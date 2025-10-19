అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "పాల ముంజలు" - దీపావళికి ఇలా ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!
సింపుల్గా నిమిషాల్లో తయారయ్యే పాల ముంజలు - ఇలా చేసే అద్భుతంగా వస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 12:51 PM IST
Pala Munjalu Sweet in Diwali 2025 : దీపావళి అంటేనే వివిధ రకాల స్వీట్లు గుర్తుకొస్తాయి. అంతేకాక ప్రతి కుటుంబంలో వెలుగులు నింపే పండగ. మరి అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పర్వదినం సందర్భంగా ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి వంటకాలు చేస్తుంటారు. లడ్డూ, మైసూర్పాక్, బాదుషా, అరిసెలు ఇవ్వన్నీ ఎప్పుడూ చేసేవే అలా కాకుండా ఈసారి పాల ముంజలు చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి టేస్టీటేస్టీ పాల ముంజలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 2 కప్పులు
- తురిమిన బెల్లం - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
- పాలు - 2 కప్పులు
- పంచదార - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టఫింగ్ తయారు చేసుకోవడానికి మిక్సీజార్లో రెండు కప్పుల పచ్చికొబ్బరిని ముక్కలను తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో పావు కప్పు నీళ్లు, ఒక కప్పు తురిమిన బెల్లం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి తురముము వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు తోపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు కప్పుల పాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార వేసి కలపాలి.
- మరో గిన్నెలో అర కప్పు బియ్యప్పిండి, అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ, చిటికెడు ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పాలు వేడైన తర్వాత బియ్యప్పిండిబొంబాయిరవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేసి ఆ తర్వాత మూతపెట్టాలి.
- అలాగే స్టఫింగ్ బెల్లంకొబ్బరి తురుమును చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు బియ్యప్పిండి బొంబాయి రవ్వ మిశ్రమాన్ని చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి ముద్దలుగా చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కో ముద్దను తీసుకొని అర చేతితో కొద్దిగా ఒత్తుకొని దానిపైన బెల్లంకొబ్బరి తురుము ముద్దను కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా ఉంచి సీల్ చేసి పగ్గుళ్లు లేకుండా బాల్ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాస్త వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాల ముంజలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా టర్న్ చేస్తూ అటుఇటు తిప్పుతూ ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇక అంతే పాల ముంజలు తయారైనట్లే!
- దీపావళికి ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
