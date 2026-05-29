డైట్లో ఉన్నప్పుడు రెస్టారెంట్స్లో తింటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఇబ్బంది ఉండదు!
బరువు తగ్గడానికి, ఫిట్గా కనిపించేందుకు డైట్ పాటిస్తున్న యువత - కానీ అనుకోని సమయాల్లో తినాల్సినప్పుడు ఈ చిట్కాలు మేలు చేస్తాయట!
Published : May 29, 2026 at 8:33 PM IST
Diet Control Tips: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే బరువు తగ్గడానికి, ఫిట్గా కనిపించేందుకు చాలా మంది డైట్ పాటిస్తున్నారు. తీసుకునే ఆహారంపై ఎంతో శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. ఇక ఏం తిన్నా క్యాలరీలు, పోషకాలు లెక్క ఉండాల్సిందే. అయితే ఇన్ని పాటించేవాళ్ల లెక్క కూడా ఒక్కోసారి తప్పుతుంది. వీకెండ్ వచ్చినా, బంధువులు, స్నేహితులు కలిసినా సరదాగా రెస్టారెంట్లకు వెళ్లి తినాల్సిందే. దీంతో డైట్ దెబ్బతింటుంది. అలా జరగకూడదంటే ఈసారి రెస్టారెంట్లకు వెళ్లినప్పుడు ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మీ డైట్కు వచ్చిన ఇబ్బంది లేదంటున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ముందే మెనూ ప్లాన్: చాలా మంది రెస్టారెంట్కు వెళ్లిన తర్వాత మెనూ చూసి కావాల్సిన ఫుడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే అక్కడికి వెళ్లినప్పుడు కాకుండా ముందే(ఇంట్లో) ఏం తినాలనుకుంటున్నారో డిసైడ్ అవ్వాలంటున్నారు. అందుకోసంఆన్లైన్లో ఆ రెస్టారెంట్ మెనూ చూసి డైట్కు సరిపడే ఆహారాన్ని ముందుగానే ఎంచుకుని అదే ఆర్డర్ చేసుకొని తింటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు.
రోజులాగే తినాలి: ఫుడ్ బాగుందని, టేస్టీగా ఉందని రోజూ తినేదానికన్నా ఇంకాస్త ఎక్కువ తినేస్తుంటారు. అదే పెద్ద పొరపాటు అంటున్నారు నిపుణులు. ఎంత నచ్చిన ఆహారమైనా రోజూ ఎంత తింటారో అంతే మొత్తంలో తినాలంటున్నారు. అయితే ఇది కాస్త కష్టమే అయినా.. డైట్ను ఫాలో కావాలనుకుంటే కచ్చితంగా అలవాటు చేసుకోవాల్సిందే అని సూచిస్తున్నారు.
ఉపవాసం ఉండొద్దు: ఎలాగో రెస్టారెంట్కు వెళ్తున్నాం కదా అని చాలా మంది ముందు నుంచే ఏం తినరు. ఒకవేళ తిన్నా ఏదో అలా అలా కానిస్తుంటారు. కానీ రెస్టారెంట్లలో తింటాం కదా అని ముందునుంచే కడుపును ఖాళీగా ఉంచొద్దని.. ఇలా చేయడం వల్ల ఆకలితో ఉండి కంటికి కనిపించిన ఫుడ్ని ఆర్డర్ పెట్టేస్తారంటున్నారు. ఇది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదంటున్నారు. కాబట్టి.. రెస్టారెంట్కు వెళ్లే ముందు ఏదైనా ఒక పండు తినమని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఆయిలీ ఫుడ్ వద్దు: రుచి బాగుంటుందని ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై చేసిన స్నాక్స్ ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని తినొద్దని చెబుతున్నారు. నూనెలో బాగా వేయించిన పదార్థాల కన్నా.. గ్రిల్, స్టీమ్, బాయిల్ పద్ధతిలో చేసిన వంటకాలు చాలానే ఉంటాయని.. వాటిని తినమని సలహా ఇస్తున్నారు.
షేర్ చేసుకోండి: రెస్టారెంట్ ఫుడ్ డీఫాల్ట్గా కాస్త ఎక్కువ మొత్తంలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎంతమంది వెళ్లారో అంతమందికీ కాకుండా తక్కువ ఆర్డర్ పెట్టి.. దాంట్లో షేర్ చేసుకొని తినొచ్చంటున్నారు. లేదంటే ఆర్డర్ రాగానే అందులో కొంత మొత్తాన్ని ప్యాక్ చేసివ్వమని చెప్పొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ తింటామన్న బాధ ఉండదంటున్నారు.
డ్రింక్స్లో మార్పులు: బిర్యానీ వంటి స్పైసీ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత చాలామంది సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, మిల్క్షేక్స్ తాగుతుంటారు. అయితే వాటిలో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయని.. వాటికి బదులుగా నిమ్మరసం, సోడా, నీళ్లు తాగడం మంచిదంటున్నారు. డెజర్ట్స్ జోలికి అస్సలు వెళ్లకూడదని సలహా ఇస్తున్నారు.
నెమ్మదిగా తినండి: రెస్టారెంట్కు వెళ్లి నచ్చిన ఆహారం ఎలాగైనా తినాలి అనుకుంటే.. కాస్త నెమ్మదిగా తినమని చెబుతున్నారు. 20 నిమిషాల తర్వాత మీరు కొంచమే తిన్నా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుందని, దీంతో అదనంగా తినాలనిపించదంటున్నారు. సో చూశారుగా డైట్లో ఉండి రెస్టారెంట్స్కు వెళ్లినప్పుడు ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు.
