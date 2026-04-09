వాహనాల నంబరు​ ప్లేట్ల రంగులు​ - వాటి ప్రత్యేకతలు ఏమిటో మీకు తెలుసా?

వాహనాలను సులువుగా గుర్తించేలా విభిన్నమైన నంబరు ప్లేట్లను తీసుకొచ్చిన రవాణా శాఖ - ఏ వాహనానికి ఏ రంగు నంబరు ప్లేటు

India Vehicles Number Plates Significance (Getty Images)
Published : April 9, 2026 at 1:01 PM IST

India Vehicles Number Plates Significance : రహదారిపై వెళ్తుంటే రకరకాల వాహనాలను చూస్తుంటాం. ఒక్కో వాహనానికి ఒక్కో నంబరు ప్లేట్ ఉంటుంది. అంతేకాక ఇందులో కొన్నింటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే వేర్వేరు కలర్​లో ఉండటం మీరు గమనించే ఉంటారు. మరి ఇవి ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా? ఆ నంబరు ప్లేటును బట్టి ఇది ఎలాంటి వాహనం, దీని ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఇవేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

రవాణాశాఖ రూల్స్ ప్రకారం దేశంలోని ప్రతి వాహనానికి నంబరు ప్లేట్‌ అనేది తప్పనిసరి. ఇది లేకుండా వాహనం నడిపితే పోలీసులు ఫైన్​ విధిస్తారు. వెహికల్స్​ని నడిపేవారిని సులువుగా గుర్తించేందుకు వీలుగా రవాణశాఖ విభిన్నమైన నంబరు ప్లేట్లను తీసుకొచ్చింది. ఇవి భిన్న రంగుల్లో ఉంటాయి. రహదారిపై నడిచే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాహనం కేటగిరీని బట్టి ప్రమాద సమయంలో బీమా, ఇతర పనులు సులువుగా పూర్తి చేసుకొనే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

తెలుపు రంగు ప్లేటుపై నల్ల అక్షరాలు : సాధారణ వాహనాలకు తెలుపు నంబరు ప్లేటు ఉంటుంది. ఇవి మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. వ్యక్తిగత వెహికల్స్​కు కూడా ఈ ప్లేటును వినియోగిస్తారు. టూ వీలర్, సొంత కార్లు, ప్రభుత్వ వాహనాలకు సైతం ఇదే తరహాలో ఉంటుంది. అలాగే ప్రభుత్వ వాహనం అని తెలుసుకోవడానికి సూచికలు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఈ వెహికల్స్​ను ఎటువంటి వాణిజ్య, రవాణా అవసరాలకు వాడేందుకు వీల్లేదు. ఇక ముఖ్యంగా ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోవడం లేదా వాహనాన్ని అద్దెకు ఇవ్వడం లాంటివి చేయకూడదు.

నలుపు రంగు ప్లేటుపై పసుపు అక్షరాలు : సెల్ఫ్‌ డ్రైవింగ్‌ కోసం అద్దెకిచ్చే వాహనాలకు నలుపు రంగు ప్లేటుపై పసుపు రంగు నంబర్లు ఉంటాయి. విలాసవంతమైన హోటళ్ల రవాణాతో ఈ వెహికల్స్​ ప్రాచుర్యం పొందాయి. అంతేకాక డ్రైవర్‌ లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే వాహనాల కంపెనీలు ఉపయోగించుకుంటాయి. ఇలాంటి వాహనాలు నడిపే డ్రైవర్లకు వాణిజ్య లైసెన్స్‌ అవసరం లేదు.

ఎరుపు రంగు ప్లేటుపై తెలుపు అక్షరాలు (ETV Bharat)

ఎరుపు రంగు ప్లేటుపై తెలుపు అక్షరాలు : రెడ్ కలర్‌ నంబర్ ప్లేట్​ కలిగిన వాహనాలు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తాయి. వెహికల్‌కి శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ వచ్చేంత వరకు తాత్కాలికంగా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. టెస్టింగ్ వాహనాలకు ఎక్కువగా ఇవి కేటాయిస్తారు. ఇది నెల రోజుల వరకే చెల్లుబాటు అవుతుంది.

