రసాలూరించే "మామిడికాయ చికెన్ కర్రీ" - వీకెండ్ ఇలా వండారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి పండగే!

- పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే కమ్మని "కోడికూర" - ఈ సీజన్​లో తప్పక రుచి చూడాల్సిన రెసిపీ!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 2:01 PM IST

Chicken Curry with Mangoes : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పచ్చిమామిడికాయలు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వాటితో నిల్వ పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు రకరకాలు వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, మామిడితో ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా మీకోసం ఈ వీకెండ్​ అద్దిరిపోయే వంటకాన్ని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమామిడితో నోరూరించే చికెన్ కర్రీ. పుల్ల పుల్లగా, కారంగా, ఘాటుగా ఘుమాయిస్తూ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ. అలాగే, దీని తయారీకి ప్రత్యేకమైన పదార్థాలేమి అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • లవంగాలు - పది
  • మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • దాల్చినచెక్క - రెండించుల ముక్క
  • యాలకులు - ఎనిమిది
  • ఎండుమిర్చి - పది
  • జీడిపప్పులు - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - పది
కర్రీ కోసం :

  • చికెన్ - కిలో
  • నూనె - తగినంత
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • మామిడికాయ ముక్కలు - ఒక చిన్న కప్పు
  • కారం - టేస్ట్​కు సరిపడా
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • గరంమసాలా - ఒక టేబుల్​స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో ధనియాలు, లవంగాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, ఎండుమిర్చి వేసుకుని సన్నని సెగ మీద మంచి సువాసన పచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులోనే నానబెట్టిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మరో మిక్సీ గిన్నెలో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చితో పాటు కాసిన్ని నీళ్లు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు చక్కగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగాయనుకున్నాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను వేసి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్​ను వేసి హై-ఫ్లేమ్​లో ఎర్రగా మారేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత కారం, పసుపు, ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్ల వాటర్ కూడా వేసుకుని కలుపుతూ నూనె తేలే వరకు మరికాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • కారం వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, మూడు కప్పుల వరకు వేడి నీళ్లు కూడా పోసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం మంట మీద చికెన్​ను 80 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక అందులో చెక్కు తీసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలను వేసి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మామిడికాయ ముక్కలు సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
  • మామిడికాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని మరీ పుల్లగా అనిపిస్తే కాస్త ఉప్పు, కారం వేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా దింపే ముందు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి కలిపి మీడియం మంటపై నూనె తేలేంత వరకు ఒక ఉడుకు రానిచ్చి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పచ్చిమామిడితో రసాలూరించే "చికెన్ కర్రీ" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ మామిడికాయలు విరివిగా లభించే ఈ సీజన్​లో ఓసారి ఇలా వెరైటీగా కోడికూర వండి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ ఉందంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు.
చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ మామిడికాయ ముక్కలను కప్పు అని కాకుండా మీరు తీసుకునే కాయ పులుపును బట్టి తగినన్ని వేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, మీరు తీసుకునే మామిడికాయ పులుపును బట్టి ఉప్పు, కారాలను అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.

