దీపాల వెలుగులు, కొత్త బట్టల మెరుపులు, చేతి నిండా గాజులు! వీటికి తోడు చేతులకు అందమైన మెహందీ పెట్టుకుంటే పండగ కళ మరింత పెరుగుతుంది. ఈసారి చేతులకు సంప్రదాయ అందంతో పాటు ట్రెండీ లుక్ ఇవ్వాలంటే కుందన్, మిర్రర్, 3డీ మెహందీ డిజైన్లపై ఓ లుక్కేయండి. మినిమల్ డిజైన్లు, పేర్లతో వ్యక్తిగత టచ్ ఇలా ఒక్కో స్టైల్ ఒక్కో ప్రత్యేకతతో ఆకట్టుకుంటోంది.
కుందన్ మెహందీ చేతులకే నగల కళ!
చేతులపై అందమైన మెహందీ డిజైన్లకు కుందన్ రాళ్లు, ముత్యాలు జోడిస్తే ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. ఎరుపు, మెరూన్, గులాబీ రంగు చీరలు, సంప్రదాయ ఆభరణాలతో ఈ మెహందీ చక్కగా నప్పుతుంది. పండగ వేళ సంప్రదాయంగా, హుందాగా కనిపించాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
మిర్రర్ మెహందీ మెరుపుల ప్రత్యేకత!
మెహందీ డిజైన్ల మధ్య చిన్న అద్దాలు లేదా అద్దంలా మెరిసే అలంకరణలు అమర్చడం ఈ స్టైల్ ప్రత్యేకత. అద్దాల పనితనం ఉన్న చీరలు, లెహంగాలు, ఎంబ్రాయిడరీ దుస్తులకు ఇది చక్కగా సరిపోతుంది. ఆధునికంగా కనిపించాలనుకునేవారికి ఈ మెహందీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
3డీ మెహందీ డిజైన్లో డెప్త్!
పూలు, ఆకుల ఆకృతులకు త్రిమితీయ ప్రభావాన్ని జోడించే 3డీ మెహందీ డిజైన్లు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి. సాధారణ డిజైన్లకు భిన్నంగా చేతులకు కొత్త లుక్ ఇస్తాయి. పండగ ఫ్యాషన్లో ప్రయోగాలు ఇష్టపడేవారికి ఇది ట్రెండీ ఆప్షన్!
మినిమల్ డిజైన్లు, సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్!
వేళ్లపై సన్నని గీతలు, చిన్న పూలు, అరచేతిలో మినీ మండలాలు, తక్కువ డిజైన్తోనే ఎక్కువ అందం చూపించడమే వీటి ప్రత్యేకత. సింపుల్ దుస్తులు, సన్నని గాజులతో ఈ స్టైల్ మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
పేరుతో పర్సనల్ టచ్!
మెహందీలో భాగస్వామి పేరు మొదటి అక్షరం, ఇష్టమైన అక్షరం లేదా ప్రత్యేకమైన గుర్తును చేర్చుకుంటే డిజైన్కు వ్యక్తిగత ఆకర్షణ జతవుతుంది. పూల మధ్య అక్షరాలను అందంగా అమర్చడం మరో ఆసక్తికరమైన ట్రెండ్.
ఫొటోల్లోనూ ఫుల్ గ్లామ్!
మెహందీకి తగ్గ గాజులు, ఉంగరాలు, నెయిల్ ఆర్ట్తో చేతులను స్టైల్ చేయండి. దీపాల వెలుగులో, రంగోలీ పక్కన చేతులను అందంగా అమర్చి ఫొటోలు తీస్తే పండగ జ్ఞాపకాలు మరింత ప్రత్యేకం. అలంకరణలకు చర్మానికి అనువైన అంటుకునే పదార్థాలనే వాడాలి.
ఏది ఎంచుకోవాలి?
సంప్రదాయ రూపం కావాలంటే కుందన్ మెహందీ. ఆధునిక మెరుపులు కోరుకుంటే మిర్రర్ మెహందీ ఎంచుకోవచ్చు. దుస్తులు, ఆభరణాలకు అనుగుణంగా డిజైన్ ఎంపిక చేసుకుంటే అందం మరింత పెరుగుతుంది. అలంకరణల కోసం చర్మానికి అనువైన కాస్మెటిక్ అంటుకునే పదార్థాలనే వాడాలి. సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. రాళ్లను బలవంతంగా లాగకుండా, తగిన రిమూవర్తో మెల్లగా తొలగించాలి. ఈ దీపావళికి మీ చేతులకు సంప్రదాయ అందంతో పాటు మెరుపుల సొగసు అద్దాలంటే మీకు నచ్చిన మెహందీ స్టైల్ను ఎంచుకోండి!