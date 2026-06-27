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ఇంట్లోనే "డైజెస్టివ్ గోలీలు" తయారు చేసుకోండిలా! - టేస్ట్ సూపర్, నెల రోజులు నిల్వ!

ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే 'జీరా క్యాండీలు' - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Digestive Jeera Goli
Digestive Jeera Goli (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 9:37 AM IST

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Digestive Goli Making process : పిల్లలకు స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పేరెంట్స్ హాస్టల్​కు వెళ్లే చిన్నారుల కోసం వివిధ రకాల నిల్వ ఉండే స్నాక్స్ రెడీ చేసి పంపుతుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసి పెట్టే జంతికలు, చెక్కలు, కారప్పూస వంటివి కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఇవి ట్రై చేయండి. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "జీరా క్యాండీలు". ఈ క్యాండీస్ నోటికి మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది.

ఇవి మార్కెట్లో దొరికే "డైజెస్టివ్ జీరా గోలీల్లానే" ఉంటాయి. అంతేకాదు, వీటిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసి స్టోర్ చేసుకున్నారంటే నెల రోజుల వరకూ నిల్వ ఉంటాయి! అలాగే, వీటి తయారీలో ఎలాంటి రసాయనాలు, రంగులు వాడం. కాబట్టి, డైలీ భోజనం తర్వాత ఇది ఒకటి తింటే జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు జరుగుతుందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ ఆరోగ్యకరమైన కమ్మని డైజెస్టివ్ గోలీలను ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - జీలకర్ర
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - పంచదార పొడి
  • టేస్ట్​కు సరిపడా - బ్లాక్ సాల్ట్
  • ఒక స్పూన్ - వాము పొడి
  • ఒక స్పూన్ - శొంఠి పొడి
  • రుచికి తగినంత - సాధారణ ఉప్పు
  • అర స్పూన్ - మిరియాల పొడి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నిమ్మరసం
  • ఒక స్పూన్ - నెయ్యి
  • ఒక స్పూన్ - ఆమ్​చూర్ పొడి
  • ఒక స్పూన్ - చాట్​ మసాలా

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తయారీ విధానం :

  • ఈ రుచికరమైన హెల్దీ క్యాండీల కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో లో ఫ్లేమ్​ మీద జీలకర్రను మంచి వాసన వచ్చే వరకూ కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అలా వేయించాక దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • అది చల్లారేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన వాము, శొంఠి పొడులను సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన జీలకర్రను కాస్త బరకగా ఉండేలా దంచి పక్కనుంచాలి. మరీ మెత్తగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద మందపాటి పాత్రలో పంచదార పొడి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి వేడి చేయాలి.
  • లేత పాకం వచ్చిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న జీలకర్ర, రుచికి తగినంత బ్లాక్ సాల్ట్, సాధారణ ఉప్పు, ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న వాము, శొంఠి, మిరియాల పొడులను తగినంత వేసి పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా కలియతిప్పుతూ మరగనివ్వాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగిందనుకున్నాక నిమ్మరసం యాడ్ చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిపి మరికాసేపు మరగనివ్వాలి.
  • పాకం కాస్త చిక్కబడి, ఆ మిశ్రమం గట్టిపడగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
  • జీలకర్ర మిశ్రమం కాస్త చల్లారి గోరువెచ్చగా అయ్యాక చేతులకు కాస్త నెయ్యి రాసుకుని అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న బాల్స్​లా చేయాలి.
  • చిన్న బాల్స్​ మాదిరి చేశాక వాటిపై ఒక స్పూన్ పంచదార పొడి చల్లి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అవి పూర్తిగా చల్లారాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అద్భుతః అనిపించే రుచితో నోరూరించే జీరా క్యాండీలు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • క్యాండీలు ప్రిపేర్ చేయడానికి ముందుగా జీలకర్ర మిశ్రమంలో ఆమ్‌చూర్‌ పొడి, చాట్‌ మసాలా కలిపి ఇవి రెడీ చేసుకున్నారంటే ఈ గోలీలకు అదనపు టేస్ట్ వస్తుంది.
  • అప్పుడు ఇవి మార్కెట్లో లభించే డైజెస్టివ్‌ జీరా గోలీల్లానే ఉంటాయి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ పిల్లలకు రెగ్యులర్ స్నాక్స్​కు బదులుగా ఈ డైజెస్టివ్ జీరా గోలీలు చేసి డైలీ ఒకటి ఇవ్వండి. జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగడంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉంటారంటున్నారు నిపుణులు!

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HOW TO MAKE HEALTHY JEERA CANDY
డైజెస్టివ్ జీరా గోలీలు తయారీ
DIGESTIVE GOLI MAKING PROCESS

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