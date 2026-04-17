రసాలూరించే "మామిడికాయ చికెన్ కర్రీ" - వీకెండ్ ఇలా వండారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి పండగే!
- పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే కమ్మని "కోడికూర" - ఈ సీజన్లో తప్పక రుచి చూడాల్సిన రెసిపీ!
Published : April 17, 2026 at 2:01 PM IST
Chicken Curry with Mangoes : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పచ్చిమామిడికాయలు విరివిగా లభిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వాటితో నిల్వ పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు రకరకాలు వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, మామిడితో ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా మీకోసం ఈ వీకెండ్ అద్దిరిపోయే వంటకాన్ని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చిమామిడితో నోరూరించే చికెన్ కర్రీ. పుల్ల పుల్లగా, కారంగా, ఘాటుగా ఘుమాయిస్తూ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ. అలాగే, దీని తయారీకి ప్రత్యేకమైన పదార్థాలేమి అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- లవంగాలు - పది
- మిరియాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- దాల్చినచెక్క - రెండించుల ముక్క
- యాలకులు - ఎనిమిది
- ఎండుమిర్చి - పది
- జీడిపప్పులు - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - పది
కర్రీ కోసం :
- చికెన్ - కిలో
- నూనె - తగినంత
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- మామిడికాయ ముక్కలు - ఒక చిన్న కప్పు
- కారం - టేస్ట్కు సరిపడా
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- గరంమసాలా - ఒక టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో ధనియాలు, లవంగాలు, మిరియాలు, జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, యాలకులు, ఎండుమిర్చి వేసుకుని సన్నని సెగ మీద మంచి సువాసన పచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులోనే నానబెట్టిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మరో మిక్సీ గిన్నెలో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చితో పాటు కాసిన్ని నీళ్లు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు చక్కగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగాయనుకున్నాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను వేసి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ను వేసి హై-ఫ్లేమ్లో ఎర్రగా మారేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత కారం, పసుపు, ఆరేడు టేబుల్స్పూన్ల వాటర్ కూడా వేసుకుని కలుపుతూ నూనె తేలే వరకు మరికాసేపు వేయించుకోవాలి.
- కారం వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ను యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, మూడు కప్పుల వరకు వేడి నీళ్లు కూడా పోసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం మంట మీద చికెన్ను 80 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక అందులో చెక్కు తీసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలను వేసి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మామిడికాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- మామిడికాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక ఒకసారి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని మరీ పుల్లగా అనిపిస్తే కాస్త ఉప్పు, కారం వేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా దింపే ముందు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి కలిపి మీడియం మంటపై నూనె తేలేంత వరకు ఒక ఉడుకు రానిచ్చి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పచ్చిమామిడితో రసాలూరించే "చికెన్ కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ మామిడికాయలు విరివిగా లభించే ఈ సీజన్లో ఓసారి ఇలా వెరైటీగా కోడికూర వండి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ ఉందంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు.
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ మామిడికాయ ముక్కలను కప్పు అని కాకుండా మీరు తీసుకునే కాయ పులుపును బట్టి తగినన్ని వేసుకోవాలని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలాగే, మీరు తీసుకునే మామిడికాయ పులుపును బట్టి ఉప్పు, కారాలను అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
