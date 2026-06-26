మీ పిల్లలు ఫోన్కు అలవాటు పడ్డారా? - ఈ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మార్పు రావొచ్చు!
చందమామ కథలు, రామాయణం, మహాభారతం చెప్పే యాప్స్ - ఈ స్టోరీ యాప్స్ చిన్నారులకు ఫ్రెండ్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 11:41 AM IST
Story Telling APPs : ఇది డిజిటల్ యుగం. చిన్నారులు ఇంట్లో ఏ కాస్త సమయం దొరికినా వారి కళ్లు మొబైల్ ఫోన్లు, ట్యాబుల కోసం వెతుకు తుంటాయి. చేతులు డిజిటల్ తెరలపై విన్యాసం చేస్తాయి. వాటితో పిల్లలు చేం చేస్తున్నారో? వాటిలో ఏం చూస్తున్నారో? తల్లిదండ్రులకు తెలియని పరిస్థితి. సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తుతున్న వీడియోలు, రీల్సు బదులుగా కథలు చెప్పే, నీతిని ప్రబోధించే యాప్స్ నకు ఇంట్లోని డిజిటల్ ఉపకరణాల్లో చోటు కల్పిస్తే పిల్లలు ఆనందంగా గడపడమే కాదు, వారిలో క్రమశిక్షణ, సత్ప్రవర్తన, నైతిక విలువలు పెరుగుతాయి. వాటిలో కొన్ని యాప్స్ ఏంటో చూద్దామా?
'అమ్మ చెప్పే కమ్మని కథలు వినే పిల్లలు ఎంత మంది? ఆలోచనలు జోడించి హాస్యాన్ని పండించే 'పరమానంద శిష్యుల కథలు', 'తెనాలి రామకృష్ణ కథలు' నేటి పిల్లల్లో ఎంత మందికి తెలుసు, జీవిత సత్యాలు చెప్పే, నైతిక విలువలు బోధించే పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు' విన్న పిల్లలు ఎందరు? ఈ కథలన్నీ గుదిగుచ్చి ఒకే చోట చెప్పేస్తుంది. 'తెలుగు కథలు' యాప్. ఇంకా పిల్లల్లో పరివర్తన తీసుకొచ్చే 'మంచి అలవాట్లు', 'మంచి మాటలు', తెలుగు సాహిత్యంపై అభిరుచి పెంచే తెలుగు పద్యాలు, తెలుగు సూక్తులు, తెలుగు సామెతలు, సరదాగా చదివించే తమాషా ప్రశ్నలు, సరదా కథలకు ఈ యాప్స్లో చోటు కల్పించారు. మొత్తం 21 విభాగాలు ఉండే ఈ యాప్ లోని కథలు పిల్లలను ఎంతగానో అలరిస్తాయి.
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తెలుగు స్టోరీస్-నీతి భక్తి
ఆధ్యాత్మిక, నైతిక, చిన్నకథల సమాహారమే 'తెలుగు స్టోరీస్-నీతి భక్తి' యాప్. ఆధ్యాత్మిక కధల విభాగంలో వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి, మహావిష్ణువు, పార్వతీ దేవి తదితర కథలు, నైతిక కథల విభాగంలో అలీబాబా నలభై దొంగలు, సింధూబాద్ వంటి కథలు, అతి ఆశ-అపాయం, మధ్యవర్తి-మోసం, మూర్ఖులకు సలహా-మూల్యం, మిత్రుల హితవు లాంటి కథలు ఉన్నాయి.
చందమామ కధలు
దాదాపు మూడు దశాబ్దాల కిందట 'చందమామ' చదవడం అంటే అప్పటి పిల్లలకు ఎంతో క్రేజ్. నె ల ఎప్పుడు గడుస్తుంది? కొత్త చందమామ కథల పుస్తకం మాస పత్రిక ఎప్పుడు వస్తుంది. కోసం ఎదురుచూరెందరో. ఆ పుస్తకం పేరు వినగానే మొదట గుర్తొచ్చేది పట్టువదలని విక్రమార్కుడే'. ప్రస్తుతం ముద్రిత 'చందమామ' పుస్తకాలు ఎక్కడా? చందమామ కథలను చదవాలనుకునే పిల్లలకు డిజిటల్ ఉపకరణాలు ఆ లోటును పూడ్చుతున్నాయి. చందమామ తెలుగు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే పిల్లలు ఈ వేసవిలో బోలెడన్ని నీతి, విజ్ఞాన, వినోద కథలు చదవవచ్చు. 1947 నుంచి 2009 వరకు వెలు వడిన పుస్తకాలు 'చందమామ తెలుగు' యాప్లో డిజటలీకరణ చేశారు.
తెలుగు శతకాలు
పిల్లలు, పెద్దలకు నీతి పాఠాలు నేర్పే దిక్సూచీలు శతకాలు. ప్రధానంగా చిన్నారులకు బాల్యం నుంచే క్రమశిక్షణ, సేవాదృక్పథం తదితర ఎన్నో సద్గుణాలు నేర్పడంలో వాటికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. వేమన శతకం, సుమతీ శతకం, కుమార శతకం, భాస్కర శతకం ఇలా శతకాలన్నింటినీ ఒకేచోట అందిస్తుంది 'తెలుగు శతకాలు' టు శ్రీమద్భాగవతం, పద్యాలు, భర్తృహరి కీర్తనలు, సూక్తులకు కూడా ఈ యాప్లో స్థానం కల్పించారు.
పురాణ ఇతిహాసాలు అయిన మహాభారతం, రామాయణం, భగవద్గీత, బైబిల్, ఖురాన్తో పాటు పక్షులు, జంతువుల పాత్రలతో నీతిని ప్రభోధించే 'పంచతంత్ర స్టోరీస్ యాప్' (ఇంగ్లిషు)లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. నీతిసూక్తులు, పొడుపు కథలు, చిలిపి ప్రశ్నలు, విజ్ఞానం పంచే యాప్లు డిజిటల్ కొలనులో ఎన్నో! ఇంకెందుకు అలస్యం? కథలు, సూక్తులు, శతకాలు, తదితర యాప్స్ స్మార్ట్ఫోన్ లేదా ట్యాబ్లో డౌవ్లోడ్ చేసి పిల్లలతో చదివించండి. చిన్ననాటి నుంచే వారిలో పఠనాసక్తి పెంపొందించండి.
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