దాబా స్టైల్ "పాలక్, చనా మసాలా కర్రీ" - చపాతీ, బగారారైస్ లోకి మంచి కాంబినేషన్!

పాలక్ చనా మసాలా కర్రీ ఇలా ట్రై చేయండి - మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

palak_chana_masala
palak_chana_masala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Palak Chana Masala : శనగలు, పాలకూర మసాలా కర్రీ చపాతీ, బగారా రైస్​లోకి చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి కర్రీ ఎక్కువగా దాబాలు, హోటళ్లలో చపాతీ, రోటీ, పుల్కాల్లోకి ఇస్తుంటారు. ఎంతో ప్రొటీన్ ఉంటే మంచి శనగలు, విటమిన్లు కలిగిన పాలకూర కలిపి కర్రీ తయారు చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉంటుంది.

palak_chana_masala
palak_chana_masala (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగలు - పావు కేజీ
  • ఎండు మిర్చి - 3
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • నల్ల యాలకులు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
  • పాలకూర - 2 కట్టలు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
  • పచ్చి మిర్చి - 6
palak_chana_masala
palak_chana_masala (Getty images)
  • పెరుగు - 200 గ్రాములు
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • యాలకులు - 3
  • మిరియాలు - 1 స్పూన్
  • బండ పువ్వు - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - 3
  • జాపత్రి - 1
  • ఉల్లిపాయలు - మీడియం సైజు 3
palak_chana_masala
palak_chana_masala (Getty images)
  • అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి -1 టీస్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఇంగువ - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 6
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
palak_chana_masala
palak_chana_masala (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా శనగలు రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. ఉదయాన్నే కుక్కర్​లో వేసుకుని దాల్చిన చెక్క, ఎండు మిర్చి, బగారా ఆకులు, పెద్ద యాలకులు వేసుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 విజిల్స్ ఇవ్వాలి. ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి ప్రెజర్ పోయాక నీళ్లు అందులోనే ఉంచి మూత తీసుకుని శనగలు మాత్రమే ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులో వేసిన పదార్థాలను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
palak_chana_masala
palak_chana_masala (Getty images)
  • ఇపుడు మరో స్టవ్​పై నీళ్లలో పసుపు వేసి మరిగించాలి. మరుగుతున్న టైంలో పాలకూర కాడలను ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లని నీళ్లలో డిప్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాలకూర రంగు మారకుండా ఉంటుంది. ఉడికించిన పాలకూరను మిక్సీలో వేసుకుని కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, పెరుగు వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం కడాయిలో నూనె వేసుకోవాలి. జీలకర్ర, యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, జాపత్రి వేసుకుని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని వేయించాలి.
palak_chana_masala
palak_chana_masala (Getty images)
  • ఉల్లిపాయ తరుగు రంగు మారిన తర్వాత 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వాసనపోయాక ఉడికించిన శనగలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత పాలకూర పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి ధనియాల పొడి, కారం పొడి, గరం మసాలా వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాల తర్వాత నూనె వేరయ్యాక శనగలు ఉడికించిన నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు తాలింపు కడాయిలో నెయ్యి, ఇంగువ, వెల్లుల్లి, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, కసూరిమేతి, కారం వేసి కలిపి వేగిన తర్వాత కర్రీలో కలపాలి. ఆ తర్వాత 10 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై స్టవ్ పైనే ఉంచి ఆ తర్వాత దించేస్తే చాలు! అద్భుతంగా ఉంటుంది.

