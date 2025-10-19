ETV Bharat / offbeat

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "పాల ముంజలు" - దీపావళికి ఇలా ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

సింపుల్​గా నిమిషాల్లో తయారయ్యే పాల ముంజలు - ఇలా చేసే అద్భుతంగా వస్తుంది!

Pala Munjalu
Pala Munjalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Pala Munjalu Sweet in Diwali 2025 : దీపావళి అంటేనే వివిధ రకాల స్వీట్లు గుర్తుకొస్తాయి. అంతేకాక ప్రతి కుటుంబంలో వెలుగులు నింపే పండగ. మరి అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పర్వదినం సందర్భంగా ఇండ్లలో వివిధ రకాల తీపి వంటకాలు చేస్తుంటారు. లడ్డూ, మైసూర్​పాక్, బాదుషా, అరిసెలు ఇవ్వన్నీ ఎప్పుడూ చేసేవే అలా కాకుండా ఈసారి పాల ముంజలు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి టేస్టీటేస్టీ పాల ముంజలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా?

Pala Munjalu
కొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • తురిమిన బెల్లం - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 టీ స్పూన్
  • పాలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Pala Munjalu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్వీట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టఫింగ్ తయారు చేసుకోవడానికి మిక్సీజార్​లో రెండు కప్పుల పచ్చికొబ్బరిని ముక్కలను తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు కప్పు నీళ్లు, ఒక కప్పు తురిమిన బెల్లం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి తురముము వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Pala Munjalu
నెయ్యి (Getty Images)
  • మరోవైపు తోపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు కప్పుల పాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార వేసి కలపాలి.
  • మరో గిన్నెలో అర కప్పు బియ్యప్పిండి, అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ, చిటికెడు ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • పాలు వేడైన తర్వాత బియ్యప్పిండిబొంబాయిరవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేసి ఆ తర్వాత మూతపెట్టాలి.
Pala Munjalu
బెల్లం (Getty Images)
  • అలాగే స్టఫింగ్​ బెల్లంకొబ్బరి తురుమును చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు బియ్యప్పిండి బొంబాయి రవ్వ మిశ్రమాన్ని చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి ముద్దలుగా చేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కో ముద్దను తీసుకొని అర చేతితో కొద్దిగా ఒత్తుకొని దానిపైన బెల్లంకొబ్బరి తురుము ముద్దను కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా ఉంచి సీల్​ చేసి పగ్గుళ్లు లేకుండా బాల్ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
Pala Munjalu
పిండిని చేతితో చిన్నపాటి పూరీలా ఒత్తుకొని దానిపై స్టఫింగ్​ను ఉంచాలి (ETV Bharat)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాస్త వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాల ముంజలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా టర్న్​ చేస్తూ అటుఇటు తిప్పుతూ ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే పాల ముంజలు తయారైనట్లే!
  • దీపావళికి ఇలా ఇంట్లో చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

