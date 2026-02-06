"ట్యూనా చేపల పులుసు" కాస్త భిన్నమే! - కొత్తవాళ్లైనా ఇలా ట్రై చేస్తే నోరూరిస్తుంది!
సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోయే ఫిష్ కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 1:02 PM IST
Tuna Fish Pulusu Making : చేపలతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై లేదా పులుసు ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇందులో ట్యూనా చేపల పులుసు కూడా ఒకటి. నార్మల్గా దీనిని ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో స్టైల్లో వండుతారు. అయితే చాలా మందికి ఈ కూర ఎంత బాగా వండినా సరైన టేస్ట్ రాదు. అలాంటి వారు ఒక్కసారి ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. అంతేకాక పులుసు మస్తు మజా ఇస్తుంది. నోరూరించే దీన్ని పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ట్యూనా చేప ముక్కలు - 1 కేజీ
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- టమోటాలు - 4
- ఉల్లిపాయలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 5
- అల్లం పేస్ట్ - 2 స్పూన్లు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- కారం - 4 స్పూన్లు
- పసుపు - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మూడు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చి, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలను నిలువుగా తరిగి ఉంచాలి. ఇప్పుడు టమోటా ముక్కలను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అలాగే గిన్నెలో ట్యూనా చేప ముక్కలు, తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర స్పూన్ ఆవాలు, అర స్పూన్ మెంతులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- ఇందులోనే రెండు స్పూన్ల అల్లం పేస్ట్ యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత నాలుగు స్పూన్ల కారం, అర స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- టమోటా ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండును నీళ్లతో సహా వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 4 నిమిషాల అనంతరం పులుసుకు సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 8 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ట్యూనా చేప ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆపై మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చూస్తే ఘుమఘుమలాడే ట్యూనా చేపల పులుసు తయారైనట్లే!
