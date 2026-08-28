కొత్త బియ్యం కంటే పాత బియ్యం ఎందుకు మంచివి? - రుచి, వాసనలో ఏవి బెస్ట్?
పాత బియ్యం Vs కొత్త బియ్యం - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 10:35 AM IST
OLD Rice and New Rice : ఏవైనా కొత్తవి కోరుకునే మనం బియ్యం విషయంలో పాతవి అడుగుతుంటాం. పాత బియ్యం, కొత్త బియ్యం మధ్య ఎలాంటి తేడాలుంటాయి? పంట కోసిన తర్వాత చాలా నెలలు లేదా సంవత్సరాల పాటు నిల్వ ఉంచిన బియ్యాన్ని పాత బియ్యం అంటారు. తాజాగా మిల్లింగ్ చేసే కొత్త బియ్యంలా కాకుండా, పాత బియ్యం కాలక్రమేణా దాని రసాయన నిర్మాణంలో మార్పులకు లోనవుతుంది. ఈ మార్పులు దాని వంట తీరు, ఆకృతి, రుచి, ఆరోగ్య గుణాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందువల్ల ఇళ్లు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో పాత బియ్యానికి ప్రాధాన్యమిస్తుంటారు.
కొత్త బియ్యంలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా పిండిపదార్థం మెత్తగా, జిగురుగా ఉంటుంది. బియ్యం పాతబడే కొద్దీ తేమ శాతం తగ్గిపోతుంది. పిండిపదార్థం విచ్ఛిన్నమై వండిన తర్వాత గింజలు గట్టిగా, అన్నం పొడి పొడిగా ఉంటుంది. బిర్యానీలు, ఫ్రైడ్ రైస్, పులావ్ చేస్తున్నపుడు పాత బియ్యాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఇదే కారణం.
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రుచిలోనూ పాత బియ్యమే బెటర్
బియ్యపు గింజలు నిల్వ ఉంచినా కొద్దీ రసాయన చర్య జరుగుతుంది. దీంతో వాసన కూడా మారుతుంది. రుచి పెరుగుతుంది. కొత్త బియ్యం అన్నం రుచి చప్పగా ఉంటే పాత బియ్యంతో వండిన అన్నం చాలా రుచిగా ఉంటుంది. మంచి వాసనతో పాటు అన్నం పొడి పొడిగా ఉండడం వల్ల పాత బియ్యాన్ని ఇష్టపడుతుంటారు.
చక్కెర పదార్థాలు అధికం
నిల్వ ఉంచిన బియ్యంలో రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిదని న్యూట్రిషనిస్టులు చెప్తున్నారు. రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ అనే కార్బోహైడ్రేట్ జీర్ణవ్యవస్థలో పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం కాదు. దీనివల్ల రక్తప్రవాహంలోకి గ్లూకోజ్ నెమ్మదిగా విడుదలవుతుంది. అందువల్ల, నిల్వ ఉంచిన బియ్యం మధుమేహంతో బాధపడే వారికి మంచిది. కొత్త బియ్యం కంటే రక్తంలో చక్కెర హెచ్చుతగ్గులను మరింత సమర్థవంతంగా నియంత్రించడంలో పాత బియ్యం బెటర్.
బియ్యం ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలున్నాయి. తేమ శాతం తగ్గిపోవడం వల్ల తొందరగా పాడవకుండా, పురుగులు పట్టకుండా, సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలకు గురికాకుండా ఉంటుంది. కానీ, తేమ, వేడి వాతావరణంలో కొత్త బియ్యం తొందరగా పాడైపోతాయి. అందుకే పాత బియ్యం ఆరోగ్యపరంగా, రుచి పరంగా ఎంతో బాగుంటుంది.
జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రచురించిన అధ్యయనం ప్రకారం కొత్త బియ్యంతో పోలిస్తే పాత బియ్యంలో తేమ తక్కువగా, రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ ఎక్కువగా ఉంటుది. అలాగే వంట పరంగా రుచికరంగా ఉంటాయి. వృథా తగ్గిపోయి అన్నం ఎక్కువగా కనిపించడంతో పాటు రుచి పెరుగుతుంది.
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