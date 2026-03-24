సమ్మర్ స్పెషల్ "టమోటా రసం" - ఈ రెసిపీ కమ్మగా, చల్లగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 5:20 PM IST
Tomato Rasam Recipe in Telugu : సమ్మర్లో ఫ్రై కర్రీస్ ఎక్కువగా తినాలనిపించదు. ఏదైనా కర్రీతో భోజనం చేసినా చివర్లో రసం, మజ్జిగ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. అయితే, రోజూ రసం చేయాలంటే ఎక్కువ పని అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇలాంటి రసం ఒక్కసారి చేసిపెట్టుకుంటే చాలు! రెండు, మూడు రోజులు హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. ఎంతో కమ్మగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ టమోటా రసం రెసిపీ మీ కోసం.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - పావు కేజీ
- నీళ్లు - 3 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి పాయలు - 12
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- చింతపండు రసం - కొద్దిగా
- కారం - 1 స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- పసుపు - చిటికెడు
- పచ్చిమిర్చి చీలికలు - 4
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావుకేజీ టమోటాలను శుభ్రం చేసుకుని పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ముక్కలు మునిగే వరకు నీళ్లు, ఉప్పు వేసుకుని ఐదారు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి ధనియాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసుకోవాలి. 12 వెల్లుల్లి పాయలు, అల్లం ముక్క వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- టమోటాలు ఉడికించిన తర్వాత చల్లార్చుకుని మెత్తగా పిండి పిప్పి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే రసంలోకి కొద్దిగా చింతపండు రసం, కారం వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఇపుడు ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసుకుని వేయించాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత చిటికెడు పసుపు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ధనియాలు, మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఇంగువ, కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి.
- ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న టమోటా రసం పోసుకుని ఉప్పు రుచి చూసుకుని టేస్ట్ కు సరిపడా కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మరిగించాలి. పొంగు వచ్చే వరకు మరిగించి ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- మరో మూడు నిమిషాల పాటు మరిగించుకుంటే కమ్మని టమోటా రసం రెడీగా ఉంటుంది.
