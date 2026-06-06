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దాబా స్టైల్ "కడాయి చికెన్" - అల్టిమేట్ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతుంది!

చికెన్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!

Kadai Chicken
Kadai Chicken (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 7:29 AM IST

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Kadai Chicken Recipe in Telugu : చికెన్​తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా చేస్తే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈసారి కాస్త కొత్తగా దాబా స్టైల్​ కడాయి చికెన్ చేశారంటే సరికొత్త రుచితో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు రోటీ, చపాతీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా అద్దిరిపోతుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

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Kadai Chicken
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - అర కప్పు
  • క్యాప్సికం - 2
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పు
  • టమోటా ప్యూరీ - రెండున్నర కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గరంమసాలా - 2 టీ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - సరిపడా
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • సోంపు - 2 టీ స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - కొంచెం
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 6
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • బటర్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
Kadai Chicken
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో టమోటా ప్యూరీ, ఉల్లిపాయలు తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు క్యాప్సికంను ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో కేజీ చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఇప్పుడు మసాలా పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు లవంగాలు, ఆరు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేయాలి. అలాగే నాలుగు ఎండుమిర్చి, రెండు టీ స్పూన్ల సోంపు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
  • మసాలా దినుసులు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Kadai Chicken
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్​ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటిల్లో సగం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
Kadai Chicken
కారం (Getty Images)
  • ఇందులోనే చికెన్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, రెండు టీ స్పూన్ల గరంమసాలా, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి, రెండున్నర కప్పుల టమోటా ప్యూరీ యాడ్ చేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్​ను ముప్పావు వంతు వరకు ఉడికించాలి.
  • అదేవిధంగా మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ వేయాలి. వెన్న కరిగిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన ఉల్లి,క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Kadai Chicken
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • ఇవి మంచిగా వేగాక చికెన్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కడాయిపై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ పూర్తిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే దాబా స్టైల్ కడాయి చికెన్ కర్రీ తయారైనట్లే!

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