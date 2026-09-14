స్మార్ట్ ఫోన్లో బంగారం, వెండి, రాగి! - మొబైల్ తయారీ గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా?
-నేటి కాలంలో విపరీతంగా పెరిగిపోయిన స్మార్ట్ఫోన్ల వాడకం - అయితే ఫోన్ల తయారీలో ఉపయోగించే ఈ లోహాల గురించి తెలుసా?
Published : September 14, 2026 at 9:47 AM IST
Different Metals in Smart Phones: ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ కామన్ అయ్యింది. ఇది లేనిదే రోజు మొదలు కావడం లేదు. కాల్స్, మెసేజ్లు, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, రీల్స్ చూడటం ఇలా ఏ అవసరం ఉన్నా అందరూ వీటినే ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ స్మార్ట్ ఫోన్స్ గురించి తెలియని ఇంట్రస్టింగ్ విషయం.. ఫోన్లలో బంగారం, వెండి, రాగి వంటి లోహాలు ఉండటమే. మీరు విన్నది నిజమే. సెల్ఫోన్లు, వాటి బ్యాటరీలు, చిప్ల తయారీలో 10 రకాల ఖనిజాలను వినియోగిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే వాటి లభ్యత ప్రభావం సెల్ఫోన్ల ధరలపై కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్మార్ట్ఫోన్స్లో ఉండే ఖనిజాలు ఏంటి? అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బంగారం: ఒక సెల్ఫోన్ తయారీకి సగటున 7 నుంచి 34 మిల్లీ గ్రాముల బంగారం వినియోగిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఎప్పటికీ తుప్పుపట్టని అద్భుతమైన విద్యుత్ వాహకం కావడంతో సర్క్యూట్ బోర్డులు (మదర్ బోర్డులు), యూఎస్బీ పోర్ట్లు, బ్యాటరీ టెర్మినల్స్, బోర్డ్ టు బోర్డ్ ప్లగ్స్లలో, సిమ్, ఎస్డీ కార్డులు, మైక్రోచిప్స్ వైర్లలో వాడతారంటున్నారు. విద్యుత్ సంకేతాలు, డిజిటల్ డేటాను వేగంగా బదిలీ చేయడంలో ఇది కీలకంగా ఉపయోగపడుతుందని.. దీనిని పల్చటి పూతలా వాడతారంటున్నారు.
వెండి: ఓ స్మార్ట్ ఫోన్లో 200 నుంచి 350 మిల్లీ గ్రాముల వరకు వెండి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డులు, సోల్డర్లు, స్విచ్ల్లోనూ, అంతర్గత కనెక్షన్ పాయింట్లలో వినియోగిస్తారంటున్నారు. మైక్రో చిప్లు, సెమీ కండక్టర్లలలో ఉపయోగిస్తారని చెబుతున్నారు.
రాగి: ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో 15 నుంచి 30 గ్రాముల వరకు రాగి వినియోగిస్తారంటున్నారు. ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్, థర్మల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డులు, చిప్లు, బ్యాటరీలు, హీట్ సింక్లు, స్పీకర్లు, మైక్రోఫోన్లు, వైబ్రేషన్ మోటార్లు, ఛార్జింగ్ భాగాల వైరింగ్లో రాగి ఉపయోగిస్తారని చెబుతున్నారు.
టాంటలమ్: ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో 40 మిల్లీ గ్రాముల వరకు టాంటలమ్ ఉంటుందంటున్నారు. ఇది వేడిని తట్టుకునే అరుదైన లోహం అని.. ఫోన్ల తయారీలో కాంపాక్ట్, అధిక పనితీరు కలిగిన కెపాసిటర్లకు దీన్ని ఉపయోగిస్తారంటున్నారు. టాంటలమ్ కెపాసిటర్లు విద్యుత్ శక్తిని నిల్వచేసి, విడుదల చేస్తాయని.. చిన్న బ్యాటరీల్లా పనిచేస్తూ, ప్రాసెసర్లు, మెమరీ చిప్లు, రేడియో సిగ్నల్స్కు విద్యుత్ సరఫరాను నియంత్రిస్తాయంటున్నారు. టాంటలమ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సర్క్యూట్లలో వేవ్ ఫిల్టర్గా పనిచేస్తుందని.. ఇది బ్లూటూత్, వైఫై, జీపీఎస్ వంటి అంతర్గత యాంటెనాలు ఒకదానికొకటి అంతరాయం కలగకుండా పనిచేస్తాయంటున్నారు.
