మనుషులను 'గద్దలు' ఎత్తుకెళ్లేవా? - 'చాద్' ఎడారి పరిశోధనలో వెలుగులోకి సంచలన ఆధారాలు!
Eagles Hunt Facts : గద్దల వేట బారిన 22 కిలోల కొండముచ్చులు - అప్పట్లో ఆదిమానవులను ఇవి వేటాడేవా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:02 PM IST
ఆకాశంలో అత్యంత ఎత్తున ఎగురుతూ, వేల అడుగుల దూరం నుంచే భూమిపై ఉన్న చిన్న కదలికను కూడా పసిగట్టే 'గద్దల' చూపు, వేగం ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో వీటిలో, రెక్కలు విప్పితే దాదాపు రెండు మీటర్ల వెడల్పు ఉండే భారీ గద్దలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి కేవలం చిన్నపాటి ఎలుకలు, పాములనే కాదు, కుందేళ్లు, చిన్న జింకపిల్లలు వంటి జంతువులను సైతం గోళ్లతో బంధించి తీసుకెళ్లి తింటుంటాయి.
మరి ఇంతటి శక్తివంతమైన గద్దలు మనుషులను కూడా అలాగే వేటాడేవా? మన పూర్వీకులకు(ఆదిమానవులకు) ఆకాశం నుంచి ఇలాంటి ముప్పు ఉండేదా? అన్న ప్రశ్నకు ఇన్నాళ్లూ లేదనే సమాధానం వినిపించింది. ఎందుకంటే, మనుషులు బరువు ఎక్కువగా ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా భావించేవారు శాస్త్రవేత్తలు. కానీ, ఇటీవల ఆఫ్రికాలోని చాద్ ఎడారిలో ఒక సంచలన సాక్ష్యం ఆ పాత లెక్కలన్నింటినీ తలకిందులు చేసింది! మరి, పాత నమ్మకాలను మార్చేసిన ఆ పరిశోధనకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇటీవల ఆఫ్రికాలోని చాద్ దేశంలోని ఎడారి ప్రాంతంలో పరిశోధకులు ఒక సంచలన విషయాన్ని గుర్తించారు. అక్కడ దొరికిన దాదాపు 9 కొండముచ్చుల అవశేషాలను, వాటి ఎముకలపై ఉన్న గాయాలను పరిశీలించగా, అవి భారీ గద్దల వేట బారిన పడినట్టు తేలి శాస్త్రవేత్తలే ఆశ్చర్యపోయారు. అంతేకాదు, ఆ కొండముచ్చుల సగటు బరువు ఏకంగా 22 కిలోల వరకు ఉన్నట్లు అంచనా వేశారు. అయితే, మన ఆదిమానవుల బరువు కూడా ఇంచుమించు ఇంతే ఉండేదట! ఈ క్రమంలోనే ఈ పరిశోధన మరింత ఆస్తికరంగా మారింది.
హొమినిన్లను ఎత్తుకెళ్లేవా?
మానవ పరిణామ క్రమంలో ఆధునిక మనుషులకన్నా ముందుగా జీవించిన వారిని హోమినిన్లుగా పరిగణిస్తారు. వీరి తరువాత మానవ ప్రస్థానం మొదలైంది. చింపాంజీల నుంచి హోమినిన్లు వచ్చారని చెబుతారు. అంటే దాదాపు 60 లక్షల(ఆరు మిలియన్ల) సంవత్సరాల ముందు అని చెప్పవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే అప్పట్లో గద్దలు వంటి భారీ పక్షులు ఆ కాలంలో నివసించిన హోమినిన్లపై దాడి చేసి ఉండవచ్చని కొందరు శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ అప్పట్లో అందుకు తగిన బలమైన ఆధారాలు లభించలేదు. తాజా పరిశోధనల నేపథ్యంలో, మున్ముందు జరిగే అధ్యయనాల్లో మరిన్ని ఆశ్చర్యకరమైన నిజాలు బయటపడే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు.
అప్పట్లో బాలుడిని వేటాడినట్టు ఆధారం :
ఇప్పటివరకు గద్దలు ఆధునిక మనుషులను వేటాడినట్టు నేరుగా ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. కానీ, 1924లో దక్షిణాఫ్రికాలో మూడు సంవత్సరాల బాలుడి పుర్రెను గుర్తించగా కొన్ని పక్షులు అతడిపై దాడి చేయడంతో చనిపోయినట్టు వెల్లడైంది. అప్పుడు దానిపై పరిశోధనలు జరిపారు. అయితే, ఆ దాడి చేసింది గద్దలా? లేక ఇతర పక్షులా అన్నది మాత్రం కచ్చితంగా తెలియరాలేదు. కానీ, ఆ బాలుడి పుర్రె మాత్రం 2.8 మిలియన్ సంవత్సరాల కాలం నాటిదని తేలింది. ఒకవేళ అప్పట్లో ఈ హొమినిన్లు తక్కువ ఎత్తుతో(పొట్టిగా) ఉండి ఉంటే, కచ్చితంగా భారీ పక్షులు వీరిపై దాడి చేసి ఉండేవని మరికొందరు పరిశోధకులు విశ్లేషిస్తున్నారు. రానున్న కాలంలో మరిన్ని పరిశోధనల్లో పలు అంశాలు బయటకు వస్తాయని వారు చెబుతున్నారు.
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