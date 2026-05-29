ఆ ఊరిలో వస్తువులను తాకితే 'దైవం' మాయం - ఈ ఊరిలో కూనిరాగాలే వ్యక్తుల పేర్లు!

Different Cultural Villages in India
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 29, 2026 at 5:11 PM IST

Different Cultural Villages in India: వివిధ సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలకు భారతదేశం పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ ఎన్నో సుందరమైన గ్రామాలు ఉన్నాయి. అయితే, కొన్ని గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ వందల సంవత్సరాల నాటి ఆచార పద్ధతులనే పాటిస్తున్నారు. నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో ఆ గ్రామాల గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. ఎందుకంటే కొన్ని ఊళ్లు చారిత్రక ఘట్టాలకు నిలయంగా ఉంటే.. మరికొన్ని వింతలు, విశేషాలకు కేరాఫ్​గా మారాయి. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఈ గ్రామాలు కూడా ఈ కోవకు చెందినవే. తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాలను నేటికి కొనసాగిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఊళ్లు ఎక్కడున్నాయి? మరి దీని వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వస్తువులను తాకితే దైవం మాయం! : హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని పార్వతీ వ్యాలీలోని మలానాలో ఓ విచిత్ర సంప్రదాయం ఉంది. అదేంటంటే ఇక్కడి ప్రజలు తమకు తాము "అలెగ్జాండర్‌" వారసులుగా ప్రకటించుకోవడమే. మీరు విన్నది నిజమే. అంతేకాకుండా ఈ గ్రామంలో ప్రత్యేక భాషలో మాట్లాడతారు. ప్రపంచానికి దూరంగా ఉండటం వల్ల ఇప్పటికీ వీరు ఆయా కట్టుబాట్లు, సంప్రదాయాలతోనే జీవిస్తున్నారు. ఇంతగా పాపులర్​ చెందిన మలానాను సందర్శించడానికి పర్యాటకులకు అనుమతిస్తారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినవారు ఏ వస్తువునూ తాకకూడదు. అలా తాకితే వారు పూజించే దైవం "జమ్లూ" మాయమవుతాడని ప్రగాఢ విశ్వాసం.

నాగుపాముల పెంపకం: పాము విషయంలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో భావన. కొద్దిమంది విషసర్పంగా భావించి దూరంగా ఉంటే, మరికొద్దిమంది దైవంలా కొలుస్తుంటారు. కానీ మహారాష్ట్రలోని శోలాపూర్‌ జిల్లాలో ఉన్న షెట్పాల్‌ గ్రామ ప్రజలు ఇందుకు విరుద్ధంగా ఉన్నారు. భయపడటం, పూజించడం కాకుండా ఏకంగా నాగుపాముల్నే పెంచుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ఇంట్లో వాటి కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ రూమ్​ను కూడా కేటాయిస్తారు. ఆ గ్రామంలోని రోడ్లపై మనుషుల మాదిరి పాములు కూడా చక్కర్లు కొడుతుంటాయంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు అక్కడి పరిస్థితి.

వందలకొద్దీ కవల పిల్లలు : ఒక కుటుంబంలో కవల పిల్లలు జన్మిస్తే సందడి మామూలుగా ఉండదు. అదే ఊరు మొత్తం కవలలు అయితే.. అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ అద్భుతమే కోడిన్హి గ్రామంలో జరుగుతుంది. ఇది కేరళలోని మలప్పురం జిల్లాలోని ఉంది. ఇక్కడ ఒకరిద్దరు కాదు వందలకొద్దీ కవల పిల్లలు జన్మించారు. గ్రామంలో జనాభా 2000 ఉంటే.. పావు వంతు కవల పిల్లలే ఉన్నారు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో తెలుసుకునేందుకు ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు చేసిన ప్రయత్నాలు ఏవీ ఫలించలేదు.

అంతా సంస్కృతమే: సంస్కృతం.. మన ప్రాచీన భాష. ఇతర భాషలతో పోలిస్తే దీనిని మాట్లాడటం, రాయడం కాస్త కష్టమే. కానీ కర్ణాటకలోని షిమోగా జిల్లా మత్తూర్‌ గ్రామం అందుకు విరుద్ధం. ఎందుకంటే ఇక్కడి ప్రజలంతా సంస్కృతంలోనే మాట్లాడతారు. కేవలం మాటలు మాత్రమే కాదు పేపర్​ మీద రాస్తారు కూడా. సంస్కృత భాషను రక్షించడం కోసం 1981లో గ్రామ పెద్దలు కలిసి ఓ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సభలో రోజువారీ మాటలు కూడా సంస్కృత భాషలోనే కొనసాగించాలని తీర్మానించారు. అందుకు అక్కడి ప్రజలు ఒప్పుకోవడంతో ఆ గ్రామంలో ఇప్పటికీ అదే పద్ధతి కొనసాగుతోంది.

విజిల్సే పేర్లుగా : సాధారణంగా ఓ వ్యక్తిని పిలవాలంటే అతని పేరును ఉపయోగిస్తాం. కానీ ఈ కాంగ్​థాంగ్​ గ్రామ ప్రజలను పిలవాలంటే మాత్రం విజిల్​ వేయడం లేదా కూనిరాగం తీయడం వంటివి చేయాలి. ఎందుకంటే.. ఆ గ్రామంలోని ఒక్కో వ్యక్తికి ప్రత్యేకమైన విజిల్‌ / కూనిరాగమే పేరుగా ఉంటుంది. వినడానికి వింతగా ఉన్నా ఇది నిజం. పేర్లు పెట్టి పిలిస్తే పిల్లలకు మంచి జరగదన్న విశ్వాసంతో, ఇలా కూనిరాగాలని పెడుతూ వస్తున్నారు. అయితే కాలం మారుతున్న కొద్దీ పుట్టిన బిడ్డలకు కూనిరాగంతో పాటు, అందరూ పిలిచేలా ఓ పేరు కూడా పెడుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ గ్రామం ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నారా? అది మేఘాలయలో ఉంది.