కోబాల్ట్: సెల్ఫోన్లలో వినియోగించే రీఛార్జబుల్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీల తయారీలో కోబాల్ట్ను కీలకమైన ముడి పదార్థంగా వినియోగిస్తారని చెబుతున్నారు. ఇది బ్యాటరీలను స్థిరీకరించి, పనితీరు, భద్రతను మెరుగుపరుస్తుందంటున్నారు. బ్యాటరీని బట్టి.. ఒక్కో స్మార్ట్ ఫోన్లో 5 నుంచి 10 గ్రాముల కోబాల్ట్ ఉపయోగిస్తారట.
లిథియం: లిథియం.. అయాన్ బ్యాటరీకి శక్తినిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఒక్కో స్మార్ట్ఫోన్కు చెందిన రీఛార్జబుల్ లిథియం - అయాన్ బ్యాటరీలో 1 నుంచి 3 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన ఎలిమెంటల్ లిథియం వినియోగిస్తారంటున్నారు. ఒక వాట్-అవర్ (డబ్ల్యూహెచ్) సామర్థ్యంతో ఉన్న బ్యాటరీలో దాదాపు 0.3 నుంచి 0.6 గ్రాముల లిథియం ఉంటుందంటున్నారు. ఇది అత్యంత తేలికైన లోహ మూలకం అని, దీనివల్ల సెల్ఫోన్ బరువు అతి తక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. ఇది తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ విద్యుత్ శక్తిని నిల్వ చేస్తుందంటున్నారు.
గ్రాఫైట్: ఒక్కో స్మార్ట్ ఫోన్లో 10 నుంచి 15 గ్రాముల గ్రాఫైట్ ఉపయోగిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ప్రధానంగా లిథియం - అయాన్ బ్యాటరీలో నిక్షిప్తమై ఉంటుందంటున్నారు. సాధారణంగా ఓ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాటరీ మొత్తం బరువులో 10 నుంచి 20 శాతం గ్రాఫైటే ఉంటుందంటున్నారు. దీనిని బ్యాటరీ పవర్, థర్మల్ కూలింగ్ వినియోగిస్తారంటున్నారు. మొబైల్కు చెందిన లిథియం - అయాన్ బ్యాటరీల్లో గ్రాఫైట్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోకోడ్గా ఏర్పడుతుందంటున్నారు. గ్రాఫైట్ షీట్లు/ ఫిల్మ్లు ఫోన్ అతిగా వేడెక్కకుండా చూస్తాయంటున్నారు.
నికెల్: ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో దాదాపు 2.72 గ్రాముల నికెల్ ఉంటుందంటున్నారు. రీఛార్టబుల్ బ్యాటరీలు, మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్, స్ట్రక్చరల్ షీల్డింగ్లో దీనిని వినియోగిస్తారంటున్నారు. లిథియం- అయాన్ బ్యాటరీలో నికెల్ ఆధారంగా ఉండే క్యాథోడ్లు వోల్టేజ్ స్థిరత్వాన్ని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచుతాయని.. దీనివల్ల ఫోన్ ఛార్జ్ను ఎక్కువ సమయం నిలిపేలా చేస్తుందంటున్నారు.
రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్: 17 రసాయన లోహాల సమూహంతో కూడిన రేర్ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్.. పది ఎలిమెంట్స్ను వినియోగిస్తారంటున్నారు. సెల్ఫోన్ ప్రకాశవంతమైన రంగుల తెరలు, చిన్న పవర్ స్పీకర్లు, వైబ్రేషన్ మోటార్లు తయారు చేసేందుకు వినియోగిస్తారంటున్నారు. సూక్ష్మ కెమెరా లెన్సులలో కూడా వీటిని ఉపయోగిస్తారంటున్నారు. ఒక్కో సెల్ఫోన్లో సగటున 0.15 గ్రాముల నుంచి 0.25 గ్రాముల రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయంటున్నారు.
సిలికాన్: ఒక స్మార్ట్ఫోన్ ముడిపదార్థాల్లో 25 శాతం వరకు సిలికాన్ ఉంటుందంటున్నారు. ఒక్కో ఫోన్ సగటున 5-10 గ్రాముల హై ప్యూరిటీ సిలికాన్ వినియోగిస్తారంటున్నారు. ఫోన్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, మెమురి చిప్లు, రేడియో భాగాలకు సిలికాన్ సెమీ కండక్టర్ ఆధారంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. సెల్ఫోన్ డిస్ప్లేల కోసం గట్టిగా ఉండేలా, గీతలు పడకుండా ఉండే అల్యూమినో సిలికేట్ గ్లాస్ తయారు చేసేందుకు సిలికా ప్రధాన కాంపొనెంట్గా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు. ఫోన్లో వేడి నియంత్రించేందుకు, దుమ్మ, తేమ లోపలికి చేరకుండా సీల్ చేయడానికి రబ్బరైజ్డ్ సిలికాన్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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