ధనియాలతో అద్భుతమైన "పులుసు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - తయారీ ఈజీ!
-వంటకాల రుచిని పెంచడంలో కీలకంగా ధనియాలు - అయితే ఈసారి ధనియాలను నేరుగా ఉపయోగించి అద్దిరిపోయే రెసిపీ చేసుకోండి!
Published : March 9, 2026 at 5:12 PM IST
Dhaniyala Pulusu Recipe: వంటకాల రుచిని పెంచడం కోసం అందరూ వివిధరకాల సుగంధ ద్రవ్యాలను వాడుతుంటారు. అందులో ధనియాలు ఒకటి. ఇక మాంసాహార వంటకాల్లో అయితే ధనియాల పొడి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. ఈ ధనియాలు కూరలకు మంచి రుచిని అందిస్తాయి. అయితే ఇకపై వీటిని సైడ్ క్యారెక్టర్గా కాకుండా ప్రధాన పదార్థంగా ఉపయోగించి అద్భుతమైన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే ధనియాల పులుసు. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు దీనిని చేసుకుని వేడివేడి అన్నంలో కలుపుకుంటే తింటే ఇట్టే ఉపశమనం లభిస్తుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ధనియాల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ధనియాలు - 50 గ్రాములు
- జీలకర్ర - 4 చెంచాలు
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్
తయారీ విధానం:
- ఓ చిన్న గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయను సన్నగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండీ పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ధనియాలు సగం మేర వేగినాక జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవన్నీ మంచిగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారినాక మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చింతపండు నానినాక గుజ్జు తీసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ధనియాలు ఫ్రై చేసిన పాన్ పెట్టి మరో రెండు లేదా మూడు స్పూన్ల నూనె వేసి వేయించాలి.
- కాగిన నూనెలోకి మరో రెండు ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగినాక ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం వేయించి గ్రైండ్ చేసిన ధనియాల పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- నూనెలో ధనియాల పేస్ట్ మంచిగా వేగి పచ్చి వాసన పోయినాక పసుపు వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి.
- నూనె పైకి తేలినాక చింతపండు గుజ్జు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
- 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు అంటే పులుసు దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
- కాస్త చల్లారినాక వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే ధనియాల పులుసు రెడీ.
చిట్కాలు:
- ధనియాలు, జీలకర్ర వంటి వాటిని కచ్చితంగా లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించాలి. అదే విధంగా దోరగా మంచి వాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త మాడినా పులుసు రుచి మారుతుంది.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకోవాలి. అయితే ఈ పులుసు కాస్త స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది.
- ఉల్లిపాయను డైరెక్ట్గా కాకుండా నూనెలో దోరగా వేయించుకుని కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
