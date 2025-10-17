పంజాబీ దాబా స్టైల్లో "ఎగ్ టమోటా కర్రీ" - కడుపు నిండా కమ్మగా తినేస్తారు!
ఎప్పుడూ చేయని పద్ధతిలో నోరూరించే ఎగ్ కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 3:13 PM IST
Dhaba Style Egg Tomato Curry : ఎగ్స్తో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు తయారు చేసుకుని తింటూ ఉంటారు. ఇందులో ఎగ్ టమోటా కర్రీ కూడా ఒకటి. ఇది రైస్, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్గా ఉంటుంది. బయట దాబాల్లో చాలా మంది ఆర్డర్ చేసే వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. కానీ ఇంట్లో దీనిని ఎన్నిసార్లు చేసుకున్నా ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో దీనిని చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఇంటికి సడన్గా బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ సూపర్ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. కేవలం కోడిగుడ్లతోనే అద్దిరిపోయే కర్రీ తయారు చేసి పెట్టి, వాళ్లను సంతృప్తి పరచొచ్చు. మరి దీనిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయలు - 3
- టమోటాలు - అర కేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఎగ్స్ - 4
- ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, టమోటాలు, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర తీసుకొని సన్నగా కట్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఎండుమిర్చిని తుంచి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో నాలుగు ఎగ్స్ను పగలగొట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దీనిని నిదానంగా కలపాలి. కోడిగుడ్లు కాస్తా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇంకో కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్తా కలపాలి.
- ఆనియన్స్ కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత టమోటా ముక్కలను వేసుకోవాలి. టమోటాలు కాస్తా మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోయాలి.
- అనంతరం పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి దించుకున్నారంటే పంజాబీ స్టైల్ ఎగ్ టమోటా కర్రీ సిద్ధమైనట్లే.
