అక్కడ వజ్రాలు వర్షం లాగా కురుస్తాయి! - తెచ్చుకోవాలంటే??
- యురేనస్, నెప్ట్యూన్ గ్రహాల మీద నిజమైన వజ్రాల వాన! - మరి భూమ్మీద మాత్రం నీటి బిందువులే ఎందుకు కురుస్తాయి?
Published : July 22, 2026 at 12:42 PM IST
Diamond rain : ఆకాశం మేఘావృతమవుతుంది. గాలి చల్లగా మారుతుంది. జలజలా వర్షం కురుస్తుంది. ఇది భూ గ్రహం మీది పరిస్థితి. కానీ మన సౌరకుటుంబంలోని యురేనస్, నెప్ట్యూన్ గ్రహాల మీద నీటి చినుకులు కాదు, నిజమైన వజ్రాల వానలా కురుస్తాయి. మరి, అక్కడ వజ్రాల వాన ఎందుకు కురుస్తుంది? మనం వాటిని తెచ్చుకోగలమా? తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మన భూమ్మీద నీళ్లు వర్షంగా కురవడానికి అనువైన కారణాలు ఉన్నాయి. ముందుగా సూర్యుడి వేడికి భూమ్మీద ఉన్న నీరు ఆవిరై, పైకి వెళ్లి మేఘాలుగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత మేఘాలు చల్లబడి మన కళ్లకు కనిపించే ఆకాశం నుండి వర్షం కిందకు పడుతుంది.
కానీ, నెప్ట్యూన్, యురేనస్ గ్రహాలకు భూమిలా గట్టి ఉపరితలం ఉండదు. ఇవి పూర్తిగా వాయువులతోనే నిండి ఉంటాయి. ఎక్కడో వేల కిలోమీటర్ల లోపల ఆయా గ్రహాల కేంద్రకం వద్దనే సాలిడ్గా ఉంటుందట. మిగిలిన గ్రహం మొత్తం వాయువులే నిండి ఉంటాయి.
గ్రహం లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఈ వాయువుల పీడనం మరింతగా పెరుతుగుంది. వేడి భారీగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఉష్ణోగ్రత సుమారు 4,500 సెంటీ గ్రేడ్ 6,500 వద్ద ఉన్నచోట వజ్రాలు తయారవుతాయని సైంటిస్టులు గుర్తించారు. ఈ వేడి దాదాపు సూర్యుడి ఉపరితల వేడితో సమానం. ఇంతటి విపరీతమైన వేడి, భూమి కంటే లక్షల రెట్లు ఎక్కువ ఉండే పీడనం ఉండడం వల్ల మీథేన్ వాయువులోని కార్బన్ అణువులు విడిపోయి వజ్రాలుగా గట్టిపడతాయట. దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా కూడా సైంటిస్టులు ప్రూవ్ చేశారు.
వీటిని తెచ్చుకోవడం కుదరదా?
ఈ వజ్రాలను తెచ్చుకోవడం ప్రస్తుతానికైతే మనకు సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే అక్కడి పీడనాన్ని తట్టుకునే శక్తి మన దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీకి లేదు. మన దగ్గర ఉన్న రోవర్లు లేదా ల్యాండర్లు 90 atm వరకు తట్టుకోగలవని అంచనా. కానీ, నెప్ట్యూన్ పై ఉండే పీడనం భయంకరమైనది. దానికి పరిమితి ఉండదు. ఎందుకంటే నెప్ట్యూన్ ఒక "గ్యాస్ జెయింట్". దీనికి భూమిలా గట్టి ఉపరితలం ఉండదు కాబట్టి నౌక ఆ గ్రహంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత లోపలికి వెళ్లిపోతూనే ఉంటుంది. లోపలికి వెళ్లేకొద్దీ హైడ్రోజన్, మీథేన్ వాయువుల దట్టమైన పొరల వల్ల ఒత్తిడి లక్షల రెట్లు ఒత్తిడి (atm)పెరుగుతుంది. ఇది సముద్రం లోతుల్లో ఉండే పీడనం కంటే వేల రెట్లు ఎక్కువ. దీనివల్ల ఎలాంటి అంతరిక్ష నౌక అయినా సరే క్షణాల్లో ఇనుప ముక్కలా నలిగిపోయి, కరిగిపోతుంది.
ఇంకా నెప్ట్యూన్ గ్రహం మీద సౌర కుటుంబంలోనే అత్యంత బలమైన, వేగమైన సూపర్ సోనిక్ గాలులు గాలులు వీస్తాయి. ఇక్కడి గాలి వేగం గంటకు 2,100 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఈ గాలి వేగానికి ఏ నౌక అయినా సరే తట్టుకోలేదు. ముక్కలు ముక్కలైపోతుంది.
ఇదంతా ఒకెత్తైతే ల్యాండింగ్ మరో ఎత్తు. ఒకవేళ ఆ వాతావరణాన్ని తట్టుకునే అల్ట్రారేంజ్ వ్యోమ నౌకలను తయారు చేశారని అనుకుందాం. కానీ అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత వాటిని ల్యాండ్ చేయడం కుదరదు. ఎందుకంటే భూమిలాగా వాటికి గట్టి ఉపరితలం లేదు. సర్ఫేస్ లేకపోవడం వల్ల నౌకలను నిలపడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి, అక్కడికి వెళ్లినా, కిందకు దిగి వజ్రాలను ఏరుకోవడం కుదరదు. అంతేకాదు, ఇప్పుడు మన భూమ్మీద వడండ్లు మంచు గడ్డలుగా కురిసినా కాసేపటి తర్వాత కరిగి నీరైపోతాయి. అలాగే అక్కడి వాతావరణానికి వజ్రాలు ముందు స్పటికాల్లాగే కురిసినా, ఆ తర్వాత కరిగిపోతాయి. అంటే.. మన దగ్గర నీటి చెరువులు, సముద్రాలు ఉన్నట్టు, అక్కడ ద్రవరూపంలోకి మారిన వజ్రపు నదులు, సముద్రాలు ఉంటాయన్నమాట! ఇవి కూడా ఎక్కడో గ్రహం కేంద్రకం వద్ద లోపల ఉన్న గట్టి ప్రదేశంలో ఉంటాయి.
కాబట్టి.. మగధీర సినిమాలో బ్రహ్మానంద మాదిరిగా.. "సాధ్యం కాకపోతే పోయిందిగానీ, ఆ ఊహ ఎంత బాగుందో కదా" అని కాసేపు సంతృప్తి చెందడమే మనం చేయగలిగింది అంటున్నారు సైంటిస్టులు!