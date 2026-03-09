ధనియాలతో అద్భుతమైన "పులుసు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది - తయారీ ఈజీ!

ETV Bharat / offbeat

Dhaniyala Pulusu Recipe
Dhaniyala Pulusu Recipe (ETV Bharat)
Dhaniyala Pulusu Recipe: వంటకాల రుచిని పెంచడం కోసం అందరూ వివిధరకాల సుగంధ ద్రవ్యాలను వాడుతుంటారు. అందులో ధనియాలు ఒకటి. ఇక మాంసాహార వంటకాల్లో అయితే ధనియాల పొడి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. ఈ ధనియాలు కూరలకు మంచి రుచిని అందిస్తాయి. అయితే ఇకపై వీటిని సైడ్​ క్యారెక్టర్​గా కాకుండా ప్రధాన పదార్థంగా ఉపయోగించి అద్భుతమైన రెసిపీ చేసుకోవచ్చు. అదే ధనియాల పులుసు. పుల్లగా, కారంగా ఉండే ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు దీనిని చేసుకుని వేడివేడి అన్నంలో కలుపుకుంటే తింటే ఇట్టే ఉపశమనం లభిస్తుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ధనియాల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Dhaniyala Pulusu Recipe
Dhaniyala Pulusu Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ధనియాలు - 50 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - 4 చెంచాలు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్​
Dhaniyala Pulusu Recipe
Dhaniyala Pulusu Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ చిన్న గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయను సన్నగా కట్​ చేసుకుని తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి బాండీ పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ధనియాలు సగం మేర వేగినాక జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవన్నీ మంచిగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Dhaniyala Pulusu Recipe
Dhaniyala Pulusu Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చింతపండు నానినాక గుజ్జు తీసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ధనియాలు ఫ్రై చేసిన పాన్​ పెట్టి మరో రెండు లేదా మూడు స్పూన్ల నూనె వేసి వేయించాలి.
  • కాగిన నూనెలోకి మరో రెండు ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగినాక ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన ధనియాల పేస్ట్​ వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Dhaniyala Pulusu Recipe
Dhaniyala Pulusu Recipe (Getty Images)
  • నూనెలో ధనియాల పేస్ట్​ మంచిగా వేగి పచ్చి వాసన పోయినాక పసుపు వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • నూనె పైకి తేలినాక చింతపండు గుజ్జు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
  • 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు అంటే పులుసు దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
  • కాస్త చల్లారినాక వేడివేడి అన్నంలోకి వేసుకుని తింటే ధనియాల పులుసు రెడీ.
Dhaniyala Pulusu Recipe
Dhaniyala Pulusu Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ధనియాలు, జీలకర్ర వంటి వాటిని కచ్చితంగా లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించాలి. అదే విధంగా దోరగా మంచి వాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త మాడినా పులుసు రుచి మారుతుంది.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకోవాలి. అయితే ఈ పులుసు కాస్త స్పైసీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది.
  • ఉల్లిపాయను డైరెక్ట్​గా కాకుండా నూనెలో దోరగా వేయించుకుని కూడా గ్రైండ్​ చేసుకోవచ్చు.