నీలం ప్లేటుపై తెలుపు అక్షరాలు: దౌత్య కార్యాలయాలు, రాయబార కార్యాలయాల వాహనాలకు వీటిని వాడుతుంటారు. విదేశీ రాయబారులు, దౌత్యవేత్తలు ఇవి ఉపయోగిస్తారు. ఇవి ముఖ్యంగా మూడు రకాల కోడ్‌లతో ఉంటాయి. సీసీ(కాన్సులర్‌ కార్ప్స్‌), యూఎన్‌(యునైటెడ్‌ నేషన్స్‌), సీడీ (కార్ప్స్‌ డిప్లొమాటిక్‌). ఈ తరహా ప్లేట్లను మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల కోడ్‌లకు బదులుగా, సదరు దౌత్యవేత్త, రాయబారికి చెందిన దేశం కోడ్‌గా ఉంటుంది.

పసుపు రంగుపై నల్ల అక్షరాలు కలిగిన ప్లేటు (Getty Images)

పసుపు రంగుపై నల్ల అక్షరాలు: వాణిజ్య అవసరాలకు వాడే వాహనాలకు ఈ ప్లేటు ఉపయోగిస్తారు. ఆటోలు, లారీలు, సరకు రవాణా, ట్యాక్సీలపై ఇవి కనిపిస్తుంటాయి. ప్రయాణికులు, సరకును తీసుకెళ్లేందుకు ఈ వెహికల్స్​ను ఉపయోగిస్తారు.

తెలుపు, పసుపు ప్లేట్లపై ఆకుపచ్చ: ఇటీవల ఈవీ వాహనాల వాడకం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. తెలుపు రంగు ప్లేటుపై ఆకుపచ్చ రంగులో అక్షరాలు ఉంటే వ్యక్తిగత ఈవీ వెహికల్స్. అదే పసుపు బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌పై ఆకుపచ్చ అక్షరాలు కనిపిస్తే వాణిజ్య ఈవీ వాహనాలు అని అర్థం.
ఎరుపు చిహ్నం ఉన్న తెలుపు ప్లేటు: ఈ నంబర్ ప్లేట్​ను రాష్ట్రపతి, గవర్నర్‌ వంటి రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో ఉండేవారు వీటిని వినియోగిస్తారు.

పైకి సూచించే బాణం గుర్తుతో నంబరు ప్లేటు (Getty Images)

పైకి సూచించే బాణం గుర్తుతో నంబరు ప్లేటు : ఈ రకం నంబర్​ ప్లేటులను సైనిక అవసరాల కోసం రిజర్వ్​ చేస్తారు. ఇవి రక్షణ శాఖ పేరు మీద రిజిస్టర్​ అవుతాయి. సాధారణంగా ఇందులోని మొదట లేదా రెండో అక్షరం తర్వాత బాణం గుర్తు ఉంటుంది. బాణం గుర్తు అనంతరం వచ్చే అంకెలు సదరు వాహనం కొనుగోలు చేసిన సంవత్సరాన్ని సూచిస్తాయి. ఆ తరువాతది బేస్​ కోడ్​, దాని తర్వాత సీరియల్ నంబర్ ఉంటుంది. చివరి అక్షరం వెహికల్ క్లాస్​ను తెలియజేస్తుంది.

బీహెచ్ సిరీస్‌ కలిగిన నంబరు ప్లేటు (ETV Bharat)

బీహెచ్ సిరీస్‌ కలిగిన నంబరు ప్లేటు : దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రానికి రిజిస్ట్రేషన్‌ కోడ్‌ ఉంటుంది. కానీ అప్పుడప్పుడు రోడ్లపై నంబరు ప్లేట్‌పై బీహెచ్‌ అని ఉండే సిరీస్‌ వాహనాలను చూసే ఉంటారు. ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాల్లో తమ కార్యాలయాలు ఉన్న బడా కార్పొరేట్‌ ఉద్యోగులు వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.

