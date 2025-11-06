ETV Bharat / offbeat

ఉప్మా రవ్వతో "నేతి బొబ్బట్లు" - శనగపప్పు, మైదా అవసరం లేదు - రుచి సూపరంతే!

-రవ్వతో ఉప్మా, కేసరీ వంటివి చేయడం కామన్​ - ఓసారి బొబ్బట్లు ప్రిపేర్ చేయండి!

Delicious Rava Bobbatlu
Delicious Rava Bobbatlu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Delicious Rava Bobbatlu: "బొబ్బట్లు" పేరు చెప్పగానే నోట్లో నీళ్లు ఊరాల్సిందే. అతి మృదువుగా ఉండి, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటికి మెజార్టీ సంఖ్యలో ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. అందుకే పండగలు, పూజలు, వ్రతాల సమయంలో వీటిని ఎక్కువగా ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే నార్మల్​గా బొబ్బట్లు చేయాలంటే శనగపప్పును నానబెట్టి, ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి. ఇదంతా టైమ్​ టేకింగ్​ ప్రాసెస్​. పైగా శనగపప్పును వేయడం వల్ల గ్యాస్​ట్రబుల్​ ఉన్నవారు తినలేరు. అలాంటి వారు కూడా హ్యాపీగా తినేలా బొబ్బట్లు రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అందరి ఇళ్లల్లో అందుబాటులో ఉండే రవ్వతో చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా రవ్వ బొబ్బట్లు ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీపై ఓ లుక్కేయండి.

Delicious Rava Bobbatlu
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కరిగించిన నెయ్యి - తగినంత
  • నీళ్లు - 3 కప్పులు
  • బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
Delicious Rava Bobbatlu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, చిటికెడు ఉప్పు, పసుపు, 1 టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి.
  • నెయ్యి మొత్తం పిండికి పట్టిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం నెయ్యి వేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. పిండిని ఎంత సాఫ్ట్​గా కలుపుకుంటే బొబ్బట్లు అంత రుచికరంగా వస్తాయి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి అరగంట లేదా గంటసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి 3 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోకి బెల్లం తురుము, కుంకుమ పువ్వు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి వాటర్​ కాస్త బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
Delicious Rava Bobbatlu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • నెయ్యిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • రవ్వ వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత సిమ్​లో పెట్టి బెల్లం నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • బెల్లం నీటిని పూర్తిగా పోసిన తర్వాత సిమ్​లో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ పూర్తిగా ఉడికి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు యాలకుల పొడి, మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసుకుని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఉండలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ముందే కలుపుకున్న గోధుమ పిండిని మరోసారి కలిపి రవ్వ ఉండలు కన్నా కొంచెం తక్కువ సైజ్​లో బాల్స్​గా చేసుకోవాలి.
  • చపాతీ పీట మీద బటర్​ పేపర్​ లేదా ప్లాస్టిక్​ కవర్​ వేసి నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక గోధుమ పిండి బాల్​ తీసుకుని బటర్​ పేపర్​ మీద పెట్టి కాస్త పూరీ సైజ్​లో ప్రెస్​ చేసుకోవాలి. అందులో పూర్ణం బాల్​ను పెట్టి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసుకుని బొబ్బట్లు మాదిరి చేతితో చేసుకోవాలి. లేదంటే చపాతీ కర్రతో లైట్​గా రోల్​ చేసుకోవచ్చు.
Delicious Rava Bobbatlu
నెయ్యి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పెనం పెట్టి నెయ్యి వేడి చేసుకోవాలి. అనంతరం పెనం మీద ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బొబ్బట్లు వేసి మీడియం టూ హైఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
  • బొబ్బట్టు ఓవైపు కాలిన తర్వాత మరోవైపు తిప్పి రెండో వైపు కాల్చుకోవాలి. అయితే బొబ్బట్లను ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకునేటప్పుడు నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • బొబ్బట్టు ఇలా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగతా గోధుమపిండి బాల్స్​ను కూడా ఇలానే బొబ్బట్లుగా చేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ రవ్వ బొబ్బట్లు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Delicious Rava Bobbatlu
రవ్వ బొబ్బట్లు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రవ్వ ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటే అదే కప్పుతో బెల్లం, గోధుమపిండి, నీళ్లు వంటివన్నీ అదే కప్పుతో తీసుకోవాలి.
  • బొబ్బట్లు టేస్టీగా ఉండాలంటే నెయ్యి ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండాలి. అలాగే బెల్లం వద్దనుకుంటే పూర్తిగా పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఓ కప్పు బెల్లం తురుము, అర కప్పు పంచదార యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • రవ్వను ఉడికించేటప్పుడు మిశ్రమం మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు. రవ్వ ఉడికి పాన్​కు అంటుకోకుండా కాస్త లూజుగా ఉన్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎందుకుంటే చల్లారితే రవ్వ కాస్త గట్టిగా అవుతుంది.

RAVA BOBBATLU RECIPE
DELICIOUS RAVA BOBBATLU
BOBBATLU WITH SUJI RAVA
రవ్వ బొబ్బట్లు ఎలా చేయాలి
DELICIOUS RAVA BOBBATLU

