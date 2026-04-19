సెగలు గక్కుతున్న సూరీడు! - వడదెబ్బ రాకుండా, వస్తే మీరు చేయాల్సిందిదే!
40డిగ్రీలకు పైగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు - వడదెబ్బ బారిన పడితే ఇలా చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 12:48 PM IST
Heat Stroke : రాష్ట్రం మొత్తం నిప్పుల కొలిమిలా కనిపిస్తోంది. భగ్గుమంటున్న ఎండలకు తోడు వడగాడ్పు కారణంగా ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. నిత్యం 40 డిగ్రీలకు పైగా వేడి నమోదవుతోంది. అత్యధికంగా శనివారం (ఏప్రిల్ 18న) వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలో 45 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా కర్నూలు జిల్లా గూడూరు, నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో 44.3, అనంతపురం జిల్లా తెరన్నపల్లిలో 44.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత రికార్డయ్యింది. మరో వారం రోజుల పాటు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలకుపైగా నమోదయ్యే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అక్కడక్కడా ఉరుములు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని, ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి జల్లులు కురిసే అవకాశాలున్నాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
వేడి, వడగాడ్పు నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. ఈ మేరకు వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు సైతం పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. వడదెబ్బ కారణాలు, లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
వడదెబ్బ రక్షణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- ఎక్కువగా నీరు తాగాలి. మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు వంటి ద్రవాలు తీసుకోవాలి.
- ఉదయం 11నుంచి సాయంత్రం 4గంటల వరకు ఉష్ణోగ్రత అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి బయటకు వెళ్లడం తగ్గించాలి.
- ధరించే దుస్తులు సైతం ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. తేలికపాటి, తెలుపు లేదా లేత రంగు దుస్తులు ధరించాలి.
- బయటకు వెళ్తే టోపీ, తలకు టవల్ ధరించండి. లేదా గొడుగు తీసుకెళ్లడం మంచింది.
- చల్లని ప్రదేశాల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవాలి.
- పుచ్చకాయ, దోసకాయ వంటి నీరు అధికంగా ఉన్న పండ్లు తీసుకోవాలి.
ఇలా చేయకండి :
- ఖాళీ కడుపుతో ఎండలో తిరగడం వల్ల కళ్లు తిరిగి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- మద్యం, కాఫీ వంటి డీ హైడ్రేషన్ కలిగించే పానీయాలు తాగడం మంచిది కాదు.
- ముదురు లేదా నలుపు రంగు దుస్తులు ధరించి ఎండలోకి వెళ్లొద్దు
- చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు ఎండలో ఎక్కువ సమయం గడపకుండా చూాలి.
- షాపింగ్ వెళ్లిన సమయంలో పార్కింగ్ చేసిన కార్లలో పిల్లలను వదిలేయొద్దు
వడదెబ్బ లక్షణాలు :
- ఎక్కువ జ్వరం లేదా 40డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అంత కంటే ఎక్కువ శరీర ఉష్ణోగ్రత
- తలనొప్పి, తల తిరగడం
- వాంతులు, అలసట
- చెమట ఆగిపోవడం
- స్ఫృహ కోల్పోయి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లడం
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- వడదెబ్బ కారణంగా శరీరం వేడెక్కితే వెంటనే చల్లని ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాలి.
- వస్త్రాన్ని చల్లని నీటిలో ముంచి శరీరాన్ని తుడచాలి.
- బాధితులకు నీళ్లు లేదా ఓఆర్ఎస్ ద్రావణం అందించాలి.
- పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంటే సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించాలి.
