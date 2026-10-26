మీరు కారు 'స్లో'గా నడిపిస్తారా? - ఈ విషయం తెలియకపోతే బండి షెడ్డుకే!
కార్లలో కొత్త సాంకేతికత - కొన్ని ఇంజన్లు సుమారు అరగంట వేగంగా నడపాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:38 PM IST
Diesel Engine Technology : కాలుష్య నియంత్రణే ధ్యేయంగా డీజిల్ కార్లు సరికొత్త డీపీఎఫ్ (డీజిల్ పార్టిక్యులేట్ ఫిల్టర్) సాంకేతికతతో వస్తున్నాయి. ఇంజిన్ల నుంచి వచ్చే పొగను శుద్ధి చేసేందుకు ఈ సాంకేతికత ఉపయోగపడుతుంది. దీని ఉద్దేశం మంచిదే అయినా కార్ల యజమానులకు మాత్రం తలనొప్పిగా మారుతోంది. నిత్యం రోడ్లపై ఉండే రద్దీ ఈ సాంకేతికత పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతోంది. దీంతో వాహనాలు తరచూ మొరాయిస్తున్నాయి. ఇటీవల నమోదైన ఓ కేసులో వినియోగదారుల వివాదాలు పరిష్కార కమిషన్ సదరు తయారీ సంస్థకు రూ. లక్ష జరిమానా విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. డీపీఎఫ్ సాంకేతికత పనిచేసే విధానం, దీనివల్ల వాహన యజమానులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో చూద్దాం.
అసలేంటీ టెక్నాలజీ?
డీజిల్ ఇంజిన్ల నుంచి వెలువడే నల్లటి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, ప్రమాదకరమైన కార్బన్ కణాలు (మసి) వాతావరణంలోకి విడుదల కాకుండా ఆపేందుకు ఈ డీపీఎఫ్ ఫిల్లర్ ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని సైలెన్సర్ పైభాగంలో అమర్చుతారు. ఇది నిండిపోయిన ప్రతిసారీ దానంతటదే. శుభ్రమవుతుంది. ఈ ప్రక్రియనే - సాంకేతిక పరిభాషలో 'రిజనరేషన్' అంటారు.
నగరాల్లో రద్దీ కారణంగా
ఈ రీజనరేషన్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగాలంటే కారు ఇంజిన్ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకోవాలి. అంటే కారు కనీసం 20-30 నిమిషాల పాటు 60 కిలోమీటర్ల పైబడిన వేగంతో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నగరాల్లో ఉండే అత్యంత రద్దీ కారణంగా నిత్యం బంపర్-టు-బంపర్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. కార్లు మొదటి లేదా రెండో గేర్ దాటి ముందుకు కదలవు. ప్రతి అర నిమిషానికి బ్రేకులు వేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇలాంటి 'స్టాప్ అండ్ గో డ్రైవింగ్ వల్ల ఇంజిన్ ఆశించిన స్థాయి వేడిని అందుకోదు. ఫలితంగా డీపీఎఫ్ పనితీరు మందగించి ఫిల్టర్ బ్లాక్ అవుతుంది. డాష్ బోర్డ్ పై వార్నింగ్ లైట్ వెలుగుతుంది. దీన్ని గమనించకపోతే కారు రోడ్డు మధ్యలో అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతుంది. ఇటీవల ఈ తరహా సమస్యలతో ఎక్కువ మంది వస్తున్నారని మల్టీబ్రాండ్ గ్యారేజీ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
తెలుసుకోవాల్సినవి
- బీఎస్-6 డీజిల్ కారు వాడుతుంటే వారం, పది - రోజులకోసారి ఖాళీ రోడ్లపై 60-80 కి. మీ. వేగంతో నడపాలి. దీనివల్ల ఫిల్టర్
- క్లీన్ అవుతుంది.
- డాష్ బోర్డ్ పై డీపీఎఫ్ క్లాగ్ లైట్ వెలిగిన వెంటనే సర్వీస్ సెంటర్ కు తీసుకెళ్లాలి. నిర్లక్ష్యం చేస్తే - ఇంజిన్ పూర్తిగా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
- కారు కొనుగోలు సమయంలోనే డీపీఎఫ్ పనితీరు. రీజనరేషన్ నిబంధనల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి.
- వారంటీ సమయంలో డీపీఎఫ్ సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తితే ఉచితంగా మరమ్మతులు చేయాల్సిన బాధ్యత తయారీ సంస్థ, డీలర్లదే. లేదంటే వినియోగదారులు కమిషన్ను ఆశ్రయించవచ్చని న్యాయనిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
దానంతటదే జరగదు
కొన్ని కార్లలో ఈ రీజనరేషన్ ప్రక్రియ దానంతట అదే జరగదు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో (వాహనం నిర్దిష్ట ఆర్పీఎం వద్ద, కొంత వేగంతో నడిచినప్పుడు) మాత్రమే జరుగుతుంది. కొన్ని వాహనాల్లో మాన్యువల్ గా లేదా స్కానర్ ద్వారా శుభ్రపర్చాల్సి ఉంటుంది. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కార్లను తక్కువ వేగంతో నడపడం వల్ల డీపీఎఫ్ సరిగా రీజనరేట్ కాదని, దాంతో ఎగ్లాస్ బ్లాక్ అవ్వడం, మాడ్యూల్ దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు.. వీటిని నివారించడానికి వాహనదారులు అప్పుడప్పుడు ఖాళీ రోడ్లపై, హైవేలపై కొంతసేపు నడపాలని సూచిస్తున్నారు.
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