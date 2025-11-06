ఉప్మా రవ్వతో "నేతి బొబ్బట్లు" - శనగపప్పు, మైదా అవసరం లేదు - రుచి సూపరంతే!
-రవ్వతో ఉప్మా, కేసరీ వంటివి చేయడం కామన్ - ఓసారి బొబ్బట్లు ప్రిపేర్ చేయండి!
Published : November 6, 2025 at 1:40 PM IST
Delicious Rava Bobbatlu: "బొబ్బట్లు" పేరు చెప్పగానే నోట్లో నీళ్లు ఊరాల్సిందే. అతి మృదువుగా ఉండి, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటికి మెజార్టీ సంఖ్యలో ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. అందుకే పండగలు, పూజలు, వ్రతాల సమయంలో వీటిని ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే నార్మల్గా బొబ్బట్లు చేయాలంటే శనగపప్పును నానబెట్టి, ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి. ఇదంతా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. పైగా శనగపప్పును వేయడం వల్ల గ్యాస్ట్రబుల్ ఉన్నవారు తినలేరు. అలాంటి వారు కూడా హ్యాపీగా తినేలా బొబ్బట్లు రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అందరి ఇళ్లల్లో అందుబాటులో ఉండే రవ్వతో చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా రవ్వ బొబ్బట్లు ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీపై ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కరిగించిన నెయ్యి - తగినంత
- నీళ్లు - 3 కప్పులు
- బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పులు
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండి, చిటికెడు ఉప్పు, పసుపు, 1 టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
- నెయ్యి మొత్తం పిండికి పట్టిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం నెయ్యి వేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. పిండిని ఎంత సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటే బొబ్బట్లు అంత రుచికరంగా వస్తాయి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి అరగంట లేదా గంటసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి బెల్లం తురుము, కుంకుమ పువ్వు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి వాటర్ కాస్త బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- నెయ్యిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- రవ్వ వేగి లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టి బెల్లం నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- బెల్లం నీటిని పూర్తిగా పోసిన తర్వాత సిమ్లో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ పూర్తిగా ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు యాలకుల పొడి, మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసుకుని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఉండలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ముందే కలుపుకున్న గోధుమ పిండిని మరోసారి కలిపి రవ్వ ఉండలు కన్నా కొంచెం తక్కువ సైజ్లో బాల్స్గా చేసుకోవాలి.
- చపాతీ పీట మీద బటర్ పేపర్ లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్ వేసి నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక గోధుమ పిండి బాల్ తీసుకుని బటర్ పేపర్ మీద పెట్టి కాస్త పూరీ సైజ్లో ప్రెస్ చేసుకోవాలి. అందులో పూర్ణం బాల్ను పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసుకుని బొబ్బట్లు మాదిరి చేతితో చేసుకోవాలి. లేదంటే చపాతీ కర్రతో లైట్గా రోల్ చేసుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి నెయ్యి వేడి చేసుకోవాలి. అనంతరం పెనం మీద ప్రిపేర్ చేసుకున్న బొబ్బట్లు వేసి మీడియం టూ హైఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- బొబ్బట్టు ఓవైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి రెండో వైపు కాల్చుకోవాలి. అయితే బొబ్బట్లను ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకునేటప్పుడు నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- బొబ్బట్టు ఇలా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగతా గోధుమపిండి బాల్స్ను కూడా ఇలానే బొబ్బట్లుగా చేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ రవ్వ బొబ్బట్లు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వ ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటే అదే కప్పుతో బెల్లం, గోధుమపిండి, నీళ్లు వంటివన్నీ అదే కప్పుతో తీసుకోవాలి.
- బొబ్బట్లు టేస్టీగా ఉండాలంటే నెయ్యి ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండాలి. అలాగే బెల్లం వద్దనుకుంటే పూర్తిగా పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఓ కప్పు బెల్లం తురుము, అర కప్పు పంచదార యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- రవ్వను ఉడికించేటప్పుడు మిశ్రమం మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు. రవ్వ ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా కాస్త లూజుగా ఉన్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. ఎందుకుంటే చల్లారితే రవ్వ కాస్త గట్టిగా అవుతుంది.
వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!