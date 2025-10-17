పంజాబీ దాబా స్టైల్లో "ఎగ్ టమోటా కర్రీ" - కడుపు నిండా కమ్మగా తినేస్తారు!

ETV Bharat / offbeat

Dhaba Style Egg Tomato Curry : ఎగ్స్​తో ఎన్నో రకాల రెసిపీలు తయారు చేసుకుని తింటూ ఉంటారు. ఇందులో ఎగ్ టమోటా కర్రీ కూడా ఒకటి. ఇది రైస్​, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్​గా ఉంటుంది. బయట దాబాల్లో చాలా మంది ఆర్డర్​ చేసే వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. కానీ ఇంట్లో దీనిని ఎన్నిసార్లు చేసుకున్నా ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో దీనిని చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఇంటికి సడన్​గా బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిపీ సూపర్ ఆప్షన్​గా ఉంటుంది. కేవలం కోడిగుడ్లతోనే అద్దిరిపోయే కర్రీ తయారు చేసి పెట్టి, వాళ్లను సంతృప్తి పరచొచ్చు. మరి దీనిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • టమోటాలు - అర కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • వెల్లుల్లి - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఎగ్స్ - 4
  • ఉప్పు - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, టమోటాలు, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర తీసుకొని సన్నగా కట్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఎండుమిర్చిని తుంచి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో నాలుగు ఎగ్స్​ను పగలగొట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఎగ్ మిశ్రమాన్ని​ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దీనిని నిదానంగా కలపాలి. కోడిగుడ్లు కాస్తా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇంకో కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్తా కలపాలి.
  • ఆనియన్స్​ కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత టమోటా ముక్కలను వేసుకోవాలి. టమోటాలు కాస్తా మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోయాలి.
  • అనంతరం పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి దించుకున్నారంటే పంజాబీ స్టైల్ ఎగ్ టమోటా కర్రీ సిద్ధమైనట్లే.

