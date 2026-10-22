భూ గర్భంలో 20 వేల మంది నివసించే 'అతి పెద్ద నగరం' - ఎవరు నిర్మించారో ఇప్పటికీ రహస్యమే!
టర్కీలో కపడోసియాలో డెరింకియు - ఈ నగరం అంతుచిక్కని నిర్మాణం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:22 PM IST
Underground Ciry Derinkuyu : టర్కీలోని కపడోసియా ప్రాంతంలో ఉన్న డెరింకియు దాదాపు 20వేల మందికిపైగా నివసించగలిగిన ఓ భూగర్భనగరం. దీనిని ఎవరు నిర్మించారో సరిగ్గా అంచనా వేయకున్నా 85 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ లోతులో, 18 అంచెల్లో సొరంగాలు కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం పురావస్తు, పర్యాటక ప్రదేశంగా గుర్తింపు పొందింది. సందర్శకులు పురాతన సొరంగాలలోని కొన్ని భాగాల గుండా నడవడంతో పాటు వందల ఏళ్ల నాటి ప్రజలు భూమి ఉపరితలం నుంచి మైళ్ల లోతున ఎలా జీవించారో చూడవచ్చు.
పునరావిష్కరణ
ఈ భూగర్భ నగరం 1963 వరకు శతాబ్దాల పాటు రహస్యంగానే ఉంది. ఓ వ్యక్తి తరచూ కనిపించకుండా పోతున్న తన కోళ్లను వెతుకుతున్న క్రమంలో గోడ వెనుక దాగి ఉన్న రంద్రాన్ని కనుగొన్నాడు. దానిని తవ్వడంతో భూగర్భ నగరం బయటపడింది.
ప్రమాదం నుంచి రక్షించుకోవడానికి
యుద్ధాలు, దాడుల బారి నుంచి ప్రజలు తమను తాము కాపాడుకోవడానికి భూగర్భ నగరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. లోపలి వైపు నుంచి మాత్రమే తెరిచేలా బరువైన రాతి తలుపులతో మూసి ఉంచారు.
డెరింకుయులో జీవితం
లోపల నివాస గదులు, వంటశాలలు, సామగ్రి నిల్వ ప్రాంతాలు, పశువులశాలలు, వైన్, నూనె గానుగలు, ప్రార్థనా స్థలాలనూ పరిశోధకులు గమనించారు. సొరంగాలు ఒక గది నుంచి మరొక గదికి దారితీసేవి. వెంటిలేషన్ షాఫ్ట్లు స్వచ్ఛమైన గాలిని నగరం లోపలికి తీసుకువచ్చేవి.
అక్కడ ఎవరు నివసించారు?
పురాతన కాలంలో, ఈ నగరం పశువులు, ఆహార నిల్వలతో పాటు 20వేల మందికి ఆశ్రయం కల్పించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇతరుల నుంచి దాడులు, ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు కుటుంబాలు, కార్మికులు, మొత్తం సమాజాలు భూగర్భంలో దాగి ఉండగలిగేవి.
లోతు ఎంత?
డెరింకుయు భూగర్భంలో సుమారు 85 మీటర్ల (280 అడుగుల) లోతు వరకు ఉంది. ఇందులో అనేక అంతస్తుల గదులు, సొరంగాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పటివరకు కనుగొనబడిన పురాతన భూగర్భ నివాసాలలో అత్యంత లోతైనది, అత్యంత సంక్లిష్టమైనది ఇదే.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద భూగర్భ నగరం
నెవెహిర్ ప్రావిన్స్లోని ఈ పురాతన భూగర్భ నగరం ఫెయిరీ చిమ్నీలు, రాతి నిర్మాణాల మధ్య భూ ఉపరితలంలో దాగి ఉంది. ఇప్పటికీ ఎంతో మంది పర్యటకులు సందర్శిస్తున్నారు. ఈ అతిపెద్ద భూగర్భ నగరం మెత్తని అగ్నిపర్వత శిలలలో ఏర్పాటైంది. చాలా కాలం కిందట ప్రజలు నివసించి, పనిచేసిన నిజమైన రహస్య పట్టణంగా ఉండేది. ఈ భూగర్భ నగరం 1963 వరకు శతాబ్దాల పాటు రహస్యంగానే ఉంది.
ఇప్పటికీ రహస్యమే!
ఈ భూగర్భ నగరాన్ని ఎవరు నిర్మించారనేది ఇప్పటికీ రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది. "క్రీ.పూ. 1200 ప్రాంతంలో ఫ్రిజియన్ల దాడికి గురైనప్పుడు, వారు రాతిలో మొదటి కొన్ని పొరలను తవ్వి ఉండవచ్చు" అని చరిత్రకారులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సిద్ధాంతానికి బలం చేకూరుస్తూ, డెరింకుయు లోపల హిట్టైట్ కళాఖండాలు కనిపించడం గమనార్హం.
ఈ నగరం అధిక భాగాన్ని ఇనుప యుగానికి చెందిన అత్యంత నైపుణ్యం గల వాస్తుశిల్పులు (ఫ్రిజియన్లు) నిర్మించారని తెలుస్తోంది. వీరికి విస్తృతమైన భూగర్భ సౌకర్యాలను నిర్మించే సాధనాలు ఉండేవి. "ఫ్రిజియన్లు పశ్చిమ అనటోలియా అంతటా అభివృద్ధి చెందారని, రాతి నిర్మాణాలను స్మారక చిహ్నాలుగా మార్చడం, అద్భుతమైన రాతితో చెక్కిన ముఖభాగాలను సృష్టించడంపై వారికి ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉండేదని చరిత్రకారులు పేర్కొంటున్నారు.
ఈ నగరం భూ ఉపరితలం నుంచి 85 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ లోతులో, 18 అంచెల సొరంగాలను కలిగి ఉంది. ప్రపంచంలో తవ్విన అతిపెద్ద భూగర్భ నగరం ఇదే కాగా, ఫ్రిజియన్ల తర్వాత పర్షియన్లు, ఆ తర్వాత బైజాంటైన్ యుగంలోని క్రైస్తవులకు మారుతూ వేల సంవత్సరాల పాటు దాదాపు నిరంతరం వాడుకలో ఉందని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు. గ్రీకో-టర్కిష్ యుద్ధంలో ఓటమిని చవిచూసిన కప్పడోసియన్ గ్రీకులు హఠాత్తుగా సామూహికంగా గ్రీస్కు పారిపోయినప్పుడు 1920లో దీనిని విడిచిపెట్టి ఉండొచ్చని, గుహల గదులు వందల మైళ్ల మేర విస్తరించి ఉండటమే కాకుండా, 200 పైగా చిన్న, వేర్వేరు భూగర్భ నగరాలు కూడా ఈ సొరంగాలతో అనుసంధానమై భారీ భూగర్భ నెట్వర్క్ను ఏర్పరుచుకున్నాయని వివరించారు. 1985లో, ఈ ప్రాంతం యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో చేరింది.
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