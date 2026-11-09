Aadhaar: నీలి రంగు ఆధార్ కార్డు - ఎవరికి జారీ చేస్తారో తెలుసా?
బాల ఆధార్ కార్డును ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తారు?, ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:52 PM IST
Blue Color Aadhaar Card : ఆధార్ కార్డు సహజంగా తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. కానీ నీలి రంగు ఆధార్ కార్డును సైతం మీరు ఏదో ఒక సందర్భంలో చూసే ఉంటారు. ఇలాంటి బ్లూ కలర్ ఆధార్ కార్డును ఎవరికి, ఎందుకు జారీ చేస్తారు? ఇందులో ఎలాంటి సమాచారం ఉంటుంది? రంగు మార్పులో ఉద్దేశాలేంటో తెలుసా?
భారతీయులకు ఆధార్ ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డుగా మారింది. మనం సాధారణంగా కలిగి ఉండే ఆధార్ కార్డులో 12 అంకెల ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్యతో పాటు, వేలిముద్రలు, ఐరిస్ స్కాన్ల వంటి బయోమెట్రిక్ వివరాలు ఉంటాయి.
యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) ఆధార్ జారీ చేస్తుంది. అయితే, ఇవి రెండు రంగుల్లో లభ్యమవుతున్నాయి. అందులో ఒకటి తెలుపు కాగా, మరొకటి నీలి రంగు. ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు నీలం ఆధార్ లేదా బాల ఆధార్ను జారీ చేస్తుంది. దాని రంగు వల్ల గుర్తించడం సులభం అయినప్పటికీ, బాల ఆధార్, సాధారణ ఆధార్ కార్డు మధ్య తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవలసిన అనేక ఇతర ముఖ్యమైన తేడాలు ఉన్నాయి.
- బాల ఆధార్ (నీలం కార్డు): ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు జారీ చేస్తారు. ఇందులో ఫొటో సమాచారం ఉంటుంది, ఇది తల్లిదండ్రుల ఆధార్కు అనుసంధానమై ఉంటుంది. ఫొటో తప్ప బయోమెట్రిక్ డేటా ఉండదు.
- సాధారణ ఆధార్ (తెలుపు కార్డు): ఐదు సంవత్సరాలు అంతకు మించి వయస్సు ఉన్న వ్యక్తులకు జారీ చేస్తారు. ఇందులో 10 వేలిముద్రలు, ఐరిస్ స్కాన్ ఉంటుంది. దీనినే గుర్తింపునకు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు.
- అప్డేట్, చెల్లుబాటు : 5 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చాక బాల ఆధార్ను బయోమెట్రిక్స్తో అప్డేట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్లీ 15 సంవత్సరాల వయస్సులో అప్డేట్ చేయాలి. అప్డేట్ చేయడంలో విఫలమైతే అది ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది.
ఐదు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లల వేలిముద్రలు, కనుపాప నమూనాలు ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. అందుకో బాల ఆధార్ సమయంలో బయోమెట్రిక్ వివరాలు నమోదు చేయరు. కేవలం పిల్లల ఫొటో, ఫ్యామిలీ సమాచారంతో పాటు, తల్లిదండ్రులలో ఒకరి ఆధార్తో అనుసంధానం చేసి బాల ఆధార్ జారీ చేస్తారు.
బాల ఆధార్ కార్డును ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తారు?, ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
- మీ బిడ్డకు బాల ఆధార్ కార్డును ఇప్పించాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఈ స్టెప్స్ ఫాలో చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ముందుగా సమీపంలోని ఆధార్ నమోదు కేంద్రాన్ని సందర్శించాలి. లేదా UIDAI వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లో అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవాలి.
- బిడ్డ జనన ధ్రువీకరణ పత్రం లేదా ఆసుపత్రి డిశ్చార్జ్ స్లిప్, తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డును తీసుకువెళ్లాలి. ఆధార్ నమోదు కేంద్రంలో బిడ్డ ఫొటో మాత్రమే తీసుకుని తల్లిదండ్రుల వివరాలతో ఆధార్ అనుసంధానం చేస్తారు.
- ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత మీ బిడ్డ ఆధార్ కార్డు మీ చిరునామాకు పంపిస్తారు.
ఇవీ చదవండి :