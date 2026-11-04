దీపావళి షాపింగ్! - ఇంట్లో కూర్చొనే అరచేతిలో ఆఫర్లు!
ఆఫర్ల వెలుగుల్లో, బడ్జెట్ లెక్కల్లో! - మారుతున్న దీపావళి షాపింగ్ తీరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:56 PM IST
DIWALI Special Offers : దీపావళి వచ్చిందంటే మార్కెట్లలో సందడే సందడి! కొత్త దుస్తులు, బంగారు ఆభరణాలు, మట్టి ప్రమిదలు, మిఠాయిలు, ఇంటి అలంకరణ వస్తువులతో దుకాణాలు కళకళలాడుతాయి. ఒకప్పుడు కుటుంబమంతా కలిసి మార్కెట్కు వెళ్లి కొనుగోళ్లు చేసేవారు. ఇప్పుడు చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఉంటే చాలు ఇంట్లో కూర్చునే షాపింగ్ పూర్తవుతోంది. సంప్రదాయాలు కొనసాగుతూనే కొనుగోళ్ల తీరు మారుతోంది. ఓ వైపు దుస్తులు, మిఠాయిలు, బాణసంచా కొనుగోళ్లపై ఆఫర్లు ఊరిస్తుంటాయి. ఇంకో వైపు పండగ బడ్జెట్ ఆలోచింపజేస్తుంది. ఆందుకే ఏది అవసరమో! ప్రత్యేకంగా రాసిపెట్టుకుని ఖర్చుచేయడం మంచిది.
ఆఫర్ల ఆకర్షణ ఖర్చుల కలవరం!
ఆన్లైన్ వేదికలు, షాపింగ్ మాల్స్ ప్రకటించే ప్రత్యేక రాయితీలు వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. తగ్గింపు కనిపించిందని ప్రతి వస్తువునూ కొనడం తెలివైన నిర్ణయం కాదు. అవసరం లేని వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తే బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది. ప్రస్తుతం రాబోయే ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని దృష్టలో ఉంచుకుని ధరల పోలిక, నాణ్యత పరిశీలన, ముందస్తు కొనుగోళ్ల జాబితా సిద్దంచేసుకోవాలి.
మధ్యతరగతి ఇంట్లో లెక్కల పండుగ!
పండుగ కోసం కొత్త దుస్తులు, బహుమతులు, మిఠాయిలు కొనాలనే ఆసక్తి ఉన్నా నెలవారీ ఖర్చులను మర్చిపోలేరు మధ్యతరగతి కుటుంబాలు. అందుకే ఆదాయానికి తగిన బడ్జెట్ రూపొందించుకోవడం అవసరం. బంగారం కొనుగోళ్లలోనూ తమ ఆర్థిక సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఆఫర్ల మోజులో అప్పులు పెంచుకోవడం కంటే ఉన్న మొత్తంలోనే పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవడం మేలు.
చిన్న వ్యాపారులకూ వెలుగులు!
మట్టి ప్రమిదలు తయారు చేసే కళాకారులు, పూలు అమ్మే చిరు వ్యాపారులు, చేతితో అలంకరణ వస్తువులు రూపొందించే మహిళలకు దీపావళి ఆదాయ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. స్థానికంగా తయారైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వారి జీవనోపాధికి తోడ్పాలి. పునర్వినియోగానికి అనువైన అలంకరణలు, పర్యావరణహిత వస్తువులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం కూడా మంచిదే.
కొనేది వస్తువులు పంచేది ఆనందం!
దీపావళి షాపింగ్ అంటే కేవలం ఖర్చు కాదు కుటుంబ అనుబంధాలను పంచుకునే సందర్భం కూడా. పిల్లలకు డబ్బు విలువను నేర్పడం, అవసరమైన వారికి కానుకలు అందించడం, కుటుంబంతో కలిసి పండుగ ఏర్పాట్లు చేయడం వేడుకకు మరింత అర్థాన్నిస్తాయి. ఆఫర్లను చూసి కాదు అవసరాన్ని బట్టి కొనుగోలు చేద్దాం. ఇంటిని దీపాలతో వెలిగిస్తూ, మనసుల్లో ఆనందాన్ని నింపుకుందాం!