జాతరలో 20 నిమిషాలు రాళ్ల వర్షం - భక్తుడి రక్తంతో అమ్మవారికి తిలకం!
బన్నీ ఉత్సవం లాంటి పత్తర్ కా ఖేల్ - ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 3:38 PM IST
Pathar Mela : విభిన్న సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలకు నిలయమైన మన దేశంలో రాజుల కాలం నాటి కొన్ని ఆచారాలు నేటికీ కొనసాగుతున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవం లాంటిదే హిమాచల్ప్రదేశ్లోని ధామి గ్రామంలో తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది. "పత్తర్ కా ఖేల్" (రాళ్లతో దాడి) ఉత్సవాన్ని అక్కడి ప్రజలు జానపద సంస్కృతికి, చారిత్రక వారసత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తుంటారు.
రాజకుటుంబ సంప్రదాయాలు, స్థానిక నమ్మకాలు, గ్రామీణ సంస్కృతిని పరిచయం ప్రతిబింబించే ఈ సంప్రదాయాన్ని ఇప్పటికీ ఉత్సాహంగా పాటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ధామి జాతర ప్రత్యేక గుర్తింపు కలిగి ఉంది. ఏటా జరిగే ఈ ఉత్సవంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరవుతారు. దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు రెండు వర్గాలు రాళ్లతో దాడి చేసుకుంటాయి. గాయపడిన భక్తుల రక్తాన్ని అమ్మవారి విగ్రహానికి తిలకం దిద్దడం ఈ ఉత్సవం ప్రత్యేకత.
దీపావళి మరుసటి రోజున సిమ్లా జిల్లాలోని ధామిలో శతాబ్దాల నాటి 'పత్తర్ మేళా' సంప్రదాయం మరోసారి ఘనంగా జరిగింది. భక్తులందరూ రెండు బృందాలుగా ఏర్పడి రాళ్లు విసురుకున్నారు. ఇందులో జమోగి బృందానికి చెందిన మహేష్ వర్మ కంటి దగ్గర రాయి తగిలి గాయపడ్డాడు. గాయం నుంచి రక్తం కారడంతో ఆటను నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత సంప్రదాయం ప్రకారం ఆలయంలోని భద్రకాళి అమ్మవారికి మహేష్ వర్మ రక్తంతో తిలకం దిద్దారు. ఈ విశిష్టమైన సంప్రదాయాన్ని వీక్షించడానికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు.
20 నిమిషాల పాటు ఆట
ధామి రాళ్ల జాతరకు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ జాతరకు ప్రతి సంవత్సరం స్థానికులతో పాటు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వస్తారు. ఈసారి కూడా జాతర చాలా రద్దీగా ఉంది. ఆట ప్రారంభమైన వెంటనే, రెండు వర్గాల సభ్యులు నిర్దేశిత ప్రదేశాలలో ఒకరినొకరు ఎదుర్కొన్నారు. దీని తర్వాత వరుసగా రాళ్లు విసురుకున్నారు. సుమారు 20 నిమిషాల పాటు కొనసాగిన ఈ ఆటను ఒకరు గాయపడడంతో నిలిపేశామని రాజకుటుంబ సభ్యుడైన జగదీశ్ సింగ్ తెలిపారు.
రాజ దర్బారు నుంచి ఊరేగింపు
ఆలయ ప్రధాన పూజారి భరద్వాజ్ జాతరకు సంబంధించిన మతపరమైన, సంప్రదాయ పద్ధతులు, ఆచారాల గురించి వివరించారు. జాతర రోజున రాజ దర్బారు నుంచి ఊరేగింపు మొదలు కాగా ఆ తర్వాత రాళ్ల దాడి జరుగుతుంది. ఎవరైనా గాయపడే వరకు ఈ ఆట కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. చివరకు గాయపడిన భక్తుడి రక్తాన్ని భద్రకాళి అమ్మవారికి తిలకం దిద్దుతారు.
నరబలి మొదలైన ఆచారం
ధామి పత్తర్ మేళా చరిత్ర చుట్టూ అనేక స్థానిక నమ్మకాలు, జానపద కథలు అల్లుకుని ఉన్నాయి. స్థానిక కథనం ప్రకారం, ప్రాచీన కాలంలో భద్రకాళి దేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి నరబలి ఇచ్చేవారు. కాలక్రమేణా, ఈ ఆచారం ఆగిపోయి సంప్రదాయ రాళ్ల ఆట ప్రారంభమైంది. మన రాష్ట్రంలో దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవంలోనూ ఇదే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. పిడికెడు రక్తం కారే వరకూ కర్రల సమరం కొనసాగడం తెలిసిందే. "పత్తర్ కా ఖేల్" ప్రకారం నర బలికి బదులు దేవతకు కొన్ని చుక్కల రక్తాన్ని సమర్పిస్తారు. ఇది వింతగా, ప్రమాదకరంగా అనిపించినప్పటికీ, 'ధామి' ప్రాంత సాంస్కృతిక, మతపరమైన వారసత్వంలో ఈ సంప్రదాయం ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా కొనసాగుతోంది.
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