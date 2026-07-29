తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 25 రకాల "తేనె"! - ఏ రకం ఎక్కడ లభిస్తుంది, వాటి ఉపయోగాలు తెలుసా?
ఇండియాలో తీరొక్క ఫ్లేవర్లతో 'తేనె సేకరణ' - రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 3:43 PM IST
Types of Honey and Uses : "తేనె" ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుత ఔషధం. ఇది సహజ తీపి పదార్థమే కాకుండా బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అయితే, తేనె అంటే ఒకే రకమైన టేస్ట్ ఉంటుందని భావిస్తుంటాం. ఇక రకాల విషయానికొస్తే పట్టు తేనె, పుట్ట తేనె వంటివి మాత్రమే మనకు తెలిసి ఉంటాయి. కానీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 300 రకాల మకరందాలున్నాయి. వీటిలో ఇండియాలోనే 120 రకాలు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 25 రకాలు దొరుకుతాయి.
ఒకేరకమైన పూల నుంచి మకరందాన్ని సేకరించే ఆపిస్ సెరానా, ఆపిస్ మెల్లిఫెర అనే జాతుల తేనెటీగల నుంచి ఆయా రకాల తేనె ఉత్పత్తి అవుతుందని చెబుతున్నారు జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ తేనెటీగల సాంకేతిక కేంద్రం డైరెక్టర్ పి.రవీంద్రకుమార్. అందుకే వీటిలో కొన్ని రకాల తేనె ఆ పంటలు లేదా మొక్కలు అధికంగా సాగయ్యే ప్రదేశాల్లో పరిమితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. మరి, తేనెలోని వివిధ రకాలు, వాటి ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తేనె రకాలు, ఉపయోగాలిలా :
నేరేడు తేనె : దీన్ని నేరేడు పూల నుంచి తీస్తారు. టేస్ట్ వగరుగా ఉంటుంది. డయాబెటిస్ రోగులు ఎక్కువగా వాడుతారు.
యూకలిప్టస్ తేనె : పాడేరు, భద్రాచలం ఇతర అటవీ ప్రాంతాల్లో ఈ రకమైన తేనె దొరుకుతుంది. శ్వాసకోశ వ్యాధులను నివారించడంలో యూజ్ అవుతుంది.
నువ్వుల తేనె : తెలంగాణలో నల్గొండ, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయనగరం, గుంటూరు, ప్రకాశం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో నువ్వుల తేనె లభ్యమవుతుందంటున్నారు. కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండి, ఎముకల బలానికి మేలు చేస్తుంది.
రేగుపండ్ల తేనె : ఈ రకమైన తేనె హరియాణ, పంజాబ్, గుజరాత్ రాష్ట్రాలతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కర్నూలు, అనంతపురం, మహబూబ్నగర్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో దొరుకుతుంది. ఇది జీర్ణశక్తికి ఉపకరిస్తుంది.
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వలిసె పూల తేనె : ఒడిశా, అరకు, మహబూబ్నగర్లో వలిసె పూల తేనె దొరుకుతుంది. దీన్ని ఎక్కువగా డయాబెటిస్ కంట్రోల్, కీళ్ల నొప్పుల నివారణకు ఉపయోగిస్తారు.
తుమ్మ తేనె : ఈ రకమైన తేనెను తుమ్మ చెట్ల ద్వారా తేనెటీగలు గ్రహిస్తాయి.
ధనియాల తేనె : దీని లభ్యత రాజస్థాన్, కర్ణాటకలో ఎక్కువ. కాలేయం, థైరాయిడ్ సంబంధ వ్యాధుల నివారణకు ఇది మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుందట.
మునగ తేనె : ఇది తమిళనాడులో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. అన్ని రకాల వ్యాధుల నివారణకు ఇలాంటి తేనె చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది.
బహుళ పూల తేనె : ఈ రకమైన తేనె అటవీ ప్రాంతాల్లో లభ్యమవుతుందంటున్నారు.
నారింజ/బత్తాయి/నిమ్మ తేనె : కర్నూలు, నల్గొండ, అనంతపురం జిల్లాల్లో దీని ఉత్పత్తి ఎక్కువ. దీనిలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది.
వాము తేనె : ఏపీలోని కర్నూలు, అనంతపురం, తెలంగాణలోని వికారాబాద్తో పాటు రాజస్థాన్, గుజరాత్లో ఇది ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఘాటుగా ఉండి, రోగనిరోధక శక్తిని, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
అడవి తులసి తేనె : బంజరుభూముల్లో వానాకాలం తర్వాత దొరుకుతుంది. దీన్ని సర్వరోగ నివారిణిగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఆవాల తేనె : ఆదిలాబాద్, కడప, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో లభిస్తుంది.
జనుము, పిల్లి పెసర తేనె : వర్షాకాలం ప్రారంభంలో విజయనగరం, బాపట్ల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో దొరుకుతుంది.
జామపండు తేనె : జామపండు సారాలతో రెడీ అవుతుంది. ఇది షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కువ ఉపయోగకరమని చెబుతున్నారు జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ తేనెటీగల సాంకేతిక కేంద్రం డైరెక్టర్ పి.రవీంద్రకుమార్.
విదేశాల్లో లభించే తేనె రకాలు :
విదేశాల్లో క్లోవర్, వైల్డ్ఫ్లవర్, డాండెలైన్, అకాసియా, అల్ఫాల్ఫా, బుక్వీట్, రోజ్మేరీ, మనుకా, లావెండర్ వంటి తదితర రకాల తేనె లభిస్తుంది.
ఉత్పత్తి, సేకరణపై శిక్షణ :
"ఆరోగ్యానికి తేనె చాలా మంచిది. ఔషధాల్లోనూ వాడుతారు. తేనెటీగల పెంపకంతోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సేకరించి అమ్ముతున్నాం. ఆయా రకాల ఆధారంగా ఆహారం, పుప్పొడి, ప్రొపోలిన్, పట్టుమైనం ఉత్పత్తి ఉంటుంది. వివిధ రకాల తేనెల ఉత్పత్తి, సేకరణపై ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం."- పి.రవీంద్రకుమార్, జాతీయ గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ తేనెటీగల సాంకేతిక కేంద్రం డైరెక్టర్.
విశేష గుణాలు :
- తేనెల్లో విశేష గుణాలు, రుచి అనేది పూలు, చెట్లు, వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు.
- తేనె పీహెచ్ విలువ 3.2-4.5 (ఆమ్లత్వం) ఉంటుంది. ఈ గుణం బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను నియంత్రిస్తుంది.
- ఉత్పత్తి సమయంలో తేనెటీగలు విడుదల చేసే గ్లూకోజ్ ఆక్సిడేజ్ అనే ఎంజైమ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్గా మారుతుంది. దీనివల్ల తేనె యాంటీసెప్టిక్గా, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు.
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